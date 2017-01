Google Plus

Interés en Marsella por la vuelta de Mandanda

Steve Mandanda podría retornar a Francia para defender de nuevo la meta del Olympique de Marsella tras su paso por el Crystal Palace inglés, donde todavía se encuentra a día de hoy pese a que no cuenta para su entrenador, lo que ha provocado el malestar del portero galo.

El arquero de 31 años abandonó el pasado verano Marsella para poner rumbo al fútbol inglés y unirse a las filas de un Crystal Palace que se encuentra luchando por la salvación en la Premier League. El meta firmó hasta 2019 con el club británico pero su marcha en Inglaterra no parece estar siendo positiva para el francés, que se sometió a una cirugía de rodilla a principios de diciembre.

Ha sido precisamente durante la convalecencia de esta lesión cuando el portero se ha encontrado con el nuevo director deportivo del OM, el español Andoni Zubizarreta, aunque no ha trascendido el contenido de este encuentro. Dada la situación del club marsellés, que anda buscando jugadores que se unan al nuevo proyecto casi de forma desesperada, y la situación del guardameta francés, que no parece estar muy contento en el fútbol inglés, parece que este encuentro no ha sido algo casual.

Las puertas a una posible vuelta al fútbol francés parecen abiertas de par en par, algo que también se ha hablado en el caso de Payet, el jugador francés del West Ham, que también pasó por el OM, y que sería muy bien recibido. En el caso de éste último su vuelta a Marsella parece más complicada que en el caso del arquero francés, ya que el West Ham se niega a vender, al menos por ahora, a uno de sus hombres clave. El OM estaría dispuesto a desembolsar hasta 40 millones de euros por una de sus últimas estrellas, lo que sería un impulso para la afición y para el nuevo proyecto, aunque habría que ver como encajaría el francés en su vuelta a Marsella en el 11 de Rudi García.