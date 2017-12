Christian Streich, el hombre del año

(Foto: Bundesliga.com)

El SC Freiburg no está pasando su mejor momento futbolístico: decimoterceros en la Bundesliga, eliminados de la DFB Pokal en tercera ronda a manos del Werder Bremen y ni siquiera superaron la tercera ronda previa de la UEFA Europa League, donde no pudieron mantener la ventaja obtenida ante el NK Domžale de Eslovenia y cayeron 2-1 en el marcador global.

Sin embargo, una figura detrás de la línea de cal nunca baja los brazos ni pierde la esperanza: se trata nada más y nada menos que de Christian Streich, entrenador del conjunto blanquinegro desde 2011. A pesar de varias campañas complicadas llenas de desafíos a superar, Streich supo devolver al club a una competición continental después de 11 años, cuando el Freiburg finalizó quinto en la Bundesliga 2012-13 y clasificó a la fase de grupos de la UEFA Europa League 2013-14, donde compartirían grupo con el Sevilla FC, el Estoril y el Slovan Liberec, terminando terceros por sobre los portugueses. Ese mismo año, el Freiburg alcanzó las semifinales de la DFB Pokal pero una derrota 2-1 con el Stuttgart rompió el sueño de levantar el trofeo.

El descenso del club a la 2.Bundesliga en la siguiente temporada significó un doble desafió para Streich, pero, luego de sufrir, el Freiburg volvió a la máxima categoría del fútbol alemán al año siguiente, donde se mantiene hasta hoy en día.

"Por supuesto que me siento más que honrado por el premio", dice Streich, "No se trata sólo de fútbol, ​​y por supuesto también es bueno, pero si me conocieran en privado y vivieran conmigo todos los días, probablemente no obtendría ningún premio, soy tan falible como todos los demás".

Varias personalidades del fútbol alemán elogiaron al entrenador del Freiburg, como Jupp Heynckes, actual director técnico del Bayern Múnich o Ottmar Hitzfeld, histórico artillero de la Bundesliga y entrenador de varios equipos en Suiza y Alemania: "[Streich] tiene el premio totalmente merecido, es una gran persona, franca, honesta, valiente", comentó Heynckes. "También se involucra hábilmente en temas más allá del fútbol y es simplemente un volcán original, al margen".

Hitzfeld, por su parte, destaca la capacidad del entrenador del Freiburg para encontrar nuevos jugadores: "Streich es un ojo seguro para el talento. También logra sacar el máximo provecho de su equipo, y no se ahorra".