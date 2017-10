Bayern Múnich - RB Leipzig: duelo por el liderato en Múnich

Google Plus

Bayern Múnich y RB Leipzig se enfrentan mañana en el estadio Allianz Arena de Múnich con un objetivo común: acabar la jornada liguera como primer clasificado. Ninguno de los dos conjuntos lo tendrá fácil sobre el césped del estadio bávaro, campo fortín para su conjunto, al cual es casi imposible robarle puntos sobre su feudo.

El "Efecto Jupp" y la búsqueda de revancha

Los números en las oficinas del Bayern Múnich comienzan a cuadrar. Desde la llegada del técnico alemán Jupp Heynckes, el Bayern ha conseguido vencer todos sus partidos, un total de 4. Hablamos de las victorias en liga por 5-0 ante el Friburgo y 0-1 ante el Hamburgo, el pase a la siguiente ronda de la DFB Pokal ante el propio RB Leipzig en tanda de penaltis y la victoria por 3-0 en Liga de Campeones ante el Celtic de Glasgow.

Además, la llegada del experimentado Heynckes ha supuesto reducir el número de goles en contra; tan solo 1 en 4 partidos, mientras que en los últimos partidos con Carlo Ancelotti en el banquillo el número de goles recibidos era abismal. El gigante de Baviera acumula 20 puntos en 9 jornadas, empatado a puntos con Borussia Dortmund, y superando por un punto al RB Leipzig.

A este partido, el equipo muniqués llega con sed de una nueva victoria, nuevamente ante el RB Leipzig, al que acaban de eliminar en copa. Desde Leipzig, comparten objetivo con el Bayern Múnich, la búsqueda de una nueva victoria en Bundesliga para afianzarse con un más que posible liderato, en vísperas de lo que haga el Borussia Dortmund en su partido. Los de Ralph Hasenhüttl buscan la revancha, un resultado más favorable que el obtenido el miércoles.

La enfermería del Bayern Múnich va vaciándose poco a poco. En el día de hoy, el lateral zurdo español Juan Bernat volvió a entrenarse al mismo ritmo que sus compañeros, aunque Jupp Heynckes confirmó que no entrará en la convocatoria para el partido de mañana. También se entrenaron con total normalidad Javi Martínez, Kingsley Coman, recuperado de su hematoma, y James Rodríguez, recuperado de sus molestias en la espalda. Pero sin lugar a dudas, el verdadero quebradero de cabeza de Jupp Heynckes es la lesión del delantero Thomas Müller, quien volverá a los terrenos de juego dentro de unas 3 semanas debido a su desgarro en el muslo en el choque ante el Hamburgo de la pasada semana.

El Bayern de Múnich, además, ha llegado a un acuerdo de traspaso con Alex Timossi Andersson, de 16 años, y el Helsingborg IF. El joven internacional sueco se incorporará al club muniqués el 1 de julio de 2019 para formar parte del primer equipo. Hasta esa fecha, Andersson continuará jugando en su actual club Helsingborg IF, equipo con el que ha disputado 16 partidos en la actual campaña y ha marcado 2 goles.

Alineaciones, altas y bajas

Por parte del Bayern Múnich, Jupp Heynckes jugará con un once inicial muy parecido al del choque del pasado miércoles en la DFB Pokal, con un solo cambio en la alineación. El cambio sería la salida de Corentin Tolisso del once, sustituyéndolo el colombiano James Rodríguez, obligado a mejorar su condición física y su nivel de juego durante estas semanas y hacer que la lesión de Müller no pase factura a los muniqueses. Con ello, Thiago Alcántara pasaría a completar el doble pivote junto al chileno Arturo Vidal.

Mientras, en el cuadro de Hasenhüttl la alineación apenas sufrirá modificaciones. Todo apunta a que el tanque alemán Timo Werner jugará desde el primer minuto el choque en el Allianz Arena, mientras que el resto de posiciones no sufrirán ninguna modificación respecto al partido en el Westfalenstadion y el del pasado miércoles.