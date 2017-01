Previa Toulouse - Saint-Étienne: choque en la media tabla

Este domingo tendrá lugar el duelo entre equipos con distintas aspiraciones. Por un lado estará el Toulouse, que no quiere pasar los apuros del año pasado para seguir en Ligue 1 (salvándose en la última jornada con una remontada épica), aunque enfrente tendrán al Saint-Etienne. El equipo verdinegro todos los años acaba luchando con uñas y dientes por un puesto que dé acceso a competiciones europeas. El duelo promete ser apasionante, pues ambos equipos quieren cumplir sus objetivos y nos encontramos en un momento de la temporada crucial para definir cuál será la dirección hacia la que irán ambos clubes en el transcurso de la competición doméstica.

Toulouse, licencia para soñar

El equipo franjivioleta llega al partido décimo, cuajando una temporada con grandes actuaciones, y permitiéndose el lujo de no tener que preocuparse demasiado por el descenso y perseguir otros objetivos. Cierto es que corren tiempos de vacas flacas para ellos, pues el conjunto del sur de Francia llega tras sumar un punto de los últimos 12 disputados. Además,Yann Bodiger será baja por sanción,así como Musavu-King, al que una lesión le impedirá jugar. Jimmy Durmaz y Michelin son serias dudas por lesión, y Steeve Yago está disputando la copa África de Naciones. Pese a todo ello, el Saint Etienne no ha ganado al Toulouse en los últimos seis partidos. Además, su nueva incorporación, Andy Delort, que ya maravillaba en el Caen, podría no entrar en la convocatoria, y si lo hace, no será titular.

Saint Etienne quiere subirse al tren

El conjunto verde es un histórico de la Ligue 1, ya que es el conjunto que más trofeos de esta competición ha levantado. Por tanto, es innegable el hecho de que pasan por un momento histórico bastante malo. Tras muchos años sin levantar un título, y tras la llegada de inversión extranjera a la competición doméstica, el club parece haberse visto relegado a un segundo nivel mediático.

Un club que año tras año linda las posiciones europeas se ve obligado a sumar de tres en tres si no quiere que escapen sus perseguidores. El conjunto verdinegro viene de remontar en casa para ganar 2-1 al Angers y no perder el paso a los de arriba.

Actualmente el club va séptimo, pese a sumar solo siete puntos de los últimos quince disputados. El Saint Etienne tiene la enfermería cubierta, pues Ousnanne Tannane, Robert Beric, Stephane Ruffier, Alexander Soderlund y Vincent Pajot son bajas por lesión, a la que podría sumarse la duda de Erin Pinheiro. Por si todo esto fuera poco, los africanos Cheick M'Bengue y Henri Saivet están disputando la mayor competición continental a nivel de selecciones.

La edad media de cada uno de los conjuntos es un importante dato. Mientras el Toulouse apuesta por un plantel jóven (22,9 años de media), el Saint Etienne tira de veteranía con un once titular con una mezcla de jóvenes y veteranos (26.8 años de media). El portero de 17 años, Lafont, es la estrella del conjunto violeta, mientras que el veterano Romain Hamouma es el encargado de tirar del carro de los de verde.

Posibles alineaciones

Con tantas bajas a cubrir por ambos conjuntos, es complicado atreverse a pronosticar alineaciones, aunque más o menos el plantel será el suiguiente:

Toulouse FC: Lafont; Moubandje, Jullien, Diop, Adou; Pi, Blin; Sylla, Trejo, Durmaz; Braithwaite.

AS Saint Etienne: Ruffier; Polomat, Perrin, Theophilé Catherine, Malcuit; Lemoine, Salnaes, Veretout; Monnet Paquet, Roux, Hamouma.