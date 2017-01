Los fantasmas de Jesé

Google Plus

Jesé Rodriguez | Foto Twitter Oficial de Jesé

El atacante canario no ha tenido demasiada suerte a lo largo de toda su trayectoria futbolística. Gracias a sus actuaciones en las categorías inferiores del Real Madrid, le subieron a la primera plantilla donde con esfuerzo y sacrificio disputaba algunos minutos. En ese breve lapso de tiempo pudo demostrar sus mejores recursos: velocidad, pegada y goles. Esto reportó en que cada vez entrase con más frecuencia en los planes del entrenador blanco, incluso consiguiendo la titularidad. Cuando el jugador pasaba por su mejor momento, una grave lesión le alejó de los terrenos de juego. A raíz de ese inesperado contratiempo, Jesé no ha conseguido levantar cabeza ni logrado mantener una regularidad en sus actuaciones.

Su paso por el Madrid estuvo inundado de luces y sombras. La lesión mermó las cualidades del delantero y la feroz competencia le comportó, las veces que saltaba a la hierba, no estar al nivel que los merengues exigen.

Todo parecía solucionarse cuando Unai Emery, tras unas campañas increíbles con el club sevillano, hizo las maletas y se dirigió al país vecino, Francia. Allí el todopoderoso París Saint Germain reclamaban los servicios del entrenador español y éste a su vez los de Jesé. Todo parecía indicar que la situación del jugador se revertiría. Aterrizaría en un equipo campeón, un equipo muy fuerte elaborado a golpe de talonario y que aspira a todos los títulos de la temporada. También la confianza depositada de Emery sobre él era básica para fortalecer la mentalidad del canario. Pero todo se complicó. Jesé no logra alcanzar el nivel exigido por los grandes clubes y ya son varias las jornadas en las que el míster no cuenta con el jugador. Tal es la situación que Jesé ha pedido irse al club español de Las Palmas que ostenta la décima posición en la tabla de la Liga. El problema radica en que los canarios no pueden hacer frente al salario anual del jugador, dos millones y medio de euros.

El Middlesbrough de Aitor Karanka se interesó por el jugador, al conocerle bien cuando era segundo entrenador en el Madrid de Mourinho. El problema es que ya se han hecho con los servicios de un delantero y Jesé no tiene cabida en el equipo inglés.

La situación para el jugador no es fácil y no parece que vaya a mejorar. Habrá que esperar a que termine la temporada y ver qué ocurre en el siempre sorprenderte mercado de fichajes veraniego.