Arturo Vidal: un mohicano domado en Múnich

Foto: fcbayern.com

Para nadie es un secreto los problemas de actitud de los que padece Arturo Vidal, problemas que lo han llevado incluso a ser apartado de su selección por un momento determinado, sin embargo sus buenas actuaciones opacan esos inconvenientes extradeportivos que han ocurrido en gran parte de su carrera.

Heynckes no ha tardado en elogiar al chileno del cual dice que tiene un gran apego y lo considera uno de los grandes jugadores del mundo en su posición, pero el director técnico piensa que Vidal está fuera de forma y es por ello que desde su llegada a los banquillos no se ha instalado en el once titular semana tras semana por no estar al nivel deseado. Muchos dirán que se debe a los problemas que presentaron varios jugadores con el anterior técnico del cual se quejaban por falta de intensidad en los entrenamientos.

Un repaso a las temporadas de Arturito Vidal en el Bayern

El Rey Arturo, como muchos le apodan, volvió a tierras bávaras en el verano del 2015, procedente de la Juventus a cambio de 37 millones de euros, pero esta vez vestiría la camiseta del Bayern Munich. Durante las temporadas 2007 y 2011 vistió los colores del Bayer Leverkusen.

Su primer gol con el equipo bávaro lo marcó el domingo 9 de agosto del 2015, pero los goles no es la mayor virtud del chileno que hizo una dupla sensacional con Xabi Alonso que aportaba mucha experiencia, clase y garra. Hasta la fecha ha marcado 21 goles y 17 asistencias competitivas en 112 juegos disputados. Desde su regreso a la Bundesliga, su temporada con mayor cantidad de goles la está teniendo justamente en esta campaña con 5 goles, en las otras 2 consiguió 4 dianas en cada una

En 2016, bajo las órdenes de Josep Guardiola, tuvo su mejor año individual. Fue premiado con el premio del “Mejor volante defensivo de la Bundesliga”, además fue catalogado como el "Mejor Volante Defensivo del Mundo" según estudio realizado por la Football Observatory, en esa misma temporada estuvo en el "Equipo ideal de la Bundesliga”, además de ser incluido en el equipo ideal de la Copa América Centenario 2016.

Arturito hasta 2019

El chileno tiene contrato en vigor hasta el 30 de junio de 2019 y si el campeón bávaro quiere mantener a una de sus grandes figuras debe comenzar a pensar en una renovación, aunque para ese tiempo Vidal tendría 32 años y deben evaluar su desempeño.

De momento, Arturo se encuentra mejorando su desempeño desde la llegada de Heynckes que poco a poco ha comenzado a usarlo más, el chileno en principio se había molestado por su suplencia, pero luego con mucho profesionalismo y trabajo comenzó a entender que así es que se deben hacer las cosas y su esfuerzo se ve recompensado con minutos en cancha.