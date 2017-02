Previa SC Bastia - AS Mónaco: dos batallas contrapuestas

Google Plus

SC Bastia y AS Mónaco se verán las caras en un partido con objetivos muy distintos / FOTO: asmonaco.com

Descenso y liderato. Liderato y descenso. Se mire por donde se mire estos dos conceptos forman parte de la esencia de SC Bastia y AS Mónaco. El primero, el Bastia, está inmerso en una situación muy delicada que requiere sumar de tres en tres para evitar males mayores. Lleva siete encuentros consecutivos –entre Liga y Copa– sin ganar, lo que les está llevando a la deriva. Es cierto que, pese a los malos resultados en los últimos partidos, el equipo sigue metido de lleno en la pelea por salir del descenso. Pero ya lo dice el refranero español: tanto va el cantaro a la fuente que al fin se rompe. Traducido al lenguaje futbolístico, los de François Ciccolini no se pueden permitir más tropiezos si no quieren ver empeorada su situación en la clasificación. Eso sí, el rival en esta vigésimo sexta jornada es de los más complicados.

En una situación totalmente contrapuesta está el AS Mónaco. Los de Leonardo Jardim están metidos en una lucha que, de ganarla, tiene como premio el título de la Ligue 1. El conjunto monegasco está en un momento de dulce: en los últimos 11 partidos no conocen la derrota. Entre los rivales a los que se ha enfrentado están el PSG, el Olympique de Marsella y el OGC Nice, equipos de prestigio pero que ha sabido superar. Tres puntos ante el Bastia les alejaría hasta los seis puntos respecto a su perseguidor, el PSG de Unai Emery. Las estadísticas, hasta la fecha, lejos del Stade-Louis II invitan al optimismos: son, con 29 goles, el equipo más goleador y, además, han conseguido un balance sumar 24 puntos en los 12 encuentros jugados lejos de su estadio.

Todo ello, en el Stade Armand-Cesare, un estadio que no ve ganar a su equipo desde el pasado 10 de diciembre cuando vencieron al FC Metz (2-0). De hecho, el Metz fue el último rival del AS Mónaco en liga, un partido en el que los de Jardim pasaron por encima del rival gracias al recital de su pareja atacante: Kylian Mbappé y Radamel Falcao. Este viernes, todos esos aficionados que abarroten el Armand-Cesare esperan poder gritar los goles de su equipo y ver como sus jugadores suman tres puntos vitales en su carrera infernal para evitar el descenso.

Tres puntos de oro ante un rival de oro

El balance en las 25 jornadas es de cinco victorias, siete empates y 12 derrotas. Es el segundo equipo que más partidos ha perdido.

La piedra del camino que tiene el SC Bastia es de esas que son difíciles de superar. El AS Mónaco, líder de la Ligue 1, es uno de los equipos más en forma del futbol europeo. Pese a esto, los hombres dirigidos por Ciccolini buscaran sumar tres puntos de oro ante un rival que, también, es de oro. Pero el último precedente en liga no invita a ser muy optimista, y es que el equipo cayó de manera clara en su visita al campo del Toulouse (4-1). Además, su situación en la clasificación no es nada buena: con 25 jornadas disputadas, el Bastia es decimonoveno con 22 puntos y ahora mismo estaría en posiciones de descenso directo a la segunda división. Su balance hasta la fecha es de cinco victorias, siete empates y 12 derrotas, lo que les deja como el segundo equipo que más partidos ha perdido en toda la temporada. Además, es el segundo conjunto menos goleador de la competición: 21 goles en 25 jornadas, por detrás solo tiene al AS Nancy Lorraine. De hecho, el colista de la Ligue 1, el FC Lorient, ha marcado más goles.

Una acción del Bastia - Caen, que acabó con un empate a cero / FOTO: sc-bastia.corsica

En su último encuentro en Armand-Cesare, el equipo empató a cero ante el SM Caen.

En lo que respeta a los números como local, han sido 12 encuentros disputados en los que los de Ciccolini acumulan un balance de tres triunfos, seis empates y tres derrotas. Esos seis encuentros empatados los sitúan como el equipo que más igualadas ha sumado en su estadio. En su último partido en el Stade Armand-Cesare, el Bastia no pasó el empate a uno ante el SM Caen. Fue un encuentro en el que se avanzaron en el marcador gracias al tanto de Allan Saint-Maximin (26’) pero vieron como el conjunto visitante les empataba al filo del descanso gracias al gol de Ronny Rodelin, de penalti.

De tres en tres y disparado hacía el título

Sus 75 goles a favor les sitúa como el equipo más goleador de la competición.

