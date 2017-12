Anuario VAVEL RB Leipzig 2017: debut de ensueño

Google Plus

Cuando un nuevo equipo debuta en la máxima categoría del fútbol de cualquier país, siempre se espera que tenga una temporada difícil, luchando para no volver a descender, entendiendo el gran nivel que tienen las grandes ligas de Europa y en especial la Bundesliga, que tiene escenarios muy complicados.

Leipzig rompió con todos esos parámetros del fútbol, todos esos esquemas que nos amarran a ciertos paradigmas de los que muy difícilmente podamos salir, pero vaya que este joven equipo nos hizo ver el fútbol desde otro punto de vista, nos hizo pensar que con trabajo fuerte, dedicación y sobre todo con ganas, las cosas pueden salir muy bien.

En este 2017, un Leipzig ya con una media temporada en su bolsillo de resultados espectaculares, se dio cuenta que la Bundesliga estaba hecha a su medida y Ralph Hasenhüttl venía haciendo un trabajo impecable, luego de 16 fechas, el equipo se encontraba como segundo escoltando al Bayern Munich, habiéndose dado el tupé de liderar la liga durante las fechas 11, 12 y 13.

Primer semestre de 2017

En el primer mes del año en curso, el equipo se enfrentó al Eintracht Frankfurt y al Hoffenheim, saldando ambos encuentros con victoria, por 3-0 y 2-1 respectivamente, dejando en claro que no quería permitir que el Bayern se siguiera escapando en el liderato, sin embargo, mantener el ritmo del líder es algo que se antojaba complicado, y vaya que lo fue, los primeros partidos del mes de febrero, se saldaron con derrotas. Primero ante el Borussia Dortmund por 1-0 y luego ante el Hamburgo por 0-3.

Esta mini racha negativa se iba a ver cortada durante los siguientes partidos. donde derrotaron al Borussia Mönchengladbach 1-2 en el Borussia Park y al Colonia 3-1. Luego empatarían 2-2 en su visita al campo del Augsburgo. Posterior a esto, vendrían nuevamente dos derrotas al hilo, esta vez ante el Wolfsburgo y el Werder Bremen, 0-1 y 3-0 respectivamente, esto en la fecha 25.

Luego de esto, el único equipo que sería capaz de derrotarlo nuevamente hasta el final de la temporada, sería el Bayern Munich en la penúltima fecha. Pero regresamos, en la jornada 26, le tocó recibir al Darmstadt 98 al que derrotó fácilmente por 4-0. Las victorias se extendieron durante varias jornadas, al derrotar al Mainz 05, Bayer Leverkusen y Friburgo por 2-3, 1-0 y 4-0 respectivamente. Los siguientes dos partidos terminaron en empates, ante el Schalke 04 por 1-1 y ante el Ingolstadt 04 por 0-0.

Las últimas tres jornadas iban a deparar muchas emociones para los hinchas del Leipzig, en la antepenúltima fecha visitarían al Hertha Berlín al que derrotarían holgadamente por 1-4, para luego sufrir la última derrota de la temporada ante el Bayern Munich por 4-5 en un encuentro que no estuvo exento de emociones, donde el Leipzig estuvo ganando por 4-2, pero la experiencia de los dirigidos por Ancelotti, los hizo sobreponerse a esa situación adversa. Ya sin mucho en juego, afrontaron la última fecha visitando al Eintracht Frankfurt, partido que se finiquitó con un empate a 2. Con este resultado se dio el inédito subcampeonato para un debutante en la Bundesliga que no pudo lograr el sueño de la Cenicienta que consiguió un año antes el Leicester City, sin embargo no le quita mérito este segundo lugar.

Altas y bajas del mercado estival

A partir de ahora, llegaría el momento de luchar porque sus grandes jugadores de la temporada, en especial Werner y Keita, no se fueran del equipo, ante la gran cantidad de novias que hacían fila para hacerse con sus servicios. Se abrió el mercado de fichajes y muchos estaban a la expectativa. En definitiva ambos jugadores se mantuvieron en la plantilla, sin embargo Naby Keita firmó un precontrato con el Liverpool que lo vinculará al equipo inglés desde el 1 de Julio de 2018 a cambio de 80 millones de euros. Las bajas importantes durante el mercado estival fueron: Oliver Burke que se marchó al West Bromwich Albion, a cambio de 15.200.000€ y Davie Selke que se fue al Hertha Berlín por 8.500.000€, además la salida de Rani Khedira que se marchó libre al Augsburgo.

