Guía VAVEL Red Bull Leipzig 2017/18: bajo los focos

Google Plus

El Red Bull Arena durante el partido que les podía dar el pase a Champions. Fuente: Bundesliga

El nacimiento del Red Bull Leipzig está directamente relacionado con Dietrich Mateschitz, propietario de la conocida empresa de bebidas energéticas. La entidad ya había invertido en proyectos futbolísticos previamente tanto en Austria (RB Salzburgo, fundado en 2004) como en Nueva York (New York RB, creado en 2006), y el multimillonario austriaco quería iniciar una nueva andadura en la Bundesliga alemana.

Parece difícil de creer, pero Beckenbauer fue el culpable de que el club se sitúe hoy en día en Leipzig. La leyenda alemana es íntimo amigo de Mateschitz, y cuando éste estaba buscando una lugar en el que fundar su nuevo equipo, el káiser le recomendó que lo hiciese en la ciudad Sajona debido en gran parte a las infraestructuras que posee, sobre todo el Zentralstadion. A partir de entonces, la empresa trató de comprar varios clubes con el fin de comenzar en divisiones lo más próximas posibles a la Bundesliga, pero tras varios fracasos en los que la DFB y los aficionados de dichos clubes se opusieron, en 2009 adquirieron la plaza del SSV Markanstäd, equipo que militaba en la Oberliga (equivalente a la 5ª división del fútbol español), dando comienzo así a la historia del recién fundado Red Bull Leipzig.

Los años en la sombra

En la temporada 2009/10, el club se inscribió en la Oberliga y realizó numerosas inversiones relacionadas con el fútbol base y la cantera. La directiva formó un gran equipo y consiguieron ascender a la cuarta división en su primer intento. Más complicado lo tuvieron para superar su siguiente escalón, en su temporada de debut en la Regionalliga cosecharon un cuarto puesto que no les bastaba para ascender, mientras que en su segundo año acabaron terceros. 2012 fue un año clave para el equipo, se contrató a un nuevo director deportivo que decidió basar el proyecto en la contratación de jóvenes promesas menores de 23 años y se invirtieron 35 millones en la construcción de una nueva ciudad deportiva para crear una cantera competitiva.

El Red Bull Leipzig en la temporada 2010/11. Fuente: Red Bull Leipzig

Gracias a dichas gestiones, en esa misma temporada lograron el ansiado ascenso a la 3. Liga, primera categoría en la que el Red Bull competiría a nivel nacional. Se ficharon jugadores jóvenes y con mucha proyección, como por ejemplo Joshua Kimmich (jugador del Bayern de Munich hoy en día) o Yussuf Poulssen, uno de los actuales estandartes del equipo. Tras una gran campaña, los buenos resultados llevaron al club de Leipzig a ascender a la 2. Bundesliga. Después de un año un tanto extraño, lastrado por los problemas internos en la directiva, el RB terminó octavo en su primera campaña en segunda división.

Misión cumplida Finalmente, en la temporada 2015/16 los del Red Bull Arena consiguieron su objetivo, llegar a la máxima categoría del fútbol alemán siete años después de su fundación. La historia llega entonces hasta el que hoy en día es el punto álgido del club, con 20 victorias, siete empates y siete derrotas, los de Ralph Hasenhüttl terminaron segundos en su temporada de debut y certificaron su presencia en la siguiente edición de la Champions League.

La actuación de Timo Werner fue brillante, ya que el joven delantero alemán consiguió marcar 21 goles durante la temporada, además, el buen rendimiento de jugadores como Naby Keita o Emil Forsberg fueron claves para lograr el subcampeonato. Cabe destacar también que gran parte de la plantilla del RB Leipzig está formada por jovencísimas joyas, que ni si quieran superan los 25 años (como es el caso de los tres hombres previamente mencionados) por lo que los valores del equipo basados en invertir en juventud y cantera siguen presentes a pesar de tener capital para poder fichar a jugadores de talla mundial.

Poulsen y Selke celebrando un gol del Leipzig. Fuente: Bundesliga

Análisis de la plantilla: Reteniendo joyas

Después de la espectacular rendimiento del equipo durante el pasado año, muchos de los clubes con más renombre de Europa han puesto sus ojos en jóvenes perlas del equipo alemán. Es el caso, por ejemplo, de Emil Forsberg, el extremo sueco de 25 años recibió ofertas del Manchester United, pero desde la directiva del club no se aprobó el traspaso debido a que éste todavía tiene contrato hasta 2022.

Algo parecido, pero quizá más exagerado, pasó con el centrocampista Naby Keita. El Liverpool quería al jugador costase lo que costase, por lo que se realizó una primera oferta de alrededor de 65 millones de euros. Al igual que con Forsberg, desde el club se comunicó que Keita no iba a ser traspasado, a pesar de ello, los reds llegaron a ofrecer hasta 80 millones de libras, pero al joven guineano aún le queda un año ligado al club, y hasta entonces los de Sajonia no dejarán escapar a una pieza clave en su esquema táctico.

