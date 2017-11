Cornada en el Principado

Google Plus

AS Mónaco

AS Mónaco: Subasic; Raggi, Glik, Jemerson, Jorge; Fabinho, Tielemans; Rony Lopes (Ghezzal), Moutinho (Carrillo), Baldé (Diakhaby); Falcao

El grupo más igualado de toda la Champions está viviendo su recta final, y la pelea entre portugueses, franceses y alemanes por seguir la estela de la impresionante racha de las águilas turcas, está más emocionante que nunca. El Leipzig viene de perder en Porto por 3-1, mientras que el Mónaco pudo rascar un punto frente al Besiktas con el 1-1 final. En lo que atañe a competiciones nacionales, los Toros llegan al encuentro después de empatar en un mal partido en Leverkusen, mientras los monegascos siguen a la estela del PSG.

El grupo más disputado. Foto: asmonaco.com

Las sensaciones del equipo alemán en la Champions es como una montaña rusa que va desde el buen debut en la historia de Liga de Campeones, hasta la mala imagen en Turquía ante un potente Besiktas. Este encuentro serviría a los Toros Rojos para meterse de lleno en la lucha por el segundo puesto.

El partido comenzaba con el ritmo esperado, la presencia de tantos jugadores jóvenes en las alineaciones hace que la intensidad y la velocidad sea mayor, que cualquier otro tipo de partido, y tras cinco minutos Jemerson cometía un error clave, y daba la ventaja al Leipzig, para sorpresa de la afición local. Sin embargo, el buen inicio de los visitantes combinado con los errores de los monegascos hicieron que antes de cumplirse los primeros diez minutos, Werner pusiera tierra de por medio en el punto de penalti, la ventaja ya era de 0-2.

Werner hacía el doblete. Foto: DieRotenBullen. de

Leonardo Jardim incrédulo en su banquillo, sin poder creerse de qué manera el partido estaba ya tan cuesta arriba. Lo intentó el Mónaco y comenzó a llevar un poco más el control del partido, manejando la posesión del juego, y evitando la sangría que ya había empezado a brotar desde los primeros minutos. Los locales tenían las primeras ocasiones liderados por Radamel Falcao, pero no encontraban el premio.

Eran más decisivos los fallos defensivos, que Timo Werner aprovecharía en el minuto 31, para poner un contundente 0-3 en el Principado. No se había llegado al minuto 40, y la goleada era evidente. Este era el partido con más goles de la jornada, y mucho se debía a la intensidad alemana. Lo que no se esperaba es que delantero colombiano, Falcao redujera distancias y dejara algo de emoción para la segunda mitad. Sin embargo, los de Ralph Hassenhüttl no estaban por regalar nada y así lo hizo saber Naby Keïta.

Baño del Leipzig en la primera mitad. Foto: DieRotenBullen.de

En el minuto 45, justo antes del descanso, el jugador fichado por el Liverpool para la próxima temporada restblecía la ventaja de tres goles para desesperación de los monegascos, que se iban camino al vestuario con un sonrojante . Muy complicado lo tendrían para sacar algo en positivo durante el resto de partido.

En la segunda mitad, no habría ni el ritmo, ni la intensidad que nos regalaron en los primeros minutos ambos equipos. Sin embargo, el Mónaco debía dar un paso adelante, y así fue.

Los de Leonardo Jardim, tenían ocasiones de peligro, pero ninguna se llegaba a concretar. Fueron primero Moutinho y Falcao, para que más tarde el atacante colombiano con la ayuda de Baldé, intentasen recortar distancias y mejorar la imagen que habían mostrado en la nefasta primera parte.

El partido no tendría muchos más sobresaltos, el marcador no se movería y los alemanes podrían irse bien orgullosos del gran partido. Hasta la fecha la goleada más abultada de los Toros en la pronta historia en Champions League.

Por su parte, el Mónaco, pasa de ser semifinalista en la pasada edición a estar eliminado a las primeras de cambio, sin siquiera opciones de disputar la Europa League. El grupo lo comanda un gran Besiktas que empató contra el Porto en Turquía esta jornada, mientras los portugueses gracias a la diferencia de goles están en la segunda posición.