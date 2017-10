Boateng, cerca de irse del Bayern

Foto: FCBayern.com

El pasado año, una lesión en el hombro apartó a Boateng de las canchas durante dos meses. Durante ese periodo, el jugador discutió con su representante la posibilidad de seguir o no en el Bayern de Múnich. “En la temporada pasada jugué muy pocos partidos”, declaró Boateng al medio alemán Kicker. “Ancelotti no me tenía en cuenta para el equipo ya que me vio en acción muy pocas veces, debido a mis lesiones”.

El ex-entrenador del conjunto bávaro, Carlo Ancelotti, había reemplazado a Boateng con el español Javi Martínez, quien disputó la mayoría de los encuentros de ‘Die Bayern’ en su camino al título de la Bundesliga. Boateng retornó al primer equipo el pasado 12 de septiembre, en el partido entre el Bayern y el Anderlecht por la primera jornada de la UEFA Champions League. El defensor (que ingresó por Javi Martínez a diez minutos del final) hizo un buen partido en general.

Ahora, con la llegada de Jupp Heynckes al Bayern, Boateng espera disputar más minutos en el primer equipo, tal como lo hizo el pasado sábado en la victoria 5-0 de su equipo ante el Freiburg. “Heynckes quiere devolverle algo al Bayern y esa actitud es positiva para todos como equipo. No existen muchos técnicos con una gran capacidad de trabajar con los jugadores e incrementar su rendimiento y motivación, como hace él”.

Boateng deberá esperar al final de la temporada para ver quién reemplazará finalmente a Heynckes. Desde el club bávaro, interesa el actual entrenador del Hoffenheim, Julian Nagelsmann, de 30 años. Bajo la dirección de Nagelsmann, el entrenador más joven de la historia de la Bundesliga, el Hoffenheim no sólo evitó el descenso en la temporada 2015-16, sino que también finalizó cuarto la última temporada, entrando así a la ronda de play-off de la Champions League por primera vez en la historia del club. Sin embargo, Nagelsmann afirmó que “no hubo contacto ni intercambio de preguntas entre el Bayern y yo”.

Habrá que esperar hasta mayo del próximo año para ver quién suplantará a Jupp Heynckes y se hará cargo del club más grande de Alemania.