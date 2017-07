Google Plus

Amine Harit: “Sé que el Schalke hará que me desarrolle rápido" Foto: Schalke 04

El pasado lunes se hizo oficial la llegada del joven Amine Harit de 20 años al Schalke 04, procedente del Nantes. Domenico Tedesco se deshizo en elogios hacia el jugador en su llegada, hablando de la versatilidad tanto en ataque como en la defensa. "Es un jugador que ataca audazmente y por lo tanto puede marcar la diferencia. Estamos felices de haber podido firmarlo”, dijo Tedesco. Harit ha firmado un contrato hasta 2021.

En la Ligue 1 la temporada pasada, Amine Harit fue estadísticamente el segundo mejor driblador de la liga. Esta fue una de las causas por las que el traspaso se complicó y el Nantes se mostró un poco reacio a dejarle marchar.

"Las negociaciones no fueron tan fáciles, por lo que nos hace aún más felices que pudimos conseguir las últimas formalidades para completar la transferencia", dijo el director deportivo Christian Heidel.

Como futbolista, Harit se define como “alguien a quien le gusta jugar uno contra uno, que puede jugar en cualquier posición de ataque y que hace todo lo que el entrenador le pide”.

El jugador ya declaró para el diario deportivo francés L’Equipe, que llevaba un tiempo pensando en marcharse al Schalke 04. “Sé que el Schalke es un trampolín que me hará visible y hará que me desarrolle rápido. Creo que puedo ser como ellos, como por ejemplo, Goretzka o Meyer, que tienen un gran talento, y eso es algo que me atrajo”.

"Conozco el Schalke desde hace mucho tiempo, seguí todos los partidos de la Liga de Campeones, al igual que sus partidos de la temporada pasada contra el Niza en la Europa League", añadió, mostrando su admiración hacia el equipo de Gelsenkirchen.

Harit es internacional con Francia sub-20 e hizo su salto al primer equipo del Nantes la pasada temporada. En total, apareció en 30 ocasiones y marcó un gol. También estuvo en la selección francesa en la Copa Mundial sub-20 en Corea del Sur y apareció tres veces y marcó un gol.