En el capítulo de fichajes que llegaron al club, cinco fueron las nuevas adquisiciones en las que se involucró dinero de por medio. Kevin Kampl fue el jugador en el que más se invirtió, 20M€ desembolsaron para hacerse con los servicios del centrocampista esloveno del Bayer Leverkusen. El segundo fichaje más caro fue el delantero Jean-Kevin Augustin, francés proveniente del Paris Saint-Germain por el que el club pagó 13M€. Además también llegó el extremo portugués Armindo Tué Na Bangna mejor conocido como ‘Bruma’ por el que el club desembolsó 12.500.000€ al Galatasaray. El club también adquirió a Konrad Laimer, centrocampista austriaco proveniente de su otro equipo franquicia Red Bull Salzburgo por 7M€, y por último, el portero suizo Yvon Mvogo quien llegó del Young Boys de Suiza a cambio de 7M€.

Repaso del segundo trimestre del año

La temporada inició con un partido de la DFB Pokal en la que el equipo se enfrentó al Sportfreunde Dorfmerkingen al que venció por 0-5. Luego se pondría en marcha la Bundesliga en agosto, mes en el que tuvo dos enfrentamientos, en el partido inaugural le tocó visitar al Schalke 04 con el que perdió 2-0 y luego pudo recuperarse recibiendo al Friburgo al que derrotó por 4-1.

El mes de septiembre se resolvería para el Leipzig con dos victorias, un empate y una derrota, el equipo dirigido por Ralph Hasenhüttl derrotó al Hamburgo y al Eintracht Frankfurt por 0-2 y 2-1 respectivamente, mientras que empató ante el Borussia Mönchengladbach 2-2 en un partido lleno de muchas emociones, el revés del mes se presentó en su visita al Augsburgo por 1-0.

Octubre sería muy positivo para el Leipzig, que con tres victorias y una derrota consiguió seguir avanzando en la clasificación, derrotando al Colonia, Borussia Dortmund y Stuttgart por 1-2, 2-3 y 1-0 para caer derrotados en el último partido del mes ante el Bayern Munich por 2-0. Llegó el mes de noviembre y el Leipzig seguía pisando fuerte, en los tres partidos que disputó conquistó siete puntos, luego de dos victorias ante el Hannover 96 por 2-1 y ante el Werder Bremen por 2-0 y un empate ante el Bayer Leverkusen por 2-2.

El último mes del año, contrario a lo que había hecho durante el 2017, fue el más negativo de todos, se saldó con solamente dos puntos en las doce unidades que disputó, esos 2 empates fueron ante el Mainz 05 y el Wolfsburgo por 2-2 y 1-1 respectivamente, los otros dos encuentros fueron derrotas, ante el Hoffenheim y el Hertha Berlín por 4-0 y 2-3, con lo que cerró el año en el quinto puesto de la Bundesliga pero a tan solo 2 puntos del segundo lugar, por lo que el segundo semestre de la temporada promete ser muy interesante.

Una histórica Champions League

Posterior a su año debut en la Bundesliga y su histórica participación logrando el segundo puesto, el equipo se preparaba para disputar la UEFA Champions League, el torneo que todos los equipos europeos sueñan con jugar y que este modesto Leipzig lo haría con apenas 8 años de fundado. El sorteo los colocó en el Grupo G contra el Besiktas, AS Mónaco y FC Porto, un grupo que a priori, se antojaba muy parejo y muy accesible para que los dirigidos por Ralph Hasenhüttl se aventuraran a una segunda ronda.

La fase grupo se definió con dos victorias, un empate y tres derrotas, lo que los dejó con 7 puntos, 10 goles a favor y 11 en contra y terceros del grupo. Perdió los dos partidos ante el Besiktas que terminó siendo el líder del grupo, dividió las victorias ante el Porto y ante el Mónaco ganó y empató. Como algo normal para el Leipzig, el goleador para este equipo en la competición fue Timo Werner con 3 tantos, además aportaron a la causa Forsberg y Keita con 2 goles cada uno.

Por quedar en el tercer lugar del Grupo G, el equipo quedó automáticamente clasificado a la fase eliminatoria de la UEFA Europa League en la que se enfrentará al Napoli en los 1/16 de final de la competición.

Los mejores cinco goleadores del año

Durante este 2017, el RasenBallsport Leipzig, contó con la gran ayuda de un goleador que fue un fichaje reciente para la temporada 2016-2017, proveniente del Stuttgart y en el que se confió mucho desde el principio, el joven delantero Timo Werner, quien durante el año en curso, no tuvo otro compromiso sino con las redes, ayudando partido a partido al equipo para mantenerse en los primeros lugares. Entre el segundo semestre de la temporada anterior, el primer semestre de esta temporada, UEFA Champions League y DFB Pokal 2017, Werner marcó 23 goles.

Werner también contó con la ayuda de varios compañeros que lograron que el Leipzig fuera un equipo complicado con sus goles. Marcel Sabitzer marcó 9 goles, mientras que Naby Keita y Yussuf Poulsen colaboraron con 8 goles cada uno y Emil Forsberg metió 7 goles en ese mismo período de tiempo para cerrar el Top 5 de los goleadores de este 2017 del Leipzig.