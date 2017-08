Der Klassiker vuelve a la Supercopa

Google Plus

Desde el año 2013, la Supercopa alemana ha tenido siempre los dos mismos pretendientes (exceptuando la final de hace dos temporadas en la que el Wolfsburg sustituyó a las abejas asesinas). Dos títulos para el Borussia, uno para los de Múnich y una característica común en cada uno de los cuatro duelos previos al choque de mañana, igualdad. Desde aquella mítica final de la Champions en 2013 que se decidió con un gol de Robben en los minutos finales, los dos equipos más poderosos de Alemania han desarrollado una rivalidad digna de otros clásicos europeos como la existente entre Juventus y AC Roma o Real Madrid y FC Barcelona. Es por ello que, a pesar de ser considerado un título de poca importancia para algunos, cada final protagonizada por los dos titanes del fútbol alemán se juega a unos niveles de intensidad poco habituales en esta época del año, hecho que ha quedado demostrado en las temporadas anteriores, que nos dejaron auténticos partidazos dignos de rememorar.

El esplendor amarillo (2013-2015)

Con la llegada de Jürgen Klopp a los banquillos de Dortmund, el BVB reformó por completo su estilo de juego, desplegando un fútbol muy ofensivo y vistoso que les llevó a luchar por todo durante varias temporadas. Prueba de ello fue el 2012, donde con un equipo plagado de jóvenes jugadores que deslumbraban por primera vez al continente europeo como Robert Lewandoswki, Marco Reus y Mario Götze entre otros, los del Signal Iduna Park conquistaron los títulos de liga y copa. Un año después, los de Klopp se vieron doblegados por el Bayern de Münich en las dos competiciones previamente conquistadas, pero su segunda plaza en la Bundesliga les otorgó el billete a la Supercopa del año siguiente, en la que podrían saciar su sed de venganza ante el eterno rival después de la infartarte final de Wembley.

27 de junio del 2013, Signal Iduna Park, un nuevo Bayern con Guardiola en los banquillos buscaba llevarse el primer título del año ante el todavía Dortmund de Lewandowski y Gündogan. Los 'black and yellows' salieron a morder desde el primer momento, fruto de ello fue el tempranero gol de Marco Reus en el minuto seis. Aunque más tarde, Robben pusiera las tablas en el marcador, un gol en propia de Van Buyten seguido de otro tanto de Gündogan encarrilaron el partido para los locales, que terminaron venciendo por 4-2 al supuesto nuevo Dream Team de Guardiola.

13 de agosto del 2014, mismo escenario que un año atrás, tras otro año de dominio para el Bayern en las competiciones nacionales, el Dortmund iniciaba una nueva era después de la polémica marcha de Lewandowski y Mario Götze al club rival. La final se antojaba un paseo en barca para los de Münich, debido a las bajas de dos estandartes para los amarillos como lo eran Hummels y Gündogan, pero los bávaros no contaban con las dos nuevas estrellas del equipo de Westfallia. Mkhitarian en el minuto 23 y Aubameyang en el 62, fueron los goleadores en un partido en la que la táctica de Klopp se impuso a la calidad individual de los del Allianz, por lo que un año más, Jürgen le ganaba la partida a Pep.

La era Bayern (2015-2017)

1 de agosto del 2015, Wolsfburgo, los “lobos” habían dado la sorpresa la temporada anterior llevándose la DFB Pokal y cómo no, el Bayern había vuelto a conquistar la Bundesliga. Robben adelantó a los suyos en el 49, pero Niklas Bendtner puso el empate en el minuto 89, llevando el partido a la prórroga y posteriormente a una tanda de penaltis de la que salieron victoriosos los locales. A pesar de partir como favoritos en todas las ocasiones, en Münich llevaban tres años consecutivos perdiendo el primer trofeo de la temporada.

14 de agosto del 2016, otra vez Dortmund, otra vez el Signal Iduna Park. Los dos titanes alemanes se reencuentran en una final de Supercopa alemana después de un año de tregua del que se había aprovechado el sorprendente Wolfsburgo. Con Ancelotti y Tuchel en los banquillos, los dos equipos afrontaban una nueva etapa de renovación en todos los aspectos. Dembelé y Rode habían llegado al Westfallen con el dinero que el traspaso de Hummels había dejado en las arcas del club, pero el talento individual se impuso, y con dos goles de Vidal y Müller los bávaros alzaron por fin una copa que se les había resistido durante años.

5 de agosto del 2017, de nuevo Renania del Norte. Condiciones nunca dadas previamente, el Dortmund llega tras coronarse como campeón de copa la temporada pasada ante el Eintrach Frankfurt en la final, el Bayern de Carletto conquistó de nuevo la Bundesliga con relativa facilidad. El holandés Peter Bosz disputará su primer partido oficial en los banquillos del Signal Iduna Park, por su parte, Ancelotti tratará de implantar de una vez por todas su exitoso y particular estilo en un equipo que no ha cuajado una gran pretemporada. Sin favoritos, dos plantillas ligeramente renovadas que no dejan nada claro de cara al apetecible enfrentamiento de mañana salvo dos matices que definen a la perfección la relación entre estos dos grandes de Europa, igualdad e intensidad para un partido que se podrá seguir en directo desde esta misma web.