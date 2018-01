¿VAR en el Mundial de Rusia? Foto: FIFA

El nuevo sistema tecnológico, similar al "Ojo de Halcón" que se utiliza en el tenis, ha traído polémica en todo el mundo del fútbol. Algunos ya lo aceptaron, pero muchos otros aún no. Lo cierto es que la evidencia de vídeo corrigió el 75% de las decisiones en los últimos seis meses, pero, como todos los cambios importantes en el deporte, surgen interrogantes que pocos expertos saben responder.

Bernd Heynemann, Urs Meier y Markus Merk, tres exárbitros de la FIFA, fueron consultados sobre la posibilidad de incorporar el VAR en el Mundial de Rusia, que comienza en algunos meses.

¿Debe utilizarse el VAR en el próximo mundial de fútbol?

Bernd Heynemann: "Claramente, no. En Alemania presentamos la evidencia de vídeo con un año de preparación. En cambio, en Rusia, se desplegaron árbitros y asistentes de vídeo que nada tenían que ver con este sistema en sus ligas locales. Es simplemente imposible".

Urs Meier: "Cuando estaba por comenzar el Mundial de Alemania 2006 yo estaba en la comisión y tenía que decidir si se utilizaría la línea de gol o no. Después de muchas pruebas, decidimos no hacerlo porque la tecnología no era 100% confiable. Así es como lo veo ahora. La Copa del Mundo en Rusia utiliza árbitros que no han trabajado con pruebas de vídeo en absoluto. No puedes prepararte con algunos ejercicios en seco, estos no son comparables con la presión real y la velocidad del juego en un Mundial. La experiencia en la Copa Confederaciones no fue convincente".

Markus Merk: "Me resulta muy difícil imaginar que los que instigaron este proyecto de repente digan que no en mayo. Es por eso que tengo la convicción de que habrá evidencia en vídeo en Rusia. Pero no creo que logre un resultado satisfactorio".

Las respuestas de los tres expertos fueron claras. No hay dudas de que no están de acuerdo con la implementación de la evidencia de vídeo en el Mundial de Rusia. Pero, los hinchas y los jugadores tampoco lo aceptan. Entonces, ¿por qué se aceptaría el sistema? ¿Hace falta más capacitación para los árbitros y los asistentes?

El tiempo tendrá la respuesta. Habrá que ver qué ocurre cuando comience la acción en el Mundial de Rusia que ya está a la vuelta de la esquina.