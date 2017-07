Bayern de Múnich y Chelsea ofrecen el mejor partido de la pretemporada

Tras la goleada sufrida ante el Milan, el Bayern de Múnich aprendió de sus errores y contra el Chelsea no perdió el tiempo, ni permitió respirar a los ingleses, a pesar del resultado final. En este partido se vieron las caras dos ex madridistas, James que volvió a ser titular con los alemanes durante los 90 minutos y Álvaro Morata que debutó y jugó durante 30 minutos.

Bayern de Munich y Chelsea nos regalaron el mejor partido de la International Champions Cup y probablemente de la pretemporada.

Monólogo procedente de Baviera

El Bayern de Múnich descifró la clave que hizo que el Chelsea ganara la Premier League la pasada temporada y dio un repaso completo al juego del equipo dirigido por Antonio Conte. Los de Ancelotti hicieron una gran primera parte, probablemente la mejor que se ha visto en toda la pretemporada.

Los alemanes comenzaron ejerciendo una presión muy alta y con gran intensidad, evitando que el Chelsea tuviera cualquier oportunidad de sacar el balón jugado y provocando los errores constantes de los ingleses. Así, en el minuto seis, llegó el 0-1. Rafinha avanzó por la banda derecha mientras que los jugadores del Chelsea reculaban, por lo que, el brasileño aprovechó el espacio y disparó desde unos veinte metros para batir a Courtois y dar el primer gol al Bayern. Tras el gol, no cesaron en su presión asfixiante y se hicieron con el dominio y la posesión del esférico.

Foto: Bayern Munich

Thomas Müller fue el siguiente en dar otro latigazo a la portería de Courtois. En el minuto once, el Bayern realizaba una gran jugada que terminó con Ribéry marchándose hasta la línea de fondo, superando a Azpilicueta, y picó el balón sobre la salida del portero francés, sacando un centro al que no llegó James, pero que sí lo hizo Müller en el segundo palo convirtiendo el 0-2. El Chelsea no daba ningún atisbo de mejora, estaba totalmente K.O. y que no les saliera nada a los jugadores y las pérdidas del balón constantes, no les estaban ayudando. Estaba siendo un monólogo y un repaso inicial de los bávaros que dieron mucho ritmo a la primera mitad y que desbordaron a jugadores como Kanté o Fábregas, que no lograban conectar con sus compañeros.

A partir del minuto 15, el Bayern de Múnich ejerció una posesión más segura, no jugando tan vertical y tomando un respiro. Aun así, seguía siendo muy superior al Chelsea que tuvo su primera llegada con “peligro” en el minuto 24, Willian disparó desde la frontal pero se marchó muy cruzado. Poco después, Müller marcaría el doblete y haría el 0-3. Müller condujo el balón desde el centro del campo y avanzó sólo, viendo como la defensa volvía a recular como lo había hecho en el primer gol. Müller preparó el disparo desde la frontal con mucho espacio y tiró con rosca haciendo el cuero imparable para Courtois.

Foto: Chelsea

El partido parecía ser oficial —uno que podríamos ver perfectamente en la Champions League la próxima temporada—, y no de pretemporada por el juego que estaba demostrando el Bayern. Sin embargo, en los minutos finales, el Chelsea comenzó a apretar y a ser agresivo en el robo del balón lo que llevó a que en el descuento de la primera mitad, pudieran recortar distancias. Moses subió e hizo un pase por el área al que no llegó Batshuayi pero sí llegó Marcos Alonso que remató de primeras haciendo un golazo.

El Chelsea consigue engañar al marcador

El Chelsea ingresó en la segunda parte sin haber hecho ningún cambio, al contrario que el Bayern que cambió a Starke por Früchtl y Lewandowski por Coman.

Los de Conte salieron un poco más despiertos debido, en gran parte, a que el Bayern les daba un respiro. No obstante, no fue suficiente para los Blue que seguían perdiendo el balón y terminaban encerrados por los de Baviera. Los minutos finales de la primera mitad parecían un sueño. Gran partido el que estaba realizando James, que se entendió muy bien con Ribéry, con quien combinó en muchas ocasiones. El colombiano tuvo la oportunidad de marcar bastantes veces, sin embargo, no logró culminar las jugadas.

Foto: Bayern Munich

El Bayern incluyó en el terreno de juego a jugadores poco habituales como Götze o Pantovic, a su vez, el Chelsea lo hizo con Morata —su debut con los ingleses—, y David Luiz, dejando los experimentos iniciales a un lado. Fue entonces cuando el equipo de Ancelotti bajó el ritmo, lo que hizo que el partido se igualara y el Chelsea comenzara a tener más ocasiones de gol, como la de David Luiz en el minuto 72, que terminó con el esférico dando en el palo.

Foto: Chelsea

El partido cayó en un ida y vuelta en el que el Chelsea consiguió maquillar el resultado con un gol de Batshuayi tras el córner que peinó Morata y que dejó el esférico para que Batshuayi la empujara al fondo de las mallas haciendo el 2-3 final.

El Bayern de Múnich dio una lección de fútbol al Chelsea en la primera mitad y le mostró parte del nivel al que tendrá que enfrentarse la próxima temporada en la Champions League.