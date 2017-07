Más del 99% de los abonados del Dortmund, fieles un año más

Google Plus

Signal Iduna Park / Foto : BVB

"El fútbol es un deporte de 11 contra 11 donde los borussers nunca fallan" . Hoy he visto conveniente empezar con esta frase este artículo, y es que los aficionados de Dortmund lo han vuelto a hacer: 54.934 personas de 55.000 posibles han renovado su abono, unos datos absolutamente increíbles.

Con estos datos el equipo amarillo se coloca a la cabeza en la clasificación de abonos de la Bundesliga con un 99,88% de abonos renovados para la próxima temporada, suponiendo este nuevo porcentaje un récord para los "Black and Yellows". Únicamente 84 personas no renovaron su abono la pasada temporada, y otro año antes solamente 93. Además cabe destacar que la mayoría de los casos de no renovación de abono se deben a motivos personales/profesionales como el traslado a otras ciudades. Estas cifras tan increíbles para el público español, visto para la ciudad de Dortmund, son cifras normales.

Gran asistencia a los partidos en el Signal Iduna Park

La afición borusser no cumple solo en la adquisición de abonos, sino que también cumple en el campo: una prueba de esto es que el Borussia Dortmund es el "campeón" a nivel europeo en cuanto a asistencia de espectadores a domicilio con una media de 79.712 aficionados. Se encuentra seguido por otros grandes clubes como el FC Barcelona, con 77.944, o en tercera posición y completando el podio, el Manchester United, con 75.290. Es importante recalcar que el Dortmund tiene esta asistencia de 79.712 aficionados con un aforo en su estadio de 81.350 personas, mientras que otros clubes como el FC Barcelona, que tienen una cifra cercana en asistencia (77.944), tienen un aforo en su estadio mayor (en este caso 99.354 en el Camp Nou) , lo que le da más valor si cabe a que el Signal Iduna Park sea el estadio donde más gente acude en todo el continente.