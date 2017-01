Previa Lyon-Lille: mucho más que un simple partido

Partido de suma importancia el que animarán en la tarde de este sábado el Lyon y el Lille, pues se enfrentan el cuarto de la tabla y el decimotercero, con objetivos distintos, con sensaciones distintas, pero con el mismo deseo de triunfar. En las últimas diez visitas del conjunto Norteño al Parc Olympique Lyonnais, el local solamente perdió en una ocasión, por lo que partirá como favorito, pero los de Patrick Collot bien pueden levantarse de la mala racha y obtener un buen resultado que los aleje de la zona peligrosa de clasificación.

Los de Bruno Génésio vienen de quedarse con un nuevo clásico olímpico tras imponerse 3-1 ante un Marsella sin ideas, errático y que falló en los momentos decisivos, fallos que aprovechó Alexandre Lacazette . El atacante de los "leones" registra 17 tantos en 16 encuentros disputados en Ligue 1 en la presente temporada.

Por su parte el Lille empató sin goles ante el Dijon , generando muy pocas chances y siendo Enyeama la figura del encuentro, salvando a su equipo en múltiples oportunidades. Los de Collot no ganan desde hace cuatro fechas, con tres empates y una caída (2-0 ante el Marsella, 1-1 ante el Rennes, 1-1 ante el Saint Ètienne y 0-0 ante el Dijon).

Alexandre Lacazette registra 17 goles en 16 partidos. Foto: EspnFC.

Seguir por el buen camino; cortar la mala racha

Los locales han tenido irregulares últimos resultados, pero en su casa han estado imparables. Perdieron contra el Guingamp en la Copa de la Liga tras una definición por penales, posteriormente derrotaron al Mónaco en liga (3-1), gracias en parte, al lateral izquierdo Benjamin Mendy, quien recibió una tarjeta roja a los 38' del primer tiempo; posteriormente, fueron capaces de vencer al Angers 2-0, con una actuación bastante sólida del equipo. En el siguiente partido golearon sin piedad (5-0) al Montpellier por la Copa de Francia, seguido de un encuentro que sucumbió 3-2 ante un duro Caen, y en el último partido, en el clásico olímpico, derrotaron con solvencia y claridad al Marsella (3-1),consiguiendo una gran victoria.

La visita viene con tres empates, un triunfo y una derrota en sus últimos cinco cotejos. El 14 de diciembre perdieron en los octavos de final de la Copa de la Liga, de manera clara ante el PSG (3-1). Posteriormente, viajaron hasta el Velodrome y sucumbieron 2-0 ante un cuadro de Rudi García que marcó dos tantos en el comienzo de la segunda parte, tras una buena primera parte de los de Collot; y de ahí fueron a más, vinieron los dos empates como local ante el Rennes y ante el Saint Étienne, en compromisos donde el Lille mereció mejor suerte, pero no fue capaz de concretar todas las chances generadas. En medio de ambos compromisos, avanzó en la Copa de Francia tras golear 4-1 al modesto Excelsior.

La Copa de África les reporta bajas

Ambos equipos han aportado con jugadores para la Copa Africana de Naciones, el Lyon, con el camerunés N'Koulou, quien jugará los cuartos de final de la Can ante Senegal, buscando su pase a las semifinales. Pero no todas son malas noticias para Génésio, pues han recuperado al argelino Guezzal, quien no pudo superar siquiera la primera fase de la Can y ha quedado eliminado prematuramente, regresando de manera anticipada a Lyon.

Mientras que la situación del Lille es todavía más compleja, ya que, si bien han recuperado a los jugadores de Malí Youssouf Koné y al joven Yves Bissouma, los de Collot acusan las bajas del lateral derecho Hamza Mendyl, del mediocampista Mounir Obbadi y la del talentoso tunecino Naim Sliti; los dos primeros enfrentarán en los cuartos de final a Egipto en el día domingo, mientras que Sliti estará el sábado jugándose su pase a las semifinales ante Burkina Faso.

Naim Sliti es la principal baja del Lille. Foto: Losc.fr.

Estadísticas del Olympique de Lyon

-El Lyon ha anotado al menos un gol en los últimos once compromisos de liga.

-El Lyon ha marcado diecisiete goles en los últimos seis encuentros de Ligue 1.

-El Lyon ha mantenido su portería en 0 en los últimos tres enfrentamientos directos ante el Lille.

-El Lyon se mantiene con su mejor racha de victorias como local en toda la temporada, pues acumula tres victorias consecutivas (Rennes, Angers y Marsella).

-El Lyon ha conservado su portería imbatida ante el Lille en cinco de sus últimos siete compromisos.

Estadísticas del Lille

-Lille sólo perdió uno de sus últimos ocho encuentros en Ligue 1 (tres victorias, cuatro empates), después de haber perdido, después de haber perdido nueve de sus trece partidos que llevaba en la presente temporada (tres victorias, un empate).

-Lille sólo ha ganado uno de sus últimos diez viajes en Ligue 1 (tres empates, seis derrotas), fue ante el Bordeaux por 0-1 (3 de diciembre del 2016).

-Lille anotó en sus últimos veinte compromisos como local.

-Lille se mantuvo sin marcar gol en seis de sus últimos ocho encuentros ligueros de visitante.

-Lille encadena tres empates consecutivos, la racha más larga de igualdades, y que comparte actualmente con el Niza.

Convocatorias:

Lyon: Gorgelin, Lopes – Jallet, Mammana, Morel, Rafael, Yanga Mbiwa – Darder, Ferri, Gonalons, Tolisso, Tousart – Cornet, Fekir, Ghezzal, Lacazette, Depay, Valbuena.

Lille: Enyeama, Maignan – Corchia, Béria, Palmieri, Basa, Soumaoro, Sunzu, Arcus, Vanbaleghem, Y.Koné – Sankharé, Amadou, Bissouma, Bauthéac – Eder, Benzia, De Préville, Terrier.

Posibles alineaciones