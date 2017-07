Ancelotti, impávido ante el recital milanista en Shangai

Google Plus

Carlo Ancelotti/ Foto: Bayern Munich

Los goles de Frank Kessie, un doblete del joven talento Patrick Cutrone (en el primer tiempo) y Hakan Calhanoglu, sepultaron al Bayern por 0-4 y delataron la falta de reacción y de poca intensidad por parte de los muniqueses.

En rueda de prensa, el estratega Carlo Ancelotti, mostró un semblante de decepción y de asombro, por cómo se llevó a cabo la contienda. “El resultado me ha sorprendido, no hemos jugado bien y estamos muy decepcionados”, expresó el técnico italiano. "Aunque es solo un partido de pretemporada, debemos asegurar que es un síntoma alarmante el no poder avanzar en bloque frente a una defensa muy bien constituida y sobre todo cuando ese mismo equipo cuenta con armas ofensivas muy punzantes a la hora de contragolpear".

El saldo que arroja estos dos juegos del Bayern en el continente asiático, es de un empate a un gol contra el Arsenal, con desenlace final en derrota mediante el punto del penal, y este último recital de cuatro goles propinados por la escuadra de Vincenzo Montella.

Los muniqueses llevan arrastrando dicho problema desde la pasada temporada, ya que, en la eliminatoria de cuartos de final por la UEFA Champions League frente a Real Madrid en la que los bávaros cayeron por 6-3 en el global, se mostraron inoperantes, sin cambio de ritmo y hasta por momentos falta de elaboración.

Es cierto que es muy temprano para presagiar o especular con los posibles esquemas tácticos de Ancelotti de cara a la siguiente temporada, sin embargo, el entrenador sabe que debe dar con la tecla lo antes posible, y estos partidos de preparación es la manera adecuada de aceitar el engranaje de funcionamiento de su equipo.

Fin de la gira para Bernat

“No podrá jugar los últimos dos partidos de la gira, viajará mañana a Múnich”, así se refirió Ancelotti a la situación del jugador español Juan Bernat, quien fue sustituido en el minuto 34 por Marco Friedl. El ex del Valencia viajará a Múnich, para someterse a estudios y preparar su pronta recuperación de manera exitosa.

Juan Bernat saliendo del campo de juego/ Foto:Bayern Munich

El Bayern Múnich completará el calendario en tierras chinas con dos partidos. El 25 de julio ante el Chelsea, y posteriormente, se enfrentarán al Inter de Milán el 27 del mismo mes. Finalizando la pretemporada el 1 de agosto, en el Allianz Arena por la Audi cup, ante el Liverpool de Jurgen Klopp.

La temporada oficial para los muniqueses dará inicio el 5 de agosto, por la DFB Ligapokal, cuando visiten el Signal Iduna Park, para enfrentar al Borussia Dortmund.