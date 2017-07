Vincenzo Grifo: "Al final del día, depende de mí hacer realidad mi sueño" Foto: Bundesliga

Vincenzo Grifo fue fichado a principios de este verano por el Borussia Mönchengladbach después de haber hecho una gran temporada con el Friburgo —que terminó séptimo en la pasada campaña—, en la que consiguió hacer seis goles y ocho asistencias, en 30 partidos de Bundesliga; y tres goles en la DFB Pokal. Ya hizo una gran primera temporada con el Friburgo cuando llegó con números que llegaron a los 14 goles y 11 asistencias en 31 partidos.

El jugador de 24 años ha ofrecido recientemente una entrevista exclusiva para Bundesliga.com en la que ha hablado sobre su traspaso, su trayectoria profesional y porqué se fija en Cristiano Ronaldo, jugador del Real Madrid.

Grifo ya ha estado entrenando con sus compañeros del Gladbach, y cuando fue preguntado sobre cómo fueron los primeros días, él declaró que se ha sentido muy bien recibido y muy apoyado por sus nuevos compañeros de vestuario. “Soñé con jugar en un gran club como este desde pequeño. Ahora, se ha hecho realidad” “Se siente como si llevara aquí mucho tiempo. Todo el mundo me ha ayudado y no creo que moleste a nadie el decir que todo es un poco más grande aquí que en Friburgo”.

“Nunca he jugado en competición europea y no negaré que es un objetivo que tengo. Pero, aunque no jugaremos allí esta temporada, en los últimos años el Borussia ha demostrado de lo que son capaces”, dijo cuando le preguntaron por qué había escogido el Mönchengladbach entre otros clubes que estaban en posición europea. “Mi decisión de unirme al Gladbach fue principalmente para querer dar el siguiente gran paso en mi carrera. No puedo olvidar que estaba en el Pforzheim hace seis años. Estoy tan emocionado como un niño que espera jugar mi primer partido en Borussia Park”.

Vincenzo Grifo vestirá la camiseta del Gladbach con el dorsal 32, el mismo que ha llevado en sus anteriores equipos. El jugador italiano explicó que es por superstición: “Cada uno tiene sus propios rituales en el fútbol. Para mí, el número 32 siempre me ha traído suerte, ya sea jugando bingo o cartas. Cuando me mudé a Dresden desde Hoffenheim, tuve que usar el número 19 y descendimos. Así que hice todo lo que pude para usar el 32 en los próximos clubes”.

Grifo fue apodado “El Ronaldo de la Bundesliga 2” cuando el Friburgo subió a Bundesliga debido a sus goles de falta. El jugador declaró que es un honor ser comparado con el portugués, aunque no se le ha dado muy bien en las últimas temporadas. “Es cierto, pero cuando estuvo en el Manchester United y en sus primeros años en el Real Madrid, anotó muchos goles de tiro libre.”, dijo.

Finalmente, fue preguntado sobre sus objetivos en el fútbol internacional con la selección italiana. Expresó que le gustaría ser llamado para jugar con Italia algún día y puso de ejemplo a Lars Stindl quien fue llamado para la Copa Confederaciones para jugar con Alemania. “Nuestro capitán acaba de demostrar que todavía es posible ser llamado a la selección más adelante, siempre y cuando se haga un buen desempeño en el club. Al final del día, depende de mí hacer realidad mi sueño”.