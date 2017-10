Un Bayern errático ya es colíder tras ganar en Hamburgo

El Bayern de Múnich tenía hoy el partido más importante en lo que va de temporada. El equipo bávaro estaba ante la oportunidad de empatar a puntos con su rival, el Borussia Dortmund, que se ha dejado esta tarde 2 puntos en el campo del Eintracht.

Partido igualado que se ha terminado llevando el Bayern. Los pupilos de Heynckes, hasta el momento invicto con pleno de victorias, no han fallado y han hecho los deberes frente a un Hamburgo que ha jugado un partido decreciente en cuanto a rendimiento se refiere, empezando muy fuerte y roto hacia el final del encuentro.

Los jugadores del Bayern agradecen a su afición el apoyo mostrado. Foto: FC Bayern München

Primera parte para el Hamburgo

El Hamburgo llegaba al partido de hoy muy necesitado de puntos tras sólo haber sumado uno de los últimos dieciocho en juego. Pese al buen inicio de campaña, los rothosen se han desinflado de manera considerable hasta ocupar la zona baja de la tabla. Es por ello que sumar hoy frente al Bayern era una necesidad.

Las circunstancias obligaban a los locales a preparar el partido a conciencia durante la semana y eso han hecho. De hecho, el trabajo se ha plasmado en una primera mitad donde los hombres de Markus Gisdol se han atrevido con una presión alta para dificultar la salida de balón del rival.

Sakai dando órdenes a sus compañeros. Foto: Hamburger SV.

En la primera mitad el Hamburgo ha tenido la sensación de poder con el Bayern de Múnich. Al Bayern le ha costado entrar en el partido. A causa de la mencionada presión de sus rivales, los de Heynckes no se han sentido cómodos y han sufrido en exceso para sacar el balón controlado; en ningún momento se han visto apoyos por parte de los mediocentros, muy flojos en los primeros 45 minutos, cuando Hummels o Süle tenían el balón.

Segundo tiempo: gol y dominio del Bayern

Los equipos siempre preparan los partidos frente a los más grandes con un punto extra de motivación. Los punteros en la clasificación ven cada semana como los rivales plantean una presión alta inicial para intentar marcar pronto y después mantenerse cerrados en su campo para mantener el resultado.

No obstante, las estrategias no suelen salir como uno las plantea y un mínimo error te trunca los planes. El Hamburgo llegaba con esa idea al partido pero un error de la zaga defensiva ha terminado con el gol de Tolisso. A partir de entonces los locales se han visto obligados a atacar para conseguir igualar el marcador y el Bayern ha gozado de las mejores ocasiones del encuentro: Thiago ha tenido una ocasión al palo igual que Tolisso y Robben un mano a mano con Mathenia, que ha desviado con gran acierto.

En la segunda mitad, por lo tanto, el Bayern ha consolidado su juego y lo ha dominado con el control de la posesión y sometiendo al Hamburgo, que no ha podido aguantar el ritmo que le imponían sus adversarios. Al conjunto bávaro le ha faltado suerte en la finalización.

Buena actitud, falta regularidad

Una afición que siempre anima a su equipo. Foto: Hamburger SV.

El Hamburgo empezó la temporada de manera positiva ganando los dos primeros partidos de Bundesliga. A medida que ha ido avanzando el campeonato los de Markus Gisdol han concedido un empate y seis derrotas que los ponen en décimoquinta posición. Con 6 goles a favor y 15 en contra, los números merman mucho a un equipo que necesita recuperar el camino del buen juego y la regularidad.

Además, en ataque no tienen un hombre destacado que les pueda desatascar los partidos complicados. En situaciones parecidas, siempre hay un hombre referencia que tira del equipo, pero en el Hamburgo esa figura no la han encontrado hasta ahora.

A pesar de la situación del conjunto, los locales hoy han demostrado que tienen ganas de competir y que pueden hacerlo a gran nivel. Tienen que trabajar mucho para conseguirlo, pero en el fútbol siempre se premia el esfuerzo, y el Hamburgo va por buen camino. La afición también hace mucho, esa confía en la mejora, por lo que todos reman en la misma dirección.

Bien Coman, mal James

El Bayern de Múnich parece haber encontrado el buen camino tras la destitución de Carlo Ancelotti y el fichaje de Jupp Heynckes, que siempre da con la tecla para mejorar al conjunto bávaro. El Bayern vuelve a ser el dominador de los partidos y todo se explica gracias a un control casi total de la posesión, añadido a hombres peligrosos en ataque como Lewandowski y gente que pone los últimos pases como puede ser Kimmich. A todo esto se le suma una defensa muy sólida que apuntala un conjunto muy completo.

En el partido de hoy destaca la gran actuación de Coman, el ex jugador de la Juventus ha sido la nota positiva del Bayern, la mayoría del peligro ha llegado desde su banda y ha estado muy activo durane todo el encuentro. Si necesitaba reivindicarse ha aprovechado al máximo su oportunidad.

Coman, una de las notas positivas del Bayern. Foto: FC Bayern München

Por su parte, mal partido de James Rodríguez. El colombiano empezó muy bien la temporada, en parte por la confianza que entonces Ancelotti depositó en él. No obstante, sus últimas actuaciones no son las que se espera de un jugador por el que se hizo un esfuerzo económico depositando 60 millones de euros. El ex del Madrid no ha tocado apenas balón y ha sido una debilidad en la construcción de juego. A pesar de ello, todos en Múnich creen que mejorará.

Próximos encuentros

El Hamburgo jugará su próximo partido frente al Hertha Berlín. Los dos conjuntos necesitan puntuar y el encuentro promete máxima emoción.

El Bayern recibe la semana que viene al Leipzig en el Allianz Arena y en dos semanas visita Signal Iduna Park. Dos encuentros claves para el liderato de la competición doméstica.