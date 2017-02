Lyon arrasa en césped holandés

Lyon apareció en un nivel formidable después de no andar muy bien en la Liga de Francia, hoy por Europa League trituró cada línea del AZ cada vez que pasó al ataque, además de tener en consideración un talento increíble y vigente, por demás, muy joven: Lacazette. Por otro lado, el local se vio muy amilanado por varios pasajes, no concretando su juego veloz por las bandas que no fue ese fortín que tenía en los partidos de liga.

Lyon un dulce furioso

El juego demostrado por varios pasajes del partido fue una cosa de locos, fue uno de los mejores encuentros jugados en condición de visita en tierras holandesas, algo que no se esperaba en muchos y tampoco para algunos periodistas. Un juego por bandas que fue demasiado intenso, cada bala que disparaban al arco era concretado en los 3 palos del arco local, sin lugar a dudas la gente se encontró con un equipo totalmente renovado en todas sus líneas, con una proeza y una manera de ver el futbol en una condición diferente.

Esto es ahora una píldora de ánimo y de confianza para el partido de vuelta, es que los 4 goles de visita fueron esa magia buscaban, fue pasar del cielo a la tierra aprovechando cada instante del cotejo como el último. Otro punto a favor fue el impecable francés Lacazette, en su mejor noche se adjuntó 2 goles de manera hermosa, maravillosa e imaginativa. La defensa se encontró como un Muro de Berlín difícil de destronar; Gonalns se reencontró con uno de sus fabulosos cotejos de su vida, el césped que visitó va a hacer difícil de olvidar.

Con un 4-3-2-1 se convirtió en un colchón formidable que deben amalgamar y no dejar que las cosas del fútbol y de los siguientes encuentros deje acabar por malas actuaciones.

AZ un dolor de cabeza

Van den Brom no supo y no encontró el acertijo para encaminar al equipo en la andanza de la victoria, se notaron con un cotejo volteado y sorprendidos por momentos por ataques de largo alcance del Lyon. Tal vez un plantel que no forjaba encuentros de gran trascendencia, tal ves fue esa la razón que pasó factura en el resultado, estos jugadores no fueron suficientes para ampliar el nivel y afrontar de manera correcta un cotejo de este nivel de Europa League, lastimosamente. Krul se vio avasallado y desconcertante en los 4 goles del equipo visitante. Además los dos cambios realizados en el minuto 65 no fueron suficientes para arropar a un resultado que se vio inviable de remontar. Una de las figuras que no apareció fue Bel Hassani, que se mostró introvertido, un poco cauteloso en las andanzas por la banda derecha que no fue explotada de manera correcta y firme lastimosamente.

La salida permanente de Haps no fue lo que muchos esperaban para un jugador que siempre explota su talento cada vez que lo quiere evidenciar aplicado en el juego ofensivo, puntiagudo y demasiado ambicioso que en algunos pasajes de otros cotejos fueron contundentes al corazón de otros equipos, pero hoy, no fue lo que querían cobijar. El partido de vuelta no se ve muy remontable en cosas aplicadas al resultado y tampoco en el juego que de por sí, fue gris y triste para los locales. Una ola de críticas rodea los jugadores del AZ que quieren sacar fuerzas de donde no las encuentren, ahora parece ser que se quieren concentrar solamente en la liga local y exhibir absolutamente todas sus garras y ganas de sacar adelante este equipo que por esta noche no va a gozar de unas agradables horas.