Éder se reivindica a tiempo y salva al Lille sobre la hora

Rennes: Costil; Baal, Gnagnon, Mexer, Danzé; Ntep (Diakhaby, min.74), André, Fernandes, Said (Hunou, min.62), Gourcuff; Sio (Henrique, min. 87).



En el Stade Pierre-Mauroy se enfrentaban el decimotercero y el séptimo de la tabla, un Lille que venía de quedar eliminado en la Copa de la Liga ante el PSG, y de perder en el Velodrome ante el Marsella en la fecha pasada, siendo incapaz de reafirmar su alza. Mientras que el Rennes venía de recibir una goleada aplastante ante el Mónaco por 7-0 en la Copa de la Liga, y de sufrir una inesperada derrota en casa ante el Bastia. Los de Collot buscaban despedir el año con un triunfo ante su gente, mientras que los de Gourcuff querían recuperarse de las últimas tres caídas que habían encadenado de manera consecutiva (dos por Ligue 1, una por Copa de la Liga).



Patrick Collot, como es la costumbre, utilizaba un 4-2-3-1, con las bajas de Basa, Béria y la más importante, la de Nicolas De Préville, quien se lesionó en el partido ante el PSG por Copa de la Liga. Éder, ya recuperado desde hace unos días, era la máxima referencia ofensiva del equipo, siendo secundado por Sliti, Benzia y Rony Lopes, quienes suelen rotar posiciones y no quedarse en un lugar fijo a lo largo del partido. Renato Civelli disputaba su último compromiso con la camiseta del Lille, pues tras una largar carrera en el fútbol europeo regresará a su país.



Christian Gourcuff no cambiaba tampoco demasiado, usando el mismo 4-2-3-1 que suele utilizar siempre, aunque con dos modificaciones con respecto al equipo que fue derrotado por el Bastia. Mexer y Said ingresaban al once en desmedro de Bensebaini y Hunou, quienes en esta oportunidad eran suplentes. El marfileño Sio era el delantero centro del equipo, y el hijo del entrenador, Yoann Gourcuff, era el encargado de que le llegara el balón al marfileño.

Éder falla un penal, Ntep pone por delante al Rennes

El juego arrancaba y lo hacía con un Lille que buscaba el protagonismo, aunque no exento de dificultades. Minuto 9' y el lateral derecho Danzé bajaba dentro del área al tunecino Sliti, el colegiado cobraba la pena máxima, pena que ejecutaría Éder, el ex Swansea remataría fuerte a la izquierda, pero Costil adivinaría la intención y le negaría el gol al Lille con una buena parada.



El Lille fue incapaz de reponerse ante tal temprana decepción, y eso se dejaría sentir en el terreno de juego, con un Rennes que dejaba la timidez a un lado y se comenzaba a aproximar a la portería del local. Minuto 22' y un córner servido desde la izquierda por Gourcuff, era conectado y mandado al fondo de las redes por Ntep, quien cabeceó al primer palo de un Enyeama que nada pudo hacer para evitar la caída de su portería.



A partir del gol, el Rennes se cerró, mientras que el Lille entró en desesperación y fue en busca de la igualdad, generándose un par de situaciones interesantes: Primero, un cabezazo de Benzia tras un buen centro desde la izquierda de Sliti, era capturado con mucha seguridad por Costil, seguida de esa ocasión, el Rennes pudo ampliar cifras, Said superaba con facilidad dentro del área a Civelli, remataba, pero Enyeama evitaba el 0-2 con una muy buena intervención.



El local seguía buscando, aunque sabiendo que el Rennes podía matar de contra. Minuto 34' y un centro de Palmieri lo conectaba Éder, pero el remate del portugués se marchaba apenas desviado. Daba la sensación de que el Lille comenzaba a perdonar, y que el Rennes podía aprovechar eso para ampliar cifras, puesto que el partido comenzaba a ser de ida y vuelta, pero la primera mitad terminaba con un 0-1 a favor del Rennes.

El Lille busca por necesidad, el Rennes se cierra con inteligencia

El segundo tiempo sería similar al primero, con la diferencia que ahora el Lille buscaba por necesidad, por estar por debajo del marcador, y el Rennes se cerraba un poco más porque contaba con la ventaja a su favor, por lo que en los quince primeros minutos del complemente el local intentaba, pero el visitante no regalaba espacios, y no dejaba que le entraran.



Minuto 60' y Palmieri desaprovechaba de marcar la igualdad prácticamente a portería vacía, y tras recibir un centro de Sankharé desde la izquierda, el lateral izquierdo perdonaba una oportunidad clarísima. Collot sacaba a Benzia para dar ingreso al joven Bissouma, mientras que Gourcuff también movía fichas y daba ingreso a Hunou, sacando a Said.



Otro juvenil, Martin Terrier ingresaba a los 78' por Sankharé, y el recién ingresado quedaría en la primera pelota que tocaba mano a mano con Costil, pero el guardameta francés le gana la partida y evitaba el empate, un empate que parecía que no llegaría, debido a la incapacidad del Lille por concretar las chances que se generaba, y por la astucia del Rennes para defender el resultado.

Éder, de villano a héroe

Minuto 89' y un pase (intento de remate) de Palmieri le quedaba a Éder, el atacante estaba sólo frente al arquero, y sabiendo que había fallado un penal, en esta oportunidad definía con absoluta tranquilidad ante Costil, rompiéndole el arco y provocando el empate, empate a uno que sería el marcador definitivo.



El Lille termina el año en la duodécima posición, con 21 puntos, mientras que el Rennes se mantiene en la séptima ubicación, con 28 unidades. Por la fecha veinte, y ya con el comienzo de la segunda vuelta de la Ligue 1 en enero, el Lille estará recibiendo nuevamente en su Stade Pierre-Mauroy al Saint Étienne, mientras que el Rennes recibirá al PSG, buscando regresar al triunfo.