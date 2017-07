Portero campeón

Google Plus

Zieler con su nueva camiseta. | Fuente: vfb.de

Protagonismo. Eso es lo que busca Zieler en Stuttgart a sus 28 años de edad. Su fichaje se completó por 4 millones de euros con un contrato hasta junio de 2020. En la portería del Mercedes-Benz Arena tratará de recuperar el papel principal perdido tras la última campaña en Inglaterra.

De Inglaterra a Alemania, capítulo 2

Leicester no era su primera aventura inglesa ya que tras formarse en las categorías inferiores del Viktoria Köln y el Colonia, el Manchester United abonó 100 mil euros para que el joven portero alemán pasara a formar parte de la cantera del club en 2005. Tras cinco años en el club, con cesión al Northampton Town incluida, el Hannover se lo llevó con la carta de libertad bajo el brazo.

Sus mejores años estaban por llegar. 6 temporadas inolvidables, pasando por todas las inferiores de Alemania y siendo un fijo en la portería del HDI-Arena. Su salto a la Premier estaba justificado.

Pocos hubieran adivinado el gris paso de Ron-Robert Zieler por Inglaterra tras convertirse en uno de los porteros de moda del fútbol alemán, no solo por sus magníficas actuaciones bajo la portería del Hannover si no por su Campeonato del Mundo en 2014 pese a no disfrutar de minutos en el torneo. En Leicester disputó solamente 9 encuentros, encajó 16 goles y solamente dejó la portería a cero en uno de ellos.

Y la historia se repite. Alemania vuelve a picar a su puerta para rescatarlo del ostracismo británico y otorgarle una segunda oportunidad, esta vez en el recién ascendido Stuttgart, que no debe desaprovechar.

Zieler con su nuevo equipo. | Fuente: vfb.de

Ilusión

En el entorno del club todos se mostraron encantados con el fichaje de Zieler. Jan Schindelmeiser, director deportivo del club daba su visión: "somos muy conscientes de lo importante que es conseguir una defensa sólida de cara a la próxima temporada. Con Mitchell Langerak, Jens Grahl y Florian Kastenmeier ya teníamos una gran calidad en la portería, pero Robert Zieler será una clara mejora para este grupo de porteros. Hace varias semanas, definimos una dirección mutua con Ron-Roberr. Las conversaciones con el Leicester City fueron difíciles y sin los excepcionales esfuerzos de Ron-Robert, nunca hubieran tenido éxito".

Ron-Robert Zieler: "tengo la impresión de que algo muy especial puede desarrollarse aquí en Stuttgart y quiero ser parte de eso"

El portero también se mostró satisfecho con su nuevo destino: "Estoy encantado de que el paso al Stuttgart haya salido adelante. Mis conversaciones con los responsables del club fueron muy convincentes y todos hicimos un esfuerzo para llegar aquí. Tengo la impresión de que algo muy especial puede desarrollarse aquí en Stuttgart y quiero ser parte de eso. Ahora toca conocer al equipo lo más rápido posible y aplicarme al máximo". Y de este modo y tras su primer entrenamiento con el equipo Zieler derrochaba ilusión: “fue un comienzo que permanecerá mucho tiempo en la memoria”.

Ahora solamente queda sentarse y disfrutar del segundo regreso a casa con Inglaterra como origen de uno de los mejores porteros del país. Un doble y estimulante regreso: Stuttgart y Zieler vuelven a Bundesliga.