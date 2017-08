Entrevista. Coke Andújar: "La lesión me hizo cambiar el chip: en ese momento, no era futbolista"

Fotomontaje: Martín Velarde Falcón - VAVEL

Coke Andújar (Madrid, España. 26/04/1987). Llegó al Sevilla de la mano de Monchi y consiguió hacerse, a base de esfuerzo y trabajo, con la titularidad (incluyendo brazalete de capitán). Conquistó tres UEFA Europa League con la camiseta rojiblanca. Nunca olvidará el saque de banda ante el Valencia que galopó al equipo a la final de Varsovia con el gol de M'Bia. Tampoco olvidará los ascensos con el Rayo, devolviendo al equipo donde se merecía estar. Y, tampoco olvidará la última UEFA Europa League de la que fue el personaje principal con dos goles y nombrado mejor jugador del partido.

PREGUNTA. De todos los deportes que hay, ¿por qué el fútbol?

RESPUESTA. Siempre me ha gustado, desde pequeño me quedaba embobado en la tele mirándolo. Ya luego, cuando lo empecé a practicar me gustaba el espíritu de equipo, el compañerismo y luego, evidentemente, la táctica cuando vas creciendo, la forma de jugar… Tiene muchas formas a la hora de ganar, por eso es tan grande el fútbol.

P. ¿Qué se lleva de su paso por las categorías inferiores del Rayo Vallecano?

R. Me llevo amigos, entrenadores, compañeros,… Irte de un sitio con 24 años al que vas 4 veces en semana te educa como futbolista y como persona. Buena parte de mi educación y mi forma de ser se la debo al Rayo. Creo que tiene unos valores muy muy especiales por ser de donde es y porque todo el mundo se siente identificado con ese barrio y con esa forma de entender la vida.

P. Además, se lleva un ascenso con el primer equipo…

R. Tras el ascenso a primera división todos nos sentimos aliviados por devolver a un equipo que había jugado mucho tiempo en primera división. Cuando subí al primer equipo estaba en 2ª B y nos costó muchísimo volver a segunda. El año del ascenso fue, deportivamente hablando, un sueño, devolver al Rayo donde se merecía. Me fui de allí con el sabor de boca de haber hecho algo… Tras haber visto de pequeño al Rayo jugar la UEFA, jugar en el Camp Nou, en el Bernabéu, para mí era muy importante devolver al Rayo donde había estado durante tanto tiempo.

Coke celebra un gol con la camiseta del Rayo Vallecano

P. ¿Qué sintió al fichar por el Sevilla FC?

R. Mi fichaje por el Sevilla fue algo que yo, personal y deportivamente, sabía que me iba a marcar en mi carrera. Hace 7 años que pasó y evidentemente ha sido un proceso largo, he madurado mucho en todos los aspectos. He pasado por todas las fases por las que puede pasar un futbolista: sin jugar, jugando, haciéndolo bien, haciéndolo mal. He madurado mucho consiguiendo muchas cosas que nunca me imaginaba y conociendo a gente y futbolistas espectaculares con los que nunca creía que iba a jugar.

P. En verano de 2014 su destino pudo ser el Marsella, ¿por qué decide quedarse en el Sevilla FC?

R. Lo del Marsella fue algo que ni me enteré… Sabía de un interés y luego, al día siguiente, vi que estaba vendido. No tenía muchas esperanzas de moverme a otro sitio. No lo valoré mucho porque sabía que en el Sevilla lo podía hacer bien.

P. Poco a poco se va haciendo con la titularidad y se convierte en ídolo de la afición con brazalete incluido… ¿qué ocurre en la vida de Coke para dar ese vuelco a la situación?

R. Poco a poco, después del año de Michel que no jugué mucho, las cosas fueron mejorando. Creo que, al final, el trabajo iba dando sus frutos. Al ser un hombre importante, que jugaba casi siempre en el Sevilla haciendo buenas actuaciones, hubo un antes y un después debido a la llegada de Emery que me dio mucha confianza. A partir de ahí, crecí mucho más.

P. Ídolo en Sevilla, ¿fue complicado salir de equipo?

R. Ha sido la situación y la decisión más complicada de tomar, futbolísticamente hablando, en toda mi vida. Un equipo en el que era capitán, llevaba cinco años, me sentía muy cómodo con toda la gente que trabajaba en el club. Creía que si había un momento para cambiar de aires ese podía ser el momento indicado. La vida del futbolista es corta y hay que tomar decisiones por mucho que duelan y sin saber si uno va a acertar o se va a equivocar. La tuve que tomar, y la tomé. Fue un momento muy complicado.

P. ¿Por qué Alemania?

R. La liga alemana siempre me había gustado verla por la tele. Venir a jugar aquí a Alemania era bonito por los cambios y la afición. Tenía ganas de conocerla. Me dieron la oportunidad de venir a un equipo importante, lo que fue clave para tomar esa decisión.

P. ¿Qué echa de menos de Sevilla?

R. De Sevilla se pueden echar de menos muchas cosas. De hecho, echo de menos muchas cosas: a mucha gente; la vida de la ciudad, fuera de los entrenamientos, también es diferente por el clima; la vida en el vestuario por la barrera del idioma… Tratas de acercarte y los compañeros de hacerte sentir uno más, pero es un poco más complicado que en España. Echas de menos muchas cosas, pero estoy aquí por un tiempo y seguro que volveré. Así que, las echaré de menos por una temporada larga o corta. La vida que tenía en Sevilla la volveré a retomar cuando vuelva.

