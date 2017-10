Previa APOEL FC - Borussia Dortmund: batalla por los primeros puntos en Chipre

Google Plus

APOEL y Borussia Dortmund jugarán el martes un importante partido para sus intereses en la competición europea por excelencia. Ambos equipos necesitan los tres puntos para no alejarse del Real Madrid y Tottenham Hotspur, ambos ya con seis puntos. El equipo local llega a este encuentro tras dos victorias ligueras que le hacen olvidar la anterior racha de cuatro partidos sin ganar. Esta buena dinámica y el apoyo de su afición impulsarán a los chipriotas a buscar no sólo su primer gol en la competición, sino dar la sorpresa ante un histórico del fútbol europeo. Hasta ahora, al igual que el equipo alemán, se han enfrentado a Tottenham y Real Madrid, cayendo por 0-3 y 3-0 respectivamente. Por otra parte, el líder de la Bundesliga, invicto hasta este fin de semana (derrota 2-3 vs. RB Leipzig), quiere trasladar su gran nivel en la competición doméstica a la Champions League, donde ya se han enfrentado a sus dos rivales más fuertes, saldados ambos partidos con derrotas por tres goles a uno. Este partido ante un teórico rival inferior, les puede servir de impulso para ganar en las próximas jornadas europeas frente a los actuales líderes de grupo y en la vuelta en casa frente al propio APOEL.

Peter Bosz, sustituto de última hora

Tras las diferencias de Tuchel con la directiva, el técnico fue destituido sorprendentemente tras la gran anterior campaña, donde el equipo actuó todo el año a un excelente nivel, incluso ganando la copa eliminando al Bayern de Ancelotti en semifinales. Bosz tomó las riendas y empezó la Bundesliga con cinco partidos sin encajar gol y estuvo invicto hasta este fin de semana, logrando 19 puntos de 24 posibles, anotando 23 goles y encajando sólo cinco en ocho partidos.

Sequía goleadora

Así bien en liga, Aubameyang lleva ya diez goles en tan solo ocho partidos, en la Liga de Campeones aún no ha conseguido anotar ninguno, y el equipo lo nota, sólo han conseguido batir al portero rival una vez en cada partido. Los goles del gabonés son clave en las victorias ligueras y si consigue enchufarse, aún no hay nada perdido para el equipo de Dortmund en esta competición. De Camargo, el veterano goleador del APOEL, clave en la clasificación para la fase final de la competición con tres goles y líder en anotación en liga con otros tres tantos (en cinco partidos), tampoco ha tenido fortuna con el gol en esta fase de grupos. Ambos equipos necesitarán a sus dos artilleros a pleno rendimiento si quieren avanzar en este competición.

El BVB, en horas bajas debido a las lesiones

El equipo de Dortmund está sufriendo una crisis con las lesiones, sobre todo en la posición de lateral, tanto derecho como izquierdo, donde Lukas Piszczek, Eric Durm, Marcel Schmelzer y Raphaël Guerreiro (jugando últimamente más adelantado, incluso como mediocentro), no estarán disponibles. Además, André Schürrle, Sebastian Rode, y el ya ni siquiera inscrito en la lista para la Champions, Marco Reus, también causarán baja.

El árbitro del partido

Alekséi Kulbakov dirigirá el encuentro. El colegiado búlgaro lleva años en la élite del arbitraje europeo, desde 2010 arbitrando competiciones del viejo continente, tanto a nivel de clubes como de selecciones. Pudimos verle por última vez en el Sevilla-Maribor de la anterior jornada de Champions League.

Alineaciones esperadas

APOEL FC: Waterman; Lago; Carlao, Rueda, Vouros; Aloneftis; Vinicius, Morais (C); Zahid; Sallai, de Camargo.

BORUSSIA DORTMUND: Bürki; Toljan; Bartra; Sokratis (C); Zagadou; Castro; Weigl; Dahoud; Yarmolenko; Pulisic; Aubameyang.