Previa RB Leipzig - VfB Stuttgart: choque inédito entre la nueva era y la vieja guardia | Foto: RB Leipzig (vía Twitter @dierotenbullen)

RB Leipzig y VfB Stuttgart llegan a este partido en situaciones y dinámicas completamete diferentes. El equipo local llega tras tres victorias consecutivas en liga y tras su primera victoria este miércoles en Champions contra el Porto, después de un magnífico y frenético partido. En cambio, el Stuttgart, en sus últimos cuatro partidos ha ganado solamente el de este pasado fin de semana, ante el Köln.

En busca de la consolidación

El RB Leipzig es un club con ocho años de historia. Se fundó a partir de un equipo de 5ª división adquirido por 350.000 euros con un objetivo claro: llegar a la primera división alemana en una década. Este proyecto ha sido un éxito debido, como era de esperar, a una gran aportación económica de su dueño, Dietrich Mateschitz, propietario de la empresa Red Bull. Sin embargo, la política de fichajes no se ha centrado en buscar grandes estrellas, sino en la contratación de promesas que, hoy en día, forman la columna vertebral del equipo. Marcel Sabitzer, Naby Keïta, Emile Forsberg o Timo Werner son jugadores que están actualmente en boca de todos, pero en su día fueron apuestas arriesgadas y, a su vez, acertadas. Esta es su primera temporada en Europa y han conseguido cuatro de nueve puntos posibles, lo que les hace estar segundos en su grupo (debajo de un pletórico Besiktas). Esto, sumado a su tercera posición en la competición doméstica, demuestra (de momento) que pueden aguantar el exigente ritmo que se les exige a los clubes TOP europeos.

Juventud vs. Experiencia

El Stuttgart es un recién ascendido esta temporada, sí, pero es uno de los equipos más importantes de la historia del fútbol alemán. 51 temporadas en esta competición, ha ganado tres campeonatos (desde que se llama Bundesliga) y ha sumado un total de 2.575 puntos, colocándose de este modo en 5° lugar en la clasificación histórica de la competición. De momento están cumpliendo y se han colocado undécimos en la tabla, por lo que buscarán seguir sumando fuera de casa este fin de semana. Sin embargo, el equipo favorito para este encuentro es el local, un equipo que, como se ha mencionado antes, tan sólo tiene ochos años de historia. Será un bonito partido en representación de la batalla entre un histórico que busca su retorno a donde por trayectoria y nombre merece y un conjunto repleto de jóvenes con una tremenda ambición por lograr cosas muy grandes juntos.

Alineaciones esperadas

Es muy probable que el Leipzig no salga con lo que sería su once de garantías por dos razones: la Champions League y la Pokal. Este miércoles pasado disputaron un intenso encuentro en competición europea frente a un FC Porto que no les puso nada fácil conseguir los tres puntos (victoria por 3-2 en casa). Por si fuera poco, el miércoles reciben al vigente campeón de liga y teóricamente el equipo más potente del país, el Bayern München en casa con motivo de los dieciseisavos de copa. Por su parte, el Stuttgart cuenta con la duda de Carlos Mané, un extremo con una velocidad y desborde espectaculares. Además Gentner, el capitán de este equipo, que sufrió un rodillazo en la cara tras una disputa aérea con Casteels (portero del Wolfsburg) rompiéndole huesos de mandíbula, ojos y nariz, será baja, ya que continúa recuperándose de semejante encontronazo. Por todo lo mencionado, es probable que los 22 que inicien sean los siguientes.