P. Nunca ha sido un hombre de lesiones. Es llegar a Alemania y se lesiona para 7 meses, ¿qué se la pasa por la cabeza en aquel momento?

R. Es cierto, nunca me había lesionado más de dos – tres semanas y justo al llegar aquí tuve una lesión más grave. Tardé un poco en tomar conciencia de ello, pero lo único que hice fue cambiar el chip: aprender que mi nuevo trabajo era recuperarme de la lesión, que en ese momento no era futbolista y que lo más importante tenía que ser la rodilla. Mi aventura en Alemania iba a tardar un poquito más en comenzar. Fueron momentos difíciles que, gracias a gente que tenía alrededor, lo superé mejor que si hubiera estado solo.

Coke jugando con el Schalke 04 en la temporada 2016/17

P. ¿Cuál es el objetivo del equipo para la nueva temporada? Y a nivel personal, ¿qué tiene entre ceja y ceja?

R. El objetivo del equipo tiene que ser estar peleando en posiciones europeas siempre. Y, a nivel personal, sentirme útil e importante para el equipo. Evidentemente, jugar cuanto más mejor, pero sobre todo sentirte que tienes hueco dentro del vestuario y sentirte valorado.

P. Xavi siempre dice que, al lanzar el córner de las semifinales ante Alemania, sabía que el balón iba a la cabeza de Puyol. Cuéntenos, ¿qué se le pasa por la cabeza al sacar en la banda de Mestalla para que cabeceará M’Bia?

R. Ese saque de banda, por mucho que juegue al fútbol, no volveré a vivir un momento igual en toda mi carrera. Tener todo perdido en el minuto 92 y, si te dicen que de un saque de banda vas a meter el gol que te va a llevar a la primera final que vas a jugar en tu vida, pues no te lo crees. Intenté sacar de banda lo más lejos que pude y, cuando vi a Stéphane meter ese cabezazo, nos tiramos todos al suelo. Es muy difícil que vaya a volver a ocurrir algo así en un partido, que te cambie tanto la vida, que le cambie tanto la vida a un grupo de chavales que están jugando al fútbol. Fue un antes y un después para todos los que estábamos en ese vestuario.

P. La quinta UEFA Europa League lleva el nombre de Coke. Cuando se para a pensar en que fue el hombre de la quinta, ¿qué se le pasa a uno por la cabeza?

R. La final de Basilea fue el sueño que tiene cualquier futbolista, cualquier niño. Llegar a una final, contra un equipo histórico como el Liverpool y meter dos goles (risas). No se puede decir más. Fue un sueño hecho realidad. Encima en una posición que no era la mía, donde había jugado tres o cuatro partidos antes. Comenzó el partido difícil, pero hicimos una gran segunda parte y eso quedará siempre en el recuerdo: esos dos goles, lo que sientes al meter el gol, estás en una nube que no sabes si ha ocurrido o no ha ocurrido. Fue algo muy bonito.

P. De cara a la nueva temporada, ¿cómo ve al Sevilla?

R. Lo veo como otros muchos años que ha perdido jugadores importantes. Creo que Vicente, que era el capitán, suponía mucho para el vestuario y, para mí, Vitolo era la parte más fundamental del juego del Sevilla (sobre todo ofensivo y haciendo la primera presión). Pero bueno, ha fichado a hombres como Nolito, Muriel, a ver si llega Jesús… Ilusionante. Creo que el Sevilla se ha instalado como un club de la élite, de Champions, y va a hacer una buena temporada.

P. De cara a la nueva temporada, el Schalke 04 ha perdido hombres importantes (Huntelaar, Kolasinac, Baba, Badstuber), pero llegan nombres ilusionantes como Bentaleb, Insua o Harit (más la compra de Konoplyanka) ¿Cómo ve al equipo de cara a la nueva temporada?

R. Sí, nosotros en el Schalke hemos tenido muchos cambios incluyendo el entrenador. Veremos a ver cómo trabaja el nuevo míster, como quiere hacer las cosas. La parte positiva de no jugar Europa League es que tendremos más tiempo para preparar los partidos del fin de semana y ojalá arranquemos bien el campeonato, estando arriba desde el principio y estando siempre en posiciones europeas.

P. ¿Un ídolo (no tiene por qué ser futbolístico)?

R. Futbolísticamente Raúl. Del mundo del deporte Rafa Nadal. Son dos personas que se parecen. A base de sacrificio y esfuerzo han llegado a ser los mejores del mundo durante mucho tiempo. Han mantenido un nivel espectacular durante toda su carrera. Y, fuera de sus trabajos, han dado una imagen ejemplar a todos los demás siendo ejemplo fuera y dentro de su trabajo.

P. Hay vida más allá del fútbol, ¿qué se ve haciendo?

R. Aún no lo sé. Creo que estudiaré algún título de entrenador porque cada vez me va picando un poquito más la curiosidad. Creo que, inmediatamente después de deja el fútbol, puede ser una de las cosas a las que me dediqué.

P. ¿Tiene en mente volver al Sevilla? ¿Y al Rayo?

R. Me encantaría. Me encantaría volver a sitios en los que he sido feliz y ojalá vuelva algún día.