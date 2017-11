Bayern Múnich - Augsburgo: máxima emoción en el derbi de Baviera

Google Plus

Este sábado, el Bayern Múnich se enfrentará al Augsburgo por 13ª vez en la Bundesliga y los números hasta el momento es muy bueno desde el punto de vista del campeón alemán. Diez victorias frente a solo dos derrotas (30-7 en goles favorable a los muniqueses) -en ambas derrotas, sin embargo, el FCB ya se había proclamado campeón de liga-. Además, todavía hubo otros tres enfrentamientos en la DFB Pokal, en los que el Bayern siempre salió como ganador.

En 20 de sus últimos 21 partidos de Bundesliga pudo celebrar el alemán Jupp Heynckes la victoria. Tan solo en el 1-1 en Dortmund a principios de mayo de 2013 no pudo sumar los tres puntos el de 72 años.

Gran inicio del Augsburgo

Los de Augsburgo están firmando su mejor temporada en la Bundesliga hasta ahora y en las primeras once jornadas sumaron 16 puntos, situándose décimos en la clasificación de la Bundesliga. Con once goles recibidos, el Augsburgo presenta la tercera mejor defensa de la liga, detrás del FCB (8) y del Schalke 04 (10).

El equipo de Manuel Baum suma cuatro partidos invicto y solo ha concedido cuatro goles lejos de su feudo en esta temporada, el mejor valor junto con el Frankfurt y el Schalke. Después del descanso internacional, el FC Augsburg se enfrenta el sábado 18 de noviembre con los campeones de Alemania y el entrenador Manuel Baum quiere sacar el máximo provecho de su equipo contra el FC Bayern Múnich.

El Bayern, en espera de Sandro Wagner

Según las noticias que llegan estos últimos días, el Bayern Múnich estaría en negociaciones con el Hoffenheim para que el delantero bávaro Sandro Wagner llegue a las filas del Bayern el próximo mes de enero en el mercado invernal. El delantero de 29 años de origen muniqués es una de las perlas del Hoffenheim de Julian Nagelsmann, destacando por los buenos registros en las dos últimas temporadas en el Darmsdadt 98 y en el Hoffenheim.

Canterano del Bayern Múnich, Wagner inició sus andaduras en el Bayern Múnich II en el año 2006, hasta que en 2008 debutó con el primer equipo del gigante de Baviera. Al término de la temporada, Wagner pasó a formar parte del MSV Duisburg, donde marcó 14 goles en 39 partidos durante 3 temporadas. Werder Bremen fue su siguiente parada entre 2010 y 2012. 1. FC Kaiserslautern, Hertha Berlín y Darmsdadt 98, son los últimos equipos por los que el muniqués pasó hasta aterrizar en el Hoffenheim.

Debutó con la selección absoluta el pasado 6 de junio en un encuentro amistoso contra Dinamarca, que finalizó con un resultado de empate a uno tras los goles de Christian Eriksen por parte del combinado danés, y de Joshua Kimmich para Alemania. También ha disputado la clasificación para la Copa Mundial de Fútbol de 2018 y la Copa Confederaciones 2017.

Convocatorias y onces

Por parte del Bayern Múnich, Jupp Heynckes no para de recibir buenas noticias desde la enfermería. Thomas Müller está recuperado aunque será duda hasta última hora. Por otro lado, Juan Bernat regresará a la lista de convocados por primera vez desde mediados de julio y podría ser titular mañana. Franck Ribéry no será convocado, pero quizá sí lo sea la próxima semana ya que, a pesar de no estar al 100%, su recuperación total ya es casi una realidad. Jérôme Boateng y David Alaba serán duda hasta última hora debido a unas molestias y Thiago Alcántara será baja debido a un golpe en la rodilla.

Por parte del Augsburgo, todo apunta a que Manuel Baum repetirá el mismo once inicial con el que empató 1-1 hace dos semanas en casa ante el Bayer Leverkusen.