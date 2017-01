Previa Mónaco - Nancy: final de Copa en juego

Google Plus

AS Nancy | 21:00

AS Mónaco

Partido muy importante el que va a enfrentar en la noche de este miércoles a AS Mónaco y a AS Nancy en la segunda semifinal de una Copa de la Liga que ya busca finalistas a pesar de estar todavía en el mes de enero, pero la Copa no espera y tras meterse el PSG en la noche del martes tras barrer al Girondins en Burdeos es cuestión de horas conocer al equipo que tratará de disputarle el título al gigante parisino.

El Mónaco parte como claro favorito para esta cita vital ya que además de su condición de nuevo líder en la Ligue 1 los monegascos contarán con el apoyo de su afición, ya que el partido ante el Nancy se disputa en el Louis II, lo que da un plus añadido al favoritismo del equipo de Jardim.

Los locales tienen un ataque que asusta y asombra a partes iguales, siendo en estos momentos el equipo más goleador de Europa, por encima de todos los grandes del viejo continente, incluido el propio PSG, pero también por delante de clubes como Barcelona, Real Madrid, Chelsea o Bayern de Munich.

Falcao será de la partida ante el Nancy en las semis. Foto: VAVEL

Todo o nada

No vale especular con el resultado en el formato de esta Copa de la Liga y es que el que juega con fuego corre más riesgo de quemarse que el que sale a por todas y esa es la máxima que deben tener clara ambos equipos si no quieren perderse esa cita ante el PSG por un nuevo título copero. Para el Mónaco sería lo habitual y lo previsto llegar a esa final en un duelo que sería titánico y que se reproducirá este mismo fin de semana, ya que los monegascos tienen que rendir visita al Parc des Princes para batirse por el liderato ante los chicos de Emery, que tendrán la primera oportunidad de dar caza al líder ya que son tan sólo tres los puntos que separan a los dos poderosos conjuntos.

Por tanto, y como acostumbra el conjunto local, la especulación y la tibieza no tendrán lugar ante el Nancy para tratar de cerrar el partido lo antes posible, cosa que viendo la pegada que gasta este año el Mónaco no será muy difícil si los de Jardim salen a morder desde el minuto 1.

El Nancy quiere dar la sorpresa y justificar la razón por la cual ha llegado a plantarse en estas semifinales siendo un club modesto dentro de la primera categoría del fútbol francés. Con una situación complicada en la Ligue 1 disputar una final de Copa ante el PSG eliminando al Mónaco en su estadio sería un éxito para el equipo de Correa, que tiene la ilusión como principal baza para acceder a la pelea por el título copero.

El Nancy llega con toda la ilusión ante el Mónaco. Foto: (ligue1.com)

Batir al PSG

Sea cual sea de los dos conjuntos el que alcance la gloria en este partido, el PSG ya espera en la final tras fulminar de manera contundente al Girondins de Burdeos en el Matmut Atlantique gracias al buen hacer de Ángel Di María y de Edinson Cavani. El hecho de enfrentarse al gigante del fútbol francés de estos últimos años y actual defensor del título da un plus al equipo que consiga el pase en el Louis II de Mónaco.

En caso de cumplirse el guión previsto, el Mónaco sería ese rival en un duelo muy previsible entre los dos equipos más fuertes de Francia, lo que depararía una final apasionante teniendo en cuenta el paso adelante que han dado los de Jardim este año, donde el equipo está funcionando como la seda y que cuenta con la vuelta de Falcao, ya que el colombiano pasa por su mejor momento tras dos años de bajo rendimiento.

La sorpresa sería si el rival de los parisinos fuese el Nancy, lo que en principio daría lugar a un claro favoritismo del PSG, pero una final muy interesante de cualquier forma, ya que se trata de un equipo de la zona baja de la clasificación y de un club modesto para el que estos partidos ya suponen un triunfo.

Posibles alineaciones