Benzia marca por duplicado y desnuda al Lyon

Partido caliente el que animaban el Lyon y el Lille, pues se enfrentan el cuarto de la tabla y el decimotercero, con objetivos distintos, con sensaciones distintas, pero con el mismo deseo de triunfar. En las últimas diez visitas del conjunto Norteño al Parc Olympique Lyonnais, el local solamente había perdió en una ocasión, por lo que partía siendo el favorito. Los de Génésio vencieron en la fecha pasada al Marsella, por 3-1 y ofrenciendo un buen espectáculo, con Lacazette como el principal protagonista; mientras que el Lille empató sin goles ante el Dijon, en un partido de ida y vuelta, y en donde Enyeama acabó siendo decisivo con un par de buenas intervenciones.

El Lyon salía a la cancha con un 4-2-3-1, destacando el debut oficial como titular del holandés Memphis Depay, que ya había debutado entrando desde el banquillo en el compromiso ante el Marsella. El ex del Manchester United acompañaba en ofensiva a Valbuena, Fekir a Lacazette, éste último era la máxima referencia de ataque en el 4-2-3-1 que Génésio propuso. El defensor camerunés N'Koulou sigue siendo baja por estar disputando la Copa Africana de Naciones con Camerún

Mientras que el Lille también tenía novedades, ya que no podía contar en esta oportunidad con los lesionados Éder y Rony Lopes, ni tampoco con Naim Sliti, Hamza Mendyl y el mediocampista Mounir Obbadi, pues se encuentran disputando la Copa Africana de Naciones. Collot apostaba por colocar al argelino Yassine Benzia como máxima referencia en ataque, secundado por Bauthéac y De Préville.

Lyon arranca con todo, Enyeama le gana a Valbuena

Enyeama fue decisivo en la primera parte. Foto: Losc.fr.

Arrancaba el partido y el Lyon quiso ser el dominador desde el inicio. Valbuena pudo adelantar a los suyos en los primeros minutos del compromiso, pero entre Enyeama y el travesaño le negarían el gol al ex Marsella, que a los 13 minutos tendría otra clara ocasión con un tiro libre que se marchaba apenas desviado de la portería visitante.

Los de Génésio comenzaron a decaer con el paso de los minutos y el Lille empezó a animarse. A los 25 minutos tendrían la ocasión más clara hasta ese momento, cuando De Préville remató dentro del área, Lopes salvó en primera instancia, y luego, ni Benzia ni Bauthéac pudieron mandarla al fondo de la red.

Parecía ser que el Lyon recuperaba el dominio del encuentro, pues tenía la posesión del balón, generaba mucho peligro por la banda de Valbuena y se generaba las mejores situaciones del juego, pero Enyeama sería decisivo para cuidar su portería, él y una defensa que se agrupaba bien atrás, sin dejar espacios.

Benzia cumple con la ley del ex

Los locales perdonaron algunas ocasiones, pero el Lille no lo haría, y a la segunda oportunidad clara del partido conseguiría marcar el 0-1. En el minuto 38 y Benzia recibió desde la frontal del área y soltó un remate raso que se desviaba en el defensor Yanga M'Biwa, el balón se colaba en la portería de un Lopes que nada podía hacer para evitar la caída de su portería. El francés nacionalizado argelino estuvo en el Lyon entre el año 2012 y el 2015, realizando divisiones inferiores en el conjunto de Génésio.

Así finalizaba una primera mitad donde el Lyon comenzó con todo, tuvo la pelota, se generó las mejores situaciones de gol, pero se iba en desventaja ante un Lille que se cerró bien atrás, que aguantó los embates locales y que, por medio de Benzia, De Préville y Bauthéac le complicó la vida a la zaga de "los leones" y, sin ir más lejos, se iba al descanso con una ventaja importante.

Valbuena perdona, Benzia castiga

Valbuena desaprovechó una ocasión inmejorable. Foto: Zimbio.com.

En la segunda mitad, el Lyon adelantó las líneas con el fin de encontrar la igualdad, pero tendría muchos problemas para conseguirla. El 5-4-1 que impuso Collot estaba dando resultados, y los locales simplemente no podían entrarles por ningún lado, estando muy desaparecidos Depay y Fekir.

En el munuto 70 los de Génésio tuvieron una ocasión inmejorable para empatar el partido, pero Valbuena no estaría entonado, y es que el ex Marsella fallaría a portería vacía, mandando el balón al travesaño y tras un despeje de Enyeama. Daba la sensación de que, si el Lyon no fue capaz de mandar a las redes esa oportunidad, definitivamente sería incapaz de conseguir llevarse algo del compromiso.

En la recta final del juego, una falta dentro del área de Valbuena sobre el lateral derecho Corchia fue castigada con la pena máxima a favor del Lille, pena máxima que no desaprovecharía Benzia para aumentar cifras y colocar el 0-2 en el luminoso. Yassine Benzia ha transformado sus dos primeros goles en la presente Ligue 1, y ante su ex equipo.

Sin embargo, ese no sería el único penal que cobraría el árbitro, ya que en el munuto 85 Soumaoro cometió una dura entrada en su área al atacante Lacazette, lo que sería otro penal, pero en esta ocasión para el Lyon, que descontaría cifras por medio del mismísimo Lacazette, que engañaría a Enyeama y pondría el 1-2 y el suspenso en el juego. Lacazette registra 17 goles en los 18 encuentros de liga que ha disputado.

El Olympique de Lyon suma su octava derrota en liga, y se queda en la cuarta posición con 37 puntos, mientras que el Lille pone fin a una racha de cuatro partidos sin ganar y escala a la undécima ubicación con 26 puntos. Por la fecha 23, el Lyon visitará al Saint Étienne, y el Lille recibirá en el Stade Pierre Mauroy al colista Lorient.