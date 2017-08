Al Bayern le toca el PSG y poco más

Google Plus

Este año el Bayern de Münich tienes ganas de resarcirse tras el año pasado ser eliminado por el rey de esta competición, el vigente campeón, el Real Madrid. Tras un partido a ida y vuelta el conjunto de Ancelotti no pudo batir al equipo blanco, tras dos partidos con bastante polémica sobre todo en el segundo, en el templo blanco los alemanes cuajaron un partido bastante irregular, con Neüer y Arturo Vidal los únicos jugadores que trataron de dejar el pabellón bien alto. Pero el Madrid anotó dos goles en posición adelantada que no debieron subir al marcador y dejaron al Bayern sin título.



El Bayern afronta este año con mucha ilusión, con nuevos fichajes como James y Tolisso, pero les va a costar posicionarse como primero en su grupo, puesto que le ha tocado al temido PSG. El equipo francés con el fichaje de Neymar y el posible fichaje de Mbappé da bastante miedo y puede ocasionar al equipo bávaro bastantes problemas, va a necesitar dar el cien por cien para poder derrotar a este millonario PSG.

Otro de los oponentes es el Anderlecht belga, el campeón de Bélgica a priori no le debería suponer un gran problema para el campeón de Alemania, ya que en este mercado de fichajes el equipo de René Weiler se le fue arrebatado una de sus grandes promesas, el belga Tielemans que actualmente juega en el campeón de la Ligue 1, el As Mónaco. El centrocampista consiguió anotar 13 goles la temporada pasada por eso ha sido una baja bastante importante para el conjunto belga, actualmente en este equipo milita el ex sevillista Diego Capel.

El último rival, el oponente que se encontraba en el bombo cuatro, ha sido el campeón de Escocia, el Celtic de Glasgow. El conjunto del exentrenador del Liverpool Brendan Rodgers lleva ganando la Premier escocesa durante seis años seguidos, aunque no haya una gran competencia, llegar a conseguir seis títulos seguidos y tener un palmarés de 43 Premier es digno de admiración y merecedores de un respeto.

Sin duda uno de los mejores jugadores de este equipo es su delantero, el francés Moussa Dembélé, el ariete es el máximo goleador del equipo, consiguiendo 17 tantos en liga y tres tantos en Champions, dos de ellos contra el Manchester City de Guardiola, ambos partidos son dignos de mencionar porque los escoceses le pusieron las cosas muy difíciles para el equipo de Manchester, tanto la ida quedando un empate abultado. El resultado se fue iguales a tres, mientras que la vuelta en el Ettihad los de Rodgers consiguieron un empate a uno, a pesar de plantarle cara al City no consiguieron evitar ese cuarto puesto. Pero si que hay que destacar la habitual participación del Celtic en la competición reina en Europa.