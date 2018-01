Schalke, superado en la cancha y en la clasificación

Google Plus

Timo Werner no es el futbolista más admirado en la Bundesliga, pero sin lugar a dudas es una de las grandes esperanzas del futbol alemán de cara al próximo mundial de Rusia. Si no sucede nada raro, el exjugador del Stuttgart será el 9 titular de la mannschaft. Para este partido no fue de la partida inicial, sin embargo, 30 minutos de juego le bastaron para demostrar su calidad y la importancia que tiene para su equipo.

El ariete germano marco el segundo gol del RB Leipzig y se mostró peor que un dolor de cabeza para la defensa del Schalke 04. Werner fue incisivo. Su velocidad hacia mucho daño al veterano central de los mineros, Naldo Rodríguez. El defensor brasileño pecó de confiado y permitió que el delantero le robara el balón para que metros más adelante, Bruma clavara el tercero en el luminoso.

Los azules reales llegaban al partido ubicados en la segunda posición de la general de la Bundesliga. Detrás del todopoderoso Bayern Munchen. Solo dos puntos arriba del tercer lugar: su rival de turno, el sorprendente RB Leipzig.

Los primeros minutos del juego fueron bastante movidos. Tras casi 30 de juego, calló en un bache que lo volvió aburrido. El Schalke era el que más quería, el que más buscaba la portería de enfrente y justo cuando mejor jugaba, en una jugada aislada al trámite del compromiso, el ex del París Saint Germain, Kevin Agustín recibió una falta en el área que el árbitro señaló correctamente.

El mismo atacante fue quien tomó el balón y se dispuso a cobrar el penal. Fahrmann se lanzó sobre su derecha y con un manotazo firme evito que el balón entrara a las redes. Kevin anunció mucho su disparo y eso facilitó el trabajo del guardameta.

La suerte para la visita no duró mucho y tan solo dos minutos más tarde, Keita mando el esférico al fondo el arco. El primer gol del RB Leipzig caía cuando el rival mejor jugaba. Rodeados de un factor anímico a su favor tras detener un penal, no era el momento esperado para que el Schalke recibiera el primer golpe.

Terminaron los 45 minutos iniciales y el cuadro de Gelsenkirchen estaba siendo superado en el marcador, más no así en la cancha. Un gol no parecía muy difícil de remontar para los de Tedesco, quien hasta ese momento eran los mejores en la liga, obviando lo del Bayern Munchen.

Para el complemento, el técnico italiano del Schalke decidió mandar toda la carne al asador. Hizo dos cambios tratando de que su equipo fuera más ofensivo. Pjaca y Embolo entraron al campo. El jugador croata vivió sus primeros minutos como jugador de los mineros en partido oficial.

Sin embargo, ninguno de ellos fue para los azules reales lo que Doménico esperaba. En general el equipo se vio mal en el segundo tiempo, fue superado de principio a fin por el rival.

El empate momentáneo llegó en un tiro de esquina. Naldo Aparecido Rodríguez conectó de cabeza la pelota para mandarla al fondo. 43 goles en Bundesliga para el central, 4 en la temporada actual. Pero no fue suficiente. Hicieron despertar al toro rojo y este término arrollándolos.

Ante una salida mala de Fahrmann, Timo Werner logró su anotación 9 de la campaña. 68 minutos y el cuadro local ya se ponía otra vez al frente. A 20 del final Bruma puso el último clavo en el ataúd. El partido termino con un RB Leipzig dominador y un Schalke sufriendo en zona baja.

Con esta derrota, los mineros caen a la tercera posición, siendo superados por el Leipzig que llegó a 31puntos y se ubica como colista detrás del Munchen a reserva de lo que haga el Dortmund que de ganar los alcanzaría en igual numero de unidades.