El título. Este es el objetivo del AS Mónaco en una temporada en la que están mostrando una de sus mejores versiones. Hasta la fecha, el equipo monegasco lidera la tabla con 58 puntos, tres más que su máximo perseguidor, el todopoderoso PSG. El balance global en las 25 jornadas disputadas es de 18 victorias, cuatro empates y tres derrotas, y es detrás del Niza, el equipo que menos partidos ha perdido a lo largo del año. Todo lo que envuelve el club lleva consigo un halo de optimismo absoluto. No solo por el liderazgo sino por sus grandes registros en cuanto a la faceta goleadora. Con 75 tantos es, sin duda alguna, el conjunto que más goleador de la competición francesa, pero no solo esto y es que, además, es uno de los clubes más en forma del futbol europeo. Dicho esto, en su último encuentro liguero, los de Jardim pasaron por encima del FC Metz de una manera arrolladora. Cinco goles que dejaron al conjunto visitante sin opción alguna de poder reaccionar. Fue un encuentro en el que Kylian Mbappé (3) y Radamel Falcao (2) se vistieron de héroes con sus goles mostrando, una vez más, su gran conexión en la zona de ataque.

Una acción del último encuentro disputado lejos del Stade-Louis II / FOTO: asmonaco.com

En liga no pierden desde el pasado 14 de octubre: 3-1 en su visita al estadio del Toulouse.

Lejos del Stade-Louis II, el conjunto monegasco ha conseguido sumar 24 de los 36 puntos posibles, con un balance de siete victorias, tres empates y dos derrotas. Fuera no pierden desde el pasado 7 de diciembre cuando visitaron el campo del Bayer Leverkusen en la fase de grupos de la Champions League (3-0). En liga, el último encuentro que perdieron fue ante el Toulouse el 14 de octubre de 2016. En esa ocasión, los de Jardim encajaron un 3-1 pese a haberse adelantado gracias al tempranero gol de Germain (4’). Hay más estadísticas que muestran una gran versión del AS Mónaco, también, lejos de su estadio. En 12 jornadas, el equipo ha marcado 29 tantos, siendo así el máximo goleador de la competición. En el otro extremo están los goles encajados, solo 13, lo que les deja como el segundo conjunto que menos recibe, solo superado por el OGC Nice.

Siete temporadas sin ganar al AS Mónaco

Desde el 17 de agosto de 2002 que el SC Bastia no consigue ganarle un partido al AS Mónaco. Fue en la jornada 3 de la temporada 2002/03, cuando un solitario tanto de Prince permitió al entonces equipo dirigido por Gili sumar tres puntos ante los monegascos. En total, SC Bastai y AS Mónaco se han visto las caras 25 veces en primera división, donde el balance total es de cinco triunfos del Bastia, cinco empates y 15 victorias del Mónaco. El primer duelo entre ambos conjuntos fue en una ya lejana temporada 1996/97 y acabó en un resultado de gafas: 0-0. La mejor racha del Bastia fue cuando consiguió ganar dos encuentros consecutivos en las campañas 1997/98 y 98/99. Esa ha sido la única vez que conseguido encadenar dos triunfos de forma seguida.

En la primera vuelta, el Mónaco ganó por un contundente 5-0 en el Stade-Louis II / FOTO: asmonaco.com

El SC Bastia ha encajado 10 derrotas en los últimos 12 encuentros ante el AS Mónaco.

Lo peor para el SC Bastia llegó a partir de la temporada 2002/03, y es que desde entonces no han ganado ningún enfrentamiento al Mónaco. Son 12 partidos en los que el balance es claramente favorable a los monegascos: 10 victorias y solo dos empates (ambos con 0-0). El último cara a cara entre SC Bastia y AS Mónaco fue el partido de la primera vuelta de esta campaña, un partido que acabó con un 5-0 de los monegascos. Por lo que respeta a la última visita al Stade Armand-Cesare, el Monaco ganó 1-2 gracias al doblete de Traoré.

Arbitrará Clément Turpin

El encargado de dirigir el SC Bastia vs AS Mónaco será Clément Turpin, quien estará acompañado de Mickaël Annonier, Nicolas Danos y Jerome Brisard. El colegiado francés ya sabe lo que es dirigir partidos a ambos conjuntos: les ha pitado dos encuentros a cada uno. En el caso del Bastia, el balance en esos dos partidos es de un triunfo y un empate, mientras que en el Mónaco es de dos victorias. Además, Turpin ha dirigido, también, partidos de Copa, Champions League y UEFA Europa League.

Clément Turpin será el encargado de dirigir el SC Bastia vs AS Mónaco / FOTO: uefa.com

Clément Turpin, de 34 años, se convirtió en árbitro FIFA en 2010 y ha dirigido encuentros de la fase clasificatoria para el Mundial de Futbol de 2014 y de la pasada Eurocopa. En mayo de 2016 fue nombrado como el mejor árbitro francés por las Asociación Francesa de Futbol.

Convocatoria de ambos conjuntos

En el SC Bastia, François Ciccolini no podrá contar con dