Las 11 decepciones de la Ligue 1

Jesé y Ben Arfa son dos de las grandes decepciones en Francia y del PSG. Foto: (psg.fr)

El parón navideño en las grandes competiciones europeas sirve, además de para dar un respiro a los jugadores, para que los entrenadores y los aficionados puedan valorar el rendimiento de las plantillas durante la primera vuelta de competición y ver qué jugadores cumplen con las expectativas y cuáles no, la cara y la cruz de cada equipo.

En Francia concretamente, es llamativo que el 11 que forman estos jugadores de menor rendimiento de la Ligue 1 lo componen jugadores de tan sólo 5 equipos diferentes, donde Marsella y PSG copan este 11, con 4 y 3 jugadores respectivamente. Les siguen el Girondins, con 2, y Lyon y Montpellier, que aportan un jugador cada uno a esta deshonrosa alineación navideña, y que muestran también la mala actuación de algunos de estos equipos a nivel conjunto y no sólo de los futbolistas señalados, como es el caso de PSG, Marsella y Girondins, equipos que están por debajo de su nivel en la Ligue 1.

Analizando por posiciones nos encontramos en primer lugar al portero del Montpellier, Geoffrey Jourdren. El guardameta de 30 años, que fue campeón de Francia en el 2012, no pasa por un buen momento con su equipo y lo cierto es que no ha cuajado actuaciones demasiado acertadas en los partidos que ha defendido la portería del Montpellier, lo que le ha costado caro, ya que ha sido reemplazado por su compañero, Laurent Pionnier.

En la línea defensiva nos encontramos una mezcla de jugadores veteranos como Lassana Diarra y Bedimo, con jugadores más jóvenes como Nkoulou y Rekik. Lass ha perdido la capacidad física que maravilló en su paso por el Chelsea y por el Real Madrid, lo que le convirtió en un jugadore polivalente y muy valioso para sus equipos, pero el francés ya está plantado en los 31 años y la edad empieza a pasarle factura este año en Marsella, lo que ha afectado a su rendimiento en el campo. Su compañero en el OM, el camerunés Bedimo, también aparece en este 11, destacando por su bajo nivel en el campo. Como centrales peor valorados tenemos a Nicolas Nkoulou, de 26 años, que no cuenta para su técnico, Bruno Génésio, y que ha perdido la titularidad debido a sus pobres actuaciones en la zaga del Lyon. Por último, como representante más joven de esta defensa aparece otro jugador del OM, Karim Rekik, de 22 años, que llegó como una joven promesa, pero que no ha estado a la altura de lo esperado.

En la medular tenemos a Rémy Cabella, del OM, que ha estado especialmente horrible en lo que ha jugado este año, al veterano Toulalan, ex del Málaga, que no está a su nivel más alto en el Girondins. Y aquí aparecen dos de las grandes decepciones del PSG, el polaco Krychowiak, llegado este verano desde Sevilla por 30 millones de €, y Hatem Ben Arfa, llegado del Niza también este verano con el cartel de estrella prácticamente, pero tanto uno como otro apenas están contando para el técnico español Unai Emery.

Por último lugar, como hombres más ofensivos, nos topamos con Jérémy Ménez, del Girondins nuevamente, y con el ex del Real Madrid, el canario Jesé, por el que el PSG pagó este verano 25 millones al club blanco, y que sin embargo, no ha justificado tal desembolso. Al español se le ha buscado equipo para este mercado invernal, ya que no cuenta con la confianza de Emery ni de la directiva, a lo que hay que añadirle la llegada de Draxler a la ciudad parisina, por lo que Las Palmas podría ser y así parece el próximo destino del canterano blanco.

El 11 más decepcionante