Goretzka: "Aún no he tomado ninguna decisión". Foto: schalke04.de

Desde el cierre del mercado, el nombre de Leon Goretzka está en boca de todo el mundo, y esto sucede ya que la joya alemana vence su contrato el 30 de junio de 2018, por lo que tiene vía libre para irse a un club con mayor potencial este verano de forma gratuita. El gran problema de todo esto, es la postura de su actual club, el Schalke. Desde la directiva cada semana están mandando mensaje stanto al jugador como a su entorno, con una finaldad clara, la de que se quede hasta terminar el contrato.

"Esta situación también molesta al equipo y lo siento por mis compañeros"

Ante el agobio mediático, y esta actitud del Schalke el propio futbolista ha tenido que salir al paso, con unas declaraciones a un medio alemán: "No puedo entender por qué en el tema siempre aparece un problema nuevo", declaró molesto Goretzka. A lo que añadió "esta situación también molesta al equipo y lo siento por mis compañeros".

Es uno de los jugadores de moda, y él mismo lo sabe. Esta jornada volvió a dar un recital en la victoria de su equipo en el Olympiastadion, y los rumores de que coja la puerta de salida a un equipo con mayores aspiraciones aumenta, a medida que pasan los días: "No he tomado ninguna decisión. Por el momento me divierto. No tengo que decir nada más", concluyó.

Goretzka se divierte. Foto: bundesliga.com

Allianz Arena, Old Trafford y Camp Nou son los favoritos para ser la nueva casa, o patio de juegos para Leon Goretzka. El Bayern parece estar a la cabeza, sin embargo, fuentes cercanas al club blaugrana han confirmado que este verano ha habido contactos con el agente del jugador, así como diferentes visitas del equipo de ojeadores del FC Barcelona para ver jugar al jugador del Schalke. Ariedo Braida, fue visto en el palco del Veltins y despistó un poco con sus declaraciones "Sin duda es un gran jugador, pero es demasiado pronto", concluyó.

Por su parte, todos sabemos el poder de convicción de José Mourinho, y nunca podríamos descartarlo en la lucha por cualquier jugador. Veremos qué sucede, pero pase lo que pase, quien perderá, y mucho, será el Schalke 04.