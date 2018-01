Previa Hertha - Dortmund: Las abejas tienen que responder en Berlín

Jugadores del Dortmund y del Hertha en la disputa de un saque de esquina / Foto: Bundesliga

Sin ninguna duda el partido de mañana será muy emocionante, ya que habrá mucho en juego, el Dortmund tiene la necesidad de ganar y no seguir haciendo el ridículo perdiendo o empatando ante equipos inferiores que él. Y el Hertha debe de ganar si quiere darle la ilusión a sus aficionados de poder luchar por Europa y no quedarse en "la nada" en la tabla.

En la capital alemana sueñan con Europa

El Hertha viene de perder ante el Stuttgart por un gol a cero, pero es mejor mirar sus últimos resultados en esta liga germana. De los últimos cinco partidos ha perdido un total de dos, este del que acabamos de hablar frente al equipo de Baden-Wurtemberg y también contra el Frankfurt. El resto han sido un empate (frente al Augsburgo), y dos victorias ante Hannover y Leipzig.

7 puntos sobre 15, un tanto irregular el balance si se quiere llegar a competición europea, aunque bueno para estar tranquilo en la tabla, con la temporada que están haciendo hasta el momento son bajas las posibilidades de que tengan que luchar por no descender a final de temporada. Se encuentran a nueve puntos del descenso matemático, un buen colchón que ha sacado durante la primera mitad de campaña. Y a 8 puntos de competición europea, necesita comenzar a ganar partidos con regularidad si quiere llegar a ese objetivo.

Un Dortmund con juego bonito pero no efectivo

Tras la destitucion de Peter Bosz el equipo comenzó a conseguir puntos de nuevo, pero no con la regularidad que debería. De los últimos cinco encuentros de liga...ha conseguido dos victorias (VS Hoffenheim y VS Hannover). Si es verdad que ha sumado más, ya que ha empatado otros dos partidos (Leverkusen y Wolfsburgo ) y ha perdido uno (Werder Bremen).

Ha conseguido 8 puntos sobre 16, ha jugado bonito al fútbol, pero no ha podido ganar más de dos pese a que dominó en al menos cuatro partidos de los últimos cinco citados anteriormente. ¿Sabéis por qué? Porque jugar bonito no es lo mismo que jugar bien. El Borussia puede hacer un buen juego de combinación y posesión, pero jugar bien es realizar lo que te dice el entrenador y conseguir ganar, tener las ideas claras, un juego que sea efectivo. El más claro ejemplo es el Getafe, este equipo madrileño de la liga española no se caracteriza por practicar un fútbol bonito, todo lo contrario, juegan un fútbol poco vistoso, se encierran atrás y esperan alguna jugada a balón parado o alguna contra para conseguir el gol. Pero les sirve para lograr los objetivos e incluso actualmente estar superándolos.

Por tanto no es excusa lo que dicen los jugadores del Dortmund al terminar el partido, la típica frase de "Hemos jugado bien pero el balón no ha querido entrar, mala suerte", no es mala suerte, es no jugar bien. Si es verdad que se puede conseguir un juego bonito y bueno, es el caso del Madrid del año pasado o el Barcelona de este año. Puede que no estén lejos de lograr ese juego, les falta la finalización, deben de entrenar más la faceta goleadora en los entrenos para que su juego además de bonito...sea bueno.

La duda sobre el "17"

La gran duda del partido es si Aubameyang jugará o si decidirá el míster dejarlo en el banquillo o no convocarlo como la semana pasada. El delantero gabonés es el jugador más importante ofensivamente, y si no jugara el Dortmund perdería mucha calidad en la punta de ataque, cosa que ayudaría en el partido al Hertha.

Aubameyang pese a haberse perdido varios partidos por "falta de disciplina", (ya sea no acudir a entrenos o viajar a lugares sin permiso del club) es uno de los máximos goleadores de la Bundesliga, un pichichi que se está disputando con Lewandowski desde hace ya 3 años.

