Ginter es nuevo refuerzo de los 'potros'

Matthias Ginter luciendo la camiseta de su nuevo club | Foto :Borussia Monchengladbach

El Borussia Dortmund dio luz verde a la salida de Matthias Ginter a su homónimo competidor en Bundesliga. A cambio de 17 millones de euros y convirtiéndose en el fichaje más caro en la historia del club. Tras pasar el reconocimiento médico el martes 4 de julio, el polivanlente futbolista defenderá los colores del “Gladbach” hasta el verano del 2021.

En una grata conferencia de prensa, realizada ese mismo día, a la que asistió Ginter. El director deportivo Max Eberl y el actual entrenador de la entidad Dieter Hecking, apreciaron el fichaje del jugador nacido en Friburgo. “Desde hace tres años que queríamos a este jugador” señaló Eberl, enfatizando también que la salida del danés, Andreas Christensen (quien regresa al Chelsea) era un vacío que había que cubrir lo más pronto posible, y no había mejor manera de que fuese con un recambio de élite. También Eberl elogió la actitud de Ginter, explicando: “ para nosotros es un honor que un jugador de gran calidad, tenga el deseo de ser parte de nuestro equipo”. Por otra parte el entrenador Dieter Hecking reconoció que en su periplo en Wolfsburgo, quería a toda costa el fichaje del ex jugador Borussia Dortmund. Y al igual que hizo el Director deportivo, también contribuyó con elogios para Ginter, expresando: “ no hay más que verlo, en el Borussia Dortmund no había otro jugador que cumpliera tantas funciones como el”.

Sin duda que la versatilidad de los jugadores, ofrece un amplio abanico de alternativas a entrenadores muy estudiosos como Hecking, quien se volvió a manifestar, argumentando: “tener siempre muchas opciones es bueno para el once” haciendo hincapié en que la temporada es larga, y una competencia sana, mantiene al equipo fresco, a la hora de dar un posible “sprint” final.

Matthias Ginter no tardó mucho en manifestar en conferencia de prensa que los verdaderos motivos para llegar a los “potros” fueron, en orden de importancia, el seleccionador de Alemania, Joachim Low y sus compañeros en la “Mannschaft”. El primero, indicándole que era vital el recuperar minutos si quería estar en el mundial de Rusia 2018, mientras que sus compañeros de selección Lars Stindl y Amin Younes, le recomendaron el club, por razones de comodidad y que sería una pieza muy importante. Siendo protocolar también el defensor priorizó: “es un equipo con mucho potencial, y la atmósfera del Borussia Park es sensacional” no ocultando sus deseos de participar con buenas actuaciones, que lo condecoren con el galardón más preciado en el deporte. “El respeto de la afición”.

Matthias Ginter disputando un partido contra su nuevo club/ Foto: Borussia Dortmund.Oficial

¿Qué le ofrece Ginter al Gladbach?



El fichaje del defensor proveniente del Bayer Leverkusen Omer Toprak y la posterior llegada de Peter Bosz en sustitución de Thomas Tuchel en el banquillo del Westfalenstadion parecieron consensuar la salida del canterano del Friburgo.

No obstante, Matthias Ginter tiene la posibilidad en su nuevo club, de comandar todo un bloque defensivo. La multifacética característica de este jugador le permitirá a Hecking disfrutar de múltiples posibilidades a la hora de poner a disposición sus piezas en un dibujo táctico.

Alternativa 1:

Como en sus inicios en el Friburgo, Ginter domina la posición de mediocentro, aunque con más rigor defensivo; esto no conlleva a que sea un “inhábil” a la hora de distribuir y salir con el balón dominado. Aunque no ha jugado con frecuencia en la medular en esta última temporada, Ginter conoce la posición y se perfilaría como sustituto y/o acompañante de calidad para Mahmoud Dahoud, reciente fichaje del BVB.

Alternativa 2:

Jurgen Klopp se fijó en sus cualidades y no tardó en ficharlo para su Dortmund en el verano del 2014. Ante las constantes lesiones de Piszczek (lateral por derecha), no le quedó opción al otrora entrenador “amarillo” que apostar por Ginter para suplir al polaco por el carril diestro. Apuesta que no tardó en dar frutos, si bien no se caracterizaba por ser rápido, Matthias les ofrecía a sus compañeros el “sentido de la posición” que se basaba en constantes apoyos a la hora de cimentar los ataques. En base al saber posicionarse en la banda, también recurría a muchos desmarques para que fuera asistido por los mediapuntas de turno, y varias veces con éxito que lo condujeron a gritar varios goles.

Alternativa 3:

Debido a un caos total en la enfermería del Dortmund, Klopp también implementó el “comodín Ginter” como defensor central. Más tarde Thomas Tuchel con una innovación global de estilo, convirtió a internacional alemán en una pieza clave. De ser mediocentro y lateral, Ginter pasó a ser un defensor central en un esquema, de línea de cinco, cuatro y hasta de tres, muy importante. Sale jugando muy bien desde atrás, algo que Tuchel privilegiaba a la hora de elaborar sus ataques. Quizás su único “asterisco” en tan brillante carrera es su déficit en velocidad, que se evidenciaba cuando el equipo (muy ofensivo) quedaba descompensado, es decir, en un retorno defensivo que, a la postre, le ganaban con frecuencia solo por rapidez, ya que no es su fuerte el correr desde atrás. Sin embargo, dicho déficit lo disimulaba muy correctamente, con la anticipación y el saber posicionarse (el estar antes que llegar), cualidades que lo describían como un central en el “mano a mano” muy fuerte y completo.

Ginter completó su última temporada un tanto irregular. Alternado entre suplencia, lesiones y una reestructuración del equipo “post” Hummels, Gündogan, Mkhitaryan, privaron al central alemán de gozar de minutos, en su periplo por el Signal Iduna Park. Sin embargo el joven defensor cuenta con una nueva oportunidad de demostrar su calidad. Llegará al Borussia Park a imponer liderazgo en una joven zaga compuesta por Vestergaard y Elvedi, pero principalmente fortalecerá un plantel en todo aspecto gracias a su “camaleónica” capacidad de adaptación.

Ginter besando la Supercopa alemana | Foto: Bundesliga

Experiencia y calidad para un equipo de gran tradición.

A su corta edad, Matthias Ginter ya posee condecoraciones de alto prestigio y abolengo. Haciendo su debut en el Friburgo en el año 2011, donde disputó con el conjunto de la “selva negra” 81 partidos, marcó cinco goles, lo que lo llevó a ser transferido en el verano de 2014 al Borussia Dortmund. Con el elenco “amarillo” disputó 87 partido oficiales, marcó cuatro dianas y coronó en su palmarés con una Supercopa y una DFB Pokal. El 8 de mayo de 2014, Ginter fue incluido en la lista preliminar de treinta jugadores por el seleccionador nacional Joachim Löw con miras a la Copa del Mundo Brasil 2014. Finalmente fue rectificado en la lista de 23 jugadores que viajarían a Brasil el día 2 de junio.

Matthias Ginter obtiene con la 'Mannschaft' un campeonato del mundo (Brasil 2014), medalla de plata en Río 2016 y una Copa Confederaciones, esta última disputada en Rusia en este mismo ejercicio. El ex del Friburgo y Dortmund lucirá el dorsal “28” y, junto a Vincenzo Grifo y Reece Oxford, se transformaron en los refuerzos más destacados en el área norte de Westfalia.