En cuanto a los nuevos fichajes, el club sigue con su particular filosofía de invertir en hombres con mucha proyección. Es el caso de Bruma, el extremo izquierdo portugués llega procedente del Galatasaray por 12’5 millones y con tan solo 22 años puede aportar mucho a los de Hassenhüttl. Al Red Bull Arena también ha llegado Jean-Kévin Agustin, un punta muy veloz, perla del PSG (han ingresado 13 millones por su venta) que a sus 20 años busca nuevas ambiciones en el fútbol alemán.

Bruma durante la pretemporada. Fuente: Gettyimages - John Walton

Orden táctico y presión intensa Se puede afirmar que el Red Bull Leipzig es un equipo ofensivo, su estilo de juego se basa en una presión asfixiante sobre los rivales, que permiten recuperar una gran cantidad de balones y salir al contraataque con rapidísimas transiciones. Ese es otro de los rasgos característicos de los vigentes subcampeones, en cuanto roban el balón, los jugadores del RBL salen a la contra con muchísima rapidez, llegando al área rival con pocos toques de balón. Es por ello que un hombre como el mencionado Naby Keita es clave en el planteamiento táctico del equipo, el mediocentro es el clásico ‘box to box’ inglés, recupera una cantidad de balones indecentes (la mayoría en su propio campo) y es entonces cuando mediante su explosividad sale disparado hacia la meta rival.

Aunque parezca mentira, el Red Bull Leipzig es un equipo muy ordenado a la hora de tener la posesión, los de Hassenhült despliegan un juego muy directo, tratando de crear peligro en el menor tiempo posible pero siempre manteniendo el orden en su esquema. Además, la mayoría de jugadas peligrosas se crean por el interior, donde por norma general, es Emil Forsberg el que busca a Werner a espaldas de la defensa rival.

El 4-4-2 suele ser el sistema elegido por el entrenador revelación de la Bundesliga para disponer a sus hombres, hoy en día es complicado intentar adivinar con que once debutarán los sajones en su primera jornada de liga. Pero por lo visto en la pretemporada y por lo que se pudo observar durante el año pasado, desde VAVEL creemos que el ‘once tipo’ puede ser el siguiente: Gulásic, Klostermann, Orban, Upamecano, Halstenberg, Laimer, Keita, Bruma, Forsberg, Poulsen y Werner.

Werner y Hassenhüttl, revelaciones en busca de consolidarse

Como se ha nombrado previamente, tanto Forsberg como Keita han tenido muchos pretendientes durante este mercado estival, pero el jugador más determinante durante el pasado año fue el delantero Timo Werner. De 66 tantos que anotó el equipo, él se encargó de convertir 21, casi el 33%. Es por ello que Joachim Löw le convocó para disputar la Copa Confederaciones el pasado mes de junio, y el 9 del Leipzig no defraudó, ya que consiguió marcar tres goles en seis partidos, y fue nombrado ‘man of the match’ del Alemania-Camerún, por lo que a sus 21 años, Werner afronta una temporada en la que espera consolidarse como un nuevo killer.

Lo mismo le ocurre a su técnico Ralph Hassenhüttl, el preparador austriaco de 50 años fue nombrado mejor entrenador de la pasada Bundesliga, gracias en parte al particular estilo de juego que ha implantado en la plantilla. Hassenhüttl estuvo previamente en los banquillos del Unterhaching, Aalen e Ingolstad 04, pero es en el Red Bull donde está atravesando su mejor momento, y al igual que Werner, tratará de ganarse un nombre entre los más grandes.

Ralph Hassenhüttl. Fuente: Bundesliga

La equipación de los del RB Arena será muy similar a la de la temporada anterior, en la primera indumentaria domina el color blanco, que se ve contrastado por matices rojos y, evidentemente, por el logo de la empresa propietaria del equipo. La segunda camiseta mantiene el diseño, salvo que ahora el azul marino será el tono predominante mientras que el amarillo formará parte de los destellos en las mangas.

Primera equipación del Red Bull Leipzig. Fuente: Red Bull Leipzig

El santuario de los toros rojos Tal y como se menciona al comienzo de este artículo, cuando Red Bull funda el club elige meticulosamente la ciudad de Leipzig para que albergue los partidos como local del equipo. Esto se debe a la presencia del Zentralstadion, una estructura que fue utilizada durante el mundial del 2006 pero que poco después, no encontró comprador. Poco después de fundar el Red Bull Leipzig, los propietarios reformaron el estadio de tal manera que este adoptó el nombre de Red Bull Arena, tiene capacidad para dar asiento a 44.000 espectadores y su novedosa estructura, hace que el rugir de los aficionados llegue a los jugadores de manera limpia, creado un aura futbolísitica típica de la Bundesliga.