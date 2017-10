Las dos caras de la moneda

Google Plus

El Bayern, el más satisfecho de los dos conjuntos. Foto: FC Bayern München

"Nunca llueve al gusto de todos". El fútbol es un deporte puramente emotivo y, por suerte o por desgracia, raramente dos conjuntos salen contentos tras disputar 90 minutos en busca de la victoria. El Hamburgo ha perdido hoy frente al Bayern por 0-1, en un partido con muchos contrastes: si la primera parte ha sido para el Hamburgo, la segunda la ha dominado claramente el Bayern.

"El empate del Dortmund ha sido un estímulo para nosotros. Tras el partido, las reacciones no se han hecho esperar. El primero en hablar para los micrófonos de la página oficial del Bayern ha sido Corentin Tolisso, goleador y uno de los jugadores más destacados del conjunto bávaro. En primer lugar, el francés ha destacado que "ha sido un partido importante para nosotros. Antes de empezar hemos visto el resultado del Borussia Dortmund, y ver que han empatado nos ha dado un estímulo extra".

"El encuentro ha sido muy complicado, desde el principio ellos nos han presionado muy arriba, por lo que no hemos podido jugar al fútbol como a nosotros nos gusta y estamos acostumbrados. Al final, podríamos haber marcado más goles ya que hemos tenido muchas ocasiones", ha añadido Tolisso.

Tolisso ha marcado el gol de la victoria. Foto: FC Bayern München

Gideon Jung, jugador del Hamburgo, también ha hablado para los medios de comunicación y ha querido dar su opinión sobre la entrada que le ha costado la expulsión.

"Es cierto que entro muy duro al rival. Por supuesto que no era mi intención lastimar al jugador, yo iba a por el balón. Me quiero disculpar con Kingsley Coman. Es falta clara y la decisión la acepto porque es justificable. Sin embargo, no creo que sea tarjeta roja", ha declarado Jung.

Jung se ha disculpado por su entrada a Coman. Foto: Hamburger SV

Ya en sala de prensa, ha sido el turno de los entrenadores para dar sus impresiones sobre el partido. El primero en hablar ha sido el técnico del Hamburgo, Markus Gisdol, que no sale contento por la derrota pero ve signos de mejora en su equipo, cosa que le da esperanza.

"Siempre es duro perder partidos. Además, viendo el encuentro que hemos protagonizado, te das cuenta que hemos dado el máximo. Hasta la expulsión hemos hecho un gran partido, creo que ha influido negativamente para nosotros pero esto es fútbol", ha dicho Markus.

Sobre la lectura que saca del encuentro, Gisdol ha dicho que "hubiera sido genial sacar algún punto del encuentro, pero viendo como hemos estado, creo que podemos mejorar mucho".

Los dos entrenadores en rueda de prensa. Foto: Hamburger SV

Por último ha hablado Jupp Heynckes, que desde que ha llegado al Bayern el conjunto bávaro ha convertido sus últimos partidos en victoria.

"Estos partidos hay que ganarlos y lo hemos hecho. Se ha visto que nuestro rival estaba muy motivado, han luchado de forma fantástica", ha elogiado Jupp sobre el partido del Hamburgo.

"El equipo lo ha dado todo, desde el primer hasta el último minuto. Hemos trabajado duro pero nos ha costado mantener el ritmo, no hemos podido mantener la posesión como nos hubiera gustado. Después del descanso hemos mejorado y nos ha faltado convertir las ocasiones de gol", ha finalizado diciendo Heynckes.