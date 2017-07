Entrevista. Jairo Samperio: "En mi cabeza está volver a la liga española"

Fotomontaje: Martín Velarde Falcón - VAVEL

Jairo Samperio (Cabezón de la Sal, Cantabria. España. 11/07/1993) nos cuenta su paso por las categorias inferiores del Textil Escudo, Racing y Sevilla. Presente en Alemania, futuro incierto. Querría volver a España porque ya se ha hecho futbolista y pueder dar más de sí en nuestra Liga. Su sueño: ser llamado por la selección, aunque sabe que jugando en Alemania es difícil. Desea saltar al campo con el himno de la Champions League de fondo.

PREGUNTA. Lo primero, ¿qué tal todo?

RESPUESTA. ¡Todo muy bien! De pretemporada, trabajando duro y con ganas de empezar lo bueno.

P. ¿Cómo considera que está evolucionando en Alemania?

R. Creo que muy bien. Es una liga mas física que la española y al principio cuesta un poco el cambio, pero creo que a día de hoy soy un jugador con regularidad.

P. De todos los deportes que pudo haber elegido, ¿por qué escogió el fútbol?

R. Más bien, creo que el futbol me escogió a mí porque desde pequeño no soltaba el balón. El fútbol siempre ha sido mi pasión.

P. Dicen que el fútbol es un deporte convertido en negocio, ¿usted también lo cree?

R. Desde el punto de vista del futbolista te puedo decir que no lo veo así, pero si que es verdad que da qué pensar las cantidades que se están pagando hoy en día en el mundo del fútbol.

P. ¿Qué recuerdos guarda de su infancia como jugador del Textil Escudo?

R. Recuerdos muy bonitos, fueron mis inicios en el futbol con mis amigos de toda la vida. Fue un tiempo en el que disfruté mucho porque era un niño. Son momentos que quedan para toda la vida.

P. En el Racing, se descubre Jairo Samperio como futbolista, ¿en qué le ha ayudado el Racing para llegar a ser lo que es hoy en día?

R. El Racing me lo dio todo. Desde muy pequeño me ficharon y me forme como futbolista y, además, me dieron la oportunidad de jugar en primera división en el equipo de mi ciudad. En definitiva, me dieron la oportunidad de vivir lo que había soñado desde pequeño.

P. ¿Podemos decir que el partido de consagración de Jairo fue aquel Racing-Real Madrid?

R. Se puede decir que si. Era mi primer partido como titular en primera división y contra el Real Madrid. Ese día jugué un buen partido y conseguimos un empate. A partir de ahí, el entrenador empezó a confiar mas en mí.

P. Aún con ficha en el filial, consigue hacerse con la titularidad en el primer equipo. ¿Qué se la pasaba por la cabeza en ese momento con 18 años que tenía?

R. Creo que en ese momento no lo terminas de asimilar. Te dedicas a jugar, a darlo todo para conseguir un hueco en el mundo del futbol. Personalmente lo viví todo con mucha tranquilidad y, la verdad, fue muy importante para estar donde estoy hoy en día.

P. Llega la temporada 2011/12 y el buen momento que vivía se ve truncado por un par de lesiones…

R. Sí, fue una etapa complicada porque son momentos en los que no puedes hacer nada para estar con el equipo y ayudarle. Es el peor lado de futbol y me tocó vivirlo muy joven.

P. Desciende el Racing y usted, con ofertas de equipos de primera, se queda en el conjunto cántabro…

R. Si, creo que fue una decisión acertada porque era muy joven. Si me quedaba sabía que iba a jugar todo y era lo que necesitaba para seguir cogiendo el ritmo del máximo nivel y crecer como futbolista. Fue una decisión difícil pero creo que acertada.

P. En el verano de 2013 ficha por el Sevilla y aun consiguiendo una Europa League y cuajar grandes actuaciones no consigue afianzarse en el equipo de Emery… ¿Por qué?

R. Si te soy sincero a día de hoy yo tampoco se decirte el por qué. Trabajé desde el primer día al ultimo y creo que hice una buena temporada, pero son decisiones que hay que respetar. Yo las respeté. Así es el futbol...

P. ¿Qué se lleva de esa etapa en Nervión?

R. Mucho aprendizaje. Al final, estaba rodeado de grandes jugadores y profesionales; por supuesto, un titulo internacional y el cariño de toda su afición. La verdad que desde el primer día sentí ese apoyo, ese feeling y me sentí como en mi casa.

