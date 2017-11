El Hoffenheim perdió 2 puntos en el descuento

Basaksehir y Hoffenheim empataron a uno en lo que fue el cuarto partido de esta fase de grupo de la UEFA Europa League. Este encuentro se llevó a acabo en el Basaksehir Fatih Terim Stadium y los jugadores que marcaron los goles fueron Florian Grillitsch por los bávaros y Edin Visca por los otomanos.

Este encuentro significó el segundo entre ambas escuadras, el primero se definió del lado de los alemanes por 3-1 el pasado 19 de octubre, este encuentro era de vital importancia para los dirigidos por Nagelsman para intentar seguir con posibilidades de clasificación. El empate los aleja del objetivo pero matemáticamente los bávaros aun tienen chances de pasar.

El encargado de llevar las riendas de este partido, fue el colegiado austriaco Harald Lechner, quien dio la orden para que iniciaran las acciones entre ambas escuadras. Desde el inicio de las acciones, el equipo local fue el encargado de manejar el esférico, mientras que los alemanes esperaban bien ordenados para salir a la contra. La primera opción de peligro para los locales llegó en el minuto 7, de la mano de Frei que tuvo un mano a mano ante Baumann, sin embargo el portero alemán estuvo atento para desviar el balón y enviarlo al tiro de esquina.

Apenas en el minuto 31 llegó la primera gran chance para los visitantes, Schulz recibió un pase preciso que lo dejó mano a mano con el arquero, pero Gunok supo defender muy bien su arco para mantener el cero en el marcador. La segunda gran jugada del peligro a favor de los turcos llegó de la mano de su capitán Alexandru Epureanu quien cabeceó un centro desde el banderín de córner lanzado por Torun, su cabezazo entró a la portería defendida por Baumann, sin embargo el colegiado lo anuló por falta en ataque, esto en el minuto 33. Con estas jugadas finalizó el primer tiempo.

El segundo tiempo se trajo los goles

La parte complementaria de este encuentro iba a empezar muy bien para el equipo visitante, en el minuto 47 una jugada en la que Kramaric abrió inteligentemente la jugada hacia la banda izquierda, dejando desmarcado a Sandro Wagner para la definición, pero optó por realizar un pase a Grillitsch que venía de frente y definió sin arquero, colocando el 0-1 en el marcador. A pesar de las quejas de los jugadores turcos por la posición de Wagner, en la repetición se aprecia como el delantero se encontraba bien posicionado.

Jugadores del Hoffenheim celebrando el 0-1 | Foto: Twitter @achtzehn99

Los dos equipos parecían no tener las cosas claras en ataque pero en defensa estaban muy bien parados, las opciones en ataque eran limitadas para los dos y esto se notaba. Los locales eran los dueños de la pelota pero no lograban llegar con mucho peligro a los dominios de Baumann. Todo este esfuerzo se vio premiado para los locales en la última jugada del encuentro, en el minuto 93 Mossoro abrió muy bien a la banda derecha donde recibió Edin Visca al borde del área, el bosnio que había entrado en el minuto 62, se abrió hacia su pierna izquierda y con un gran chute dejó sin posibilidades a Baumann que no tuvo otra opción que dejar caer su arco. Y así finalizaron las acciones con un sabor amargo para los alemanes que ya estaban haciendo las cuentas con los 3 puntos, sin embargo este empate los deja terceros del grupo c con cuatro unidades. El grupo es liderado por el Ludogorets con 8 puntos y segundo el Sporting Braga con 7. Ese encuentro también quedó igualado a un gol por lado, por lo que las posiblidades del los alemanes pasa por obtener un buen resultado en el próximo partido que tiene visitando Portugal.