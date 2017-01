Buen comienzo de año del PSG

Google Plus

Draxler celebrando el gol ante el Rennes. Foto: (psg.fr)

Tras un inicio irregular fuera de casa con derrotas sonadas como las sufridas ante el Montpellier y el Guingamp, el PSG no perdió en su vuelta a la competición liguera en su primera salida en este nuevo año 2017, y eso que el rival no era fácil para los de Emery, que se llevaron una victoria de gran importancia gracias al gol de su flamante fichaje, el ex del Wolfsburgo Julian Draxler.

A excepción de unos minutos en el tramo final del encuentro, los parisinos no sufrieron ante un Rennes incapaz de meterle mano a los chicos de Emery, que pudieron lograr una victoria más holgada si Cavani, en un fallo extraño para el charrúa, no hubiera perdonado un mano a mano ante Costil. Sin brillar en exceso, los parisinos se llevaron el triunfo tras el buen gol de Draxler en el tramo final de la primera mitad, aunque ya Verratti había estado a punto de marcar diez minutos antes, pero el gol fue esquivo con el italiano.

El magnífico golpeo en abierto de Draxler, que sigue mostrando detalles de gran jugador cada vez con mayor atrevimiento, certificó el aprobado del grupo parisino en Rennes, donde tenía una prueba de nivel. Los bretones, en cambio, se mostraron tímidos desde el principio de choque a pesar del buen hacer del dúo Prcic-André, que no fueron capaces de contagiar ese espíritu luchador a sus compañeros hasta la segunda mitad, concretamente hasta los últimos minutos del partido, en los que mostraron más ambición ofensiva dada la mínima diferencia en el luminoso, donde gracias a la entrada de Diakhaby y las ocasiones de Said y Prcic los locales tuvieron la oportunidad de rascar un punto ante un rival claramente superior en el verde.

Imponente Draxler

El internacional alemán ha deslumbrado en su estreno en el equipo parisino, donde ha logrado dos tantos en sus dos primeros partidos oficiales con el PSG, ambos tantos de gran calidad. Draxler es un jugador de gran futuro, pero también goza ya de un gran presente, y es que el ex del Wolfsburgo posee unas cualidades técnicas que maravillan a propios y a extraños, y que le han llevado a ser un revulsivo en este PSG, donde se está ganando la titularidad a base de goles y de buenos detalles.

Su técnica en el primer control y en los disparos puede ser una baza importante en el aspecto ofensivo en el equipo de Emery, dado que en ese aspecto no andan sobrados en París, viendo el bajo nivel mostrado por Jesé y Ben Arfa, aunque éste último parece estar ganándose de nuevo al técnico vasco.