P. En la temporada 2015/16 el equipo hizo una buena temporada y quedó en sexta posición. Esta temporada el descenso ha estado acechando… ¿a qué se debe este cambio tan rotundo en el equipo?

R. Creo que nos pasó factura el jugar 3 competiciones. Aquí la liga es más apretada e incluso equipos como el Wolfsburgo lo pasaron mal. También influyeron un par de bajas importantes que quizás, nos hubieran ayudado a pasar menos problemas.

Jairo celebra un gol con la camiseta del conjunto alemán

P. En su segunda temporada, al igual que el equipo, rindió a un gran nivel y su nombre sonó para la selección absoluta, ¿piensa que es posible ir a la selección si el equipo vuelve a tener un juego atractivo recuperando su mejor nivel?

R. Siempre es un orgullo escuchar que se hablé de ti y más aún con la posibilidad de ir a la selección española. Creo, siendo realista, que estando aquí es muy difícil esa llamada. Normalmente, has de estar en un club grande o en España donde tiene mas repercusión todo lo que haces.

P. Ha pasado por la Selección Sub-21. ¿Podemos afirmar que Jairo quiere volver a entrenar en Las Rozas?

R. Si, sin dudarlo. Eso significaría la llamada de la selección (en este caso la absoluta). Para mí es a lo máximo que aspira un jugador: a representar a tu país

P. La generación que viene de futbolistas españoles tiene buena pinta. ¿Cree que puede volver España a ganar un Mundial o una Eurocopa?

R. Al final estas competiciones son muy duras y dificiles, pero España siempre tiene grandes jugadores. Puede y debe pelear por todo, Mundial y Eurocopa.

P. ¿Qué diferencia hay entre la liga española y la alemana? ¿Cuál le gusta más?

R. La liga alemana es mucho mas física que la española. Aquí los partidos son mas abiertos, pero en España los equipos suelen estar más preparados tácticamente. Me quedo con la española, porque al final es de donde provengo.

P. ¿Le gustaría volver a La Liga? ¿Por qué si o por qué no?

R. Sí. En mi cabeza esta volver. No sé cuando, pero sé que volveré. Me gustaría volver porque creo que salí para terminar de hacerme jugador y creo que lo he conseguido. Actualmente, creo que puedo dar mucho de mí en España.

P. ¿Quién ha sido su referente, español o no, en este mundo del fútbol?

R. En los últimos años me he fijado mucho en Pedrito, porque es un poco mi perfil futbolístico. Nadie le ha regalado nada y ha llegado a lo máximo tanto con sus clubs como con la selección. Eso es de admirar.

P. De todos los entrenadores que ha tenido, ¿qué se lleva de cada uno? ¿Quién le ha marcado más como “míster”?

R. He tenido muchos entrenadores sobre todo en el Racing, pero guardo mucho cariño a Héctor Cúper porque fue el que me hizo debutar en primera división y, con su experiencia, confió en mí desde un primer momento. Eso no lo olvidare nunca.

P. Todos tenemos un ídolo, ¿nos desvela el suyo? (no tiene porque ser un futbolista)

R. Te podría decir que mi espejo ha sido mi padre. Siempre. Me ha dado todos mis valores y siempre ha estado ahí para todo lo que he necesitado.

P. Hay vida después del fútbol, ¿qué se ve haciendo?

R. A día de hoy no me lo planteo aún, espero que me queden muchos años de carrera (risas), pero seguramente, casi sin dudarlo, algo relacionado con el futbol.

P. ¿Quién o quienes han sido sus mayores apoyos desde que empezó en esto del fútbol?

R. Por supuesto, mi novia y mi familia. Además, mis amigos cercanos que son los que, al final, están siempre en las buenas y en las malas.

P. ¿Cuáles son sus objetivos a nivel personal y colectivo? ¿Y a corto y largo plazo?

R. En cuanto a nivel personal, jugar los máximos partidos posibles. Al final, con eso soy feliz. Y, colectivamente, me gustaría jugar en Europa la próxima temporada.

P. Por último, ¿un sueño?

R. A día de hoy tengo dos sueños: uno de ellos sería jugar la Champions League, pero sobre todo el sueño de algún día poder ir a la selección española.

Entrevista realizada por Ezequiel Marín y Martín Velarde.