Lacazzette: "Olympique solo hay uno"

Lacazzette celebrando uno de los goles durante el partido // Foto: Olympique de Lyon

Alexander Lacazzete pasó por la zona mixta del Stade des Lumieres tras el partido que enfrentó a su equipo contra el Marsella y que acabó con una cómoda victoria de los locales por 3-1. El delantero francés del Olympique de Lyon, que llevaba un tiempo sin hablar calificó la victoria como "una gran respuesta" tras la derrota ante el Caen del otro día.

Lacazzette fue preguntado por el porqué de la efectividad del equipo contra los grandes: "Me gustaría que jugáramos así todos los partidos, también contra los equipos de baja tabla. No sé porque no jugamos así a veces. Tal vez por la hora. Cuando jugamos a las cinco de la tarde solemos perder pero cuando lo hacemos a las nueve ganamos".

"¿Cavani? No me preocupa el número de goles, yo solo quiero seguir anotando para ayudar al Lyon"

El delantero del Lyon anotó dos goles y habló acerca de su racha goleadora (17 tantos en 16 encuentros): "Está muy bien. Sé que el momento de forma es algo importante pero hay que seguir trabajando. ¿Cavani? No me preocupa el número de goles, yo solo quiero seguir anotando para ayudar al Lyon".

También fue preguntado por una posible llamada del seleccionador francés: " La selección está un poco lejos, lo primero es pensar en el Olympique de Lyon y luego ya veremos si llamo la atención del seleccionador o no". Por último, el ariete francés dejó la frase del día al ser cuestionado por besar al escudo: "Olympique solo hay uno".

Gonalons, gran amigo de Lacazzette en el vestuario alabó la actuación del punta al acabar el partido: “Alexander es capaz de hacer grandes cosas como la de hoy”. Por su parte, Genesio hizo una valoración del partido y calificó el resultado como “merecido" aunque afirmó que no deberán relajarse.