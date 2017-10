El Wolfsburg rescata un punto en la última jugada

Google Plus

Se cerraba el telón de la novena jornada de la Bundesliga: el Wolfsburgo recibía en su casa al equipo revelación de ésta temporada: el TSG 1899 Hoffenheim. ‘Die Wölfe’ (Los lobos) marchan 14avos en la máxima categoría alemana, desesperados por un triunfo y por no repetir la mala campaña del pasado año que culminó en un playoff de descenso ante el Eintracht Braunschweig. Visitando el Volkswagen Arena estaba el Hoffenheim, de excelente desempeño, que marchaba cuarto en la liga detrás del RB Leipzig, el Borussia Dortmund y el Bayern Múnich.

Los 23,500 espectadores presentes aclamaron a los equipos cuando saltaron a la cancha. Los locales esperaban que su equipo levantara la mala racha en la liga, donde empataron cinco de los últimos nueve partidos, cayeron ante el Borussia Dortmund y el VfB Stuttgart y sólo sumaron tres puntos en su visita al Eintracht Frankfurt. Sin embargo, hoy no iba a ser diferente para los de verde.

Primer tiempo

El pitazo de Feliz Zwayer indicó el inicio de un partido llano, pero entretenido. El conjunto visitante fue el primer en probar a portería, con el chutazo de Grillitsch, que terminó en manos de Casteels. Luego de varias infracciones en los siguientes minutos, el Wolfsburgo tuvo la posibilidad de ponerse delante en el marcador a través de un penalti. Posch provocó la caída en el área de Dimata y, tras revisar el VAR (Video Assistant Referee), Zwayer señaló al punto de penal y Arnold se acercó para disparar. El fuerte remate al medio del delantero del Wolfsburgo había vencido a Baumann, que se había arrojado a la izquierda pero, con su último esfuerzo, el portero del Hoffenheim levantó el pie y desvió el balón al córner. El heroísmo de Baumann llevó al Hoffenheim a levantar su juego y atacar el arco rival. Kramarić y Wagner intentaron abrir la cuenta para su equipo, pero sin éxito. El resto de la primera mitad fue más calma, sin oportunidades destacadas. El Hoffenheim dominó el balón y destacó en sus esfuerzos ofensivos, mientras que el Wolfsburgo intentó responder con ataques Didavi y Origi, pero tampoco pudieron hacer el gol. Luego de un primer tiempo lleno de contacto físico y juego duro, Zwayer mandó a ambos equipos a los vestuarios con un 0-0 con sabor a poco. Los locales mostraron su descontento luego de que el penal, que podría haberlos puesto en cabeza, no entrara.

Segundo tiempo

El complemento del partido comenzó igual de físico y disputado que el primero, habiendo cuatro infracciones en los primeros cinco minutos. Kramarić, para el Hoffenheim, y Dimata, para el Wolfsburg, tuvieron sendas oportunidades de romper la igualdad, pero los dos remates se fueron desviados. La inefectividad ante la portería afectó a ambos equipos, ya que la mayoría de los disparos no fueron ni siquiera en objetivo. A partir del minuto 60, el local se vino arriba y empezó a controlar el juego pero ni Uduokhai ni Arnold fueron capaces de anotar un gol. El partido bajó revoluciones y se convirtió en una batalla en la mitad del campo. Cuando parecía que iba a terminar sin goles, Tisserand le cometió una falta en el área a Hübner y Zwayer marcó penalti para el Hoffenheim, para alegría de los visitantes. Demirbay no tuvo inconvenientes y mandó el balón a guardar desde los 12 pasos para poner a su equipo 1-0 arriba. El Wolfsburgo intentó responder para lograr la igualdad, pero su ímpetu al ataque generó huecos en la defensa, que aprovecho el Hoffenheim, aunque no pudo extender el resultado en el marcador.

Pero al minuto 90 ocurrió el milagro: Uduokhai se elevó en el centro del área para rematar un córner ejecutado por Didavi y con un cabezazo a la escuadra izquierda, sentenció el empate en el Volkswagen Arena y desató el grito de alegría de sus simpatizantes.

Así, el Wolfsburgo suma seis empates en nueve fechas, pero no pierde esperanza de ganar pronto. El Hoffenheim, entre tanto, se fue con la cabeza baja tras un partido que deberían haber ganado para seguir en la pelea por el título.