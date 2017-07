Löw: "Queremos estar en la final"

Foto: DFB

La selección nacional alemana afrontará el partido de semifinales de la Copa Confederaciones 2017 mañana frente a 'El Tricolor' con una idea clara, batir al combinado nacional de México para entrar por primera vez en su historia en la final de la Copa Confederaciones.

Löw, no ha convocado a ninguna de sus grandes estrellas, no obstante; no ha supuesto para nada un gran inconveniente dado que no han perdido ninguno de sus tres partidos disputados de la fase de grupos. El ex jugador del Friburgo entre otros muchos equipos, ve a este grupo de jóvenes talentos alemanes muy unidos y considera que el fuerte espíritu de equipo les hará llegar muy lejos, tanto en este cómo en los siguientes retos que se presenten en su camino.

Die Mannschaft afronta el partido frente a México con mucha humildad. El técnico de la pequeña localidad de Schönau, ubicada en la Selva Negra, no quiere que les cuelguen el cartel de favoritos dado que considera que el nivel de su rival en el día de mañana no está lejos del de Chile, selección con la que no pudieron pasar del empate a uno. "México impone una gran dinámica de juego, tanto con como sin el balón. Además son un equipo muy intenso y de un gran nivel". Su objetivo cómo técnico alemán es que sus pupilos salgan concentrados desde el túnel de vesturarios puesto que sabe que un sólo error podría condenarles y dejarles fuera de la tan ansiada final, recordemos que es el único título oficial que les falta a Die Maschine.

Su gran referencia en el partido de mañana será Julian Draxler, jugador del PSG. Joachim Löw le ha mostrado en rueda de prensa su total confianza y todo apunta a que será titular y el líder de la selección de su país.