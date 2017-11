Previa Alemania - Francia: un derbi internacional en toda regla

(Foto: DFB.de)

No importa el contexto; no importa el estadio; no importa la afición… cada vez que estos dos gigantes europeos juegan entre ellos, el espectáculo está asegurado. Son rivales históricos, dentro y fuera de la cancha. La palabra “amistoso” no existe en este contexto. Es Alemania vs Francia, “Les Bleus” vs “Die Mannschaft”. Dos países vecinos que van a buscar la victoria a todo coste. El partido está servido, sólo falta ver quién juega mejor.

Desde 1931, franceses y alemanes se vieron las caras en 28 oportunidades hasta el día de la fecha. Aquel primer partido, finalizó 1-0 para “Les Bleus”. En la Copa del Mundo de la FIFA, Francia y Alemania (incluye Alemania Occidental) disputaron cuatro partidos, el más reciente en los cuartos de final de Brasil 2014. En total, Francia lidera el historial con 13 victorias, han empatado en cinco ocasiones y Alemania se quedó con el triunfo en otras 10 ocasiones. El último partido que disputaron estos dos grandes del continente fue el 7 de julio del año pasado, por las semifinales de la Eurocopa disputada en tierras galas. Ese día, el local se alzó con la victoria por 2-0.

Un buen cierre del año con la mirada en Rusia

Tras el empate 0-0 con Inglaterra en el estadio de Wembley, la selección alemana busca un buen resultado con Francia de cara a lo que será la preparación para la próxima Copa del Mundo a celebrarse en Rusia el año entrante. El entrenador de Alemania, Joachim Löw, sabe que estos partidos son clave para poner a prueba a nuevos jugadores y ver cómo reaccionan bajo presión. El RheinEnergie Stadion de Colonia estará colmado hasta el último centímetro de alemanes y, en menor medida, de esperanzados aficionados franceses. El estadio ubicado al oeste de la cuarta ciudad más grande de Alemania no es sede del combinado nacional desde el 10 de junio de 2015, cuando “Die Mannschaft” derrotó a los Estados Unidos por 4-1. Previo a la jornada de amistosos, Alemania había asegurado su clasificación a Rusia 2018 haciendo una campaña perfecta: 10 partidos jugados, 10 partidos ganados. En lo que se prevé será el último partido de la selección de Joachim Löw en este año, el técnico desea terminar el 2017 con una victoria ante un rival siempre duro.

A mantener el historial en tierras germanas

Por otra parte, Didier Deschamps y sus muchachos buscarán vencer a los alemanes en su propia casa, logro que no consiguen desde el 29 de febrero de 2012, cuando vencieron 2-1 en Bremen. “Les Bleus” vencieron, el pasado viernes, a Gales por 2-0 en el Stade de France. Previo a esta jornada de amistosos, los franceses clasificaron a la próxima Copa del Mundo tras vencer a Bielorrusia 2-1, también en Paris, y llevarse el grupo A de las eliminatorias de la UEFA con 23 unidades, cuatro más que su perseguidor, Suecia. “Les Bleus” ganaron cinco de los últimos seis partidos que disputaron, donde anotaron 12 tantos (incluyendo un 4-0 ante Holanda) y recibieron tan sólo tres. Deschamps pondría a sus mejores jugadores para el partido en Colonia, incluyendo a M’Bappé, a Coman (que juega en el Bayern Múnich), a Lacazette y a Griezmann.

El árbitro: Cüneyt Çakır

El turco de 40 años será el encargado de impartir justicia en este encuentro internacional. El nacido en Izmir debutó como árbitro profesional en el 2001, en la Süper Lig turca. Çakır ha dirigido en varias competiciones continentales e internacionales, desde torneos sub 17 hasta la misma Champions League y las eliminatorias europeas para la Copa del Mundo y para la Eurocopa. Su último partido fue nada más y nada menos que la ida del repechaje europeo entre Suecia e Italia (1-0). Tiene un promedio de 4,30 amarillas por partido y 0,14 rojas.

Posibles alineaciones: