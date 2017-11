El Bayern 'noquea' al Dortmund y se pone líder en solitario

Google Plus

'Der Klassiker' se presentaba muy interesante en esta ocasión por ser un partido de máxima necesidad para los dos equipos. Para el Borussia Dortmund era imprescindible la victoria para recuperar sensaciones tras el bajón propiciado en los últimos encuentros. El Bayern de Múnich quería afianzar el liderato conseguido por Jupp Heynckes.

El Bayern, líder en solitario de la Bundesliga Finalmente fue el Bayern de Múnich el que se llevó el encuentro. Los de Heynckes fueron muy superiores al Borussia Dortmund en un partido que dominaron de principio a fin.

Götze en disputa por el balón contra Kimmich. | Foto: Borussia Dortmund

El partido comenzó muy intenso por parte del conjunto dirigido por Peter Bosz, que tuvo las primeras arremetidas en el área rival. Además, los locales hicieron una presión alta muy efectiva sobre la salida de balón de los de Heynckes. Tras el arranque 'huracanado' del Borussia, el partido se igualó y se convirtió en una guerra por el balón.

A partir de ese momento, el encuentro no arrancaba. Los dos conjuntos tenían el esférico pero no creaban ocasiones claras de gol. A medida que fueron pasando los minutos el gigante alemán comenzó a hacerse con el control total de la pelota y obtuvo entonces la posesión. El Dortmund, por su parte, se dedicaba a esperar atrás para crear peligro al contragolpe. Sin embargo, el Bayern no terminaba de crear el peligro que el partido le exigía. Die borussen subió la intensidad y Schmelzer vio la primera amarilla por un codazo sobre Kimmich. A partir de entonces el partido subió las revoluciones y ambos equipos empezaron a realizar faltas, con un Lewandowski un tanto desquiciado, que incluso llegó a encararse con el colegiado.

Fue en el minuto 12 del choque cuando Aubameyang se quedó solo frente a Ulreich pero tardó demasiado en definir y el balón se marchó a córner. 4 minutos después, Robben sorprendía con un disparo exquisito que ponía el 0-1 en el marcador. De esta manera, el dominio del Bayern se veía reflejado en el resultado. A partir de aquí los bávaros se soltaron y volvieron a tener una gran ocasión en el minuto 17. El Dortmund se vio claramente ahogado por un rival que los dominó durante casi todo el partido.

El Borussia Dortmund es un equipo guerrero y metió el miedo a los visitantes en una jugada de Pulisic, hombre más destacado del Dortmund, por banda en el minuto 21 que terminó despejando Ulreich. Parecía entonces que la dinámica del partido cambiaba con las ocasiones de los locales, pero fue un mero espejismo. En el minuto 29 la volvió a tener el Dortmund pero la sacó nuevamente la defensa bávara. Las ocasiones más claras las tuvo Yarmolenko, incapaz de definir ante el líder.

El Bayern, harto de ver como el partido se le podía poner cuesta arriba volvió a recuperar el control para poner el 0-2 en el 37 en una finalización sublime de Lewandowski, el polaco terminó de talón un excelente centro de Kimmich.

Los jugadores del Bayern celebran el gol de Lewandowski. | Foto: Bayern de Múnich

La segunda mitad fue un monograma del Bayern de Múnich, que dominó de manera clara e indiscutible. En el minuto 66 el Dortmund tuvo otra ocasión que contrarrestó el gigante alemán poniendo el 0-3 en el marcador.

Los últimos minutos de partido fueron claramente para los de Signal Iduna Park, que dispusieron de grandes ocasiones. Marc Bartra marcó en el 87 un auténtico golazo y más tarde la tuvo Kagawa pero la mandó fuera. De haber anotado el 2-3, quién sabe qué podría haber pasado.

Sin embargo, la realidad es otra y el Bayern es líder destacado de la Bundesliga de nuevo. El Dortmund cae a la tercera posición puesto que el Leipzig también gano. Los de Peter Bosz se enfrentan en dos semanas al Schalke 04, que está a un gran nivel.