El Marsella espera a Payet

Google Plus

El Marsella confía en la vuelta de Payet. Foto: VAVEL

Tras unas arduas negociaciones entre West Ham y Olympique de Marsella, en las que el club inglés se mostró totalmente reacio a desprenderse de una de sus estrellas e incluso llegó a amenazar con llevar al club francés ante la FIFA si no cesaban en su empeño de llevarse a Payet, parece que ahora las posturas entre ambos clubes se han acercado de cara a llegar a un acuerdo que satisfaga a ambas partes visto que el jugador quiere volver al fútbol francés.

Slaven Bilic, el entrenador croata del West Ham, no ha inscrito a Payet para disputar la gira que va a ofrecer el conjunto inglés en febrero por tierras de Dubai, lo que deja a las claras que el jugador francés está fuera del equipo tras la presión que ha ejercido para salir del club hammer. El riesgo para el jugador es que todavía no se ha alcanzado un acuerdo entre clubes, lo que deja al francés en una situación comprometida a pesar de que lo económico no parece que vaya a ser un problema en estos momentos.

El pasado viernes el club marsellés ofreció 30 millones de euros pero los ingleses realizaron poco después una contra-oferta con la que no se llegó a ningún acuerdo, ya que los ingleses no quieren mal vender a su jugador estrella. La estrategia ahora del OM pasa por esperar al cierre de mercado y posponer el asunto Payet, una estrategia arriesgada por parte de los franceses, pero en la que prevalece el optimismo por alcanzar un acuerdo final y acabar con esta complicada situación.

Parece que el acuerdo llegará antes del cierre del mercado invernal aunque el agente del futbolista ha negado los términos del contrato entre el jugador y el club olímpico en los que se hablaba de cuatro años y medio de contrato y 7 millones de euros brutos de salario al año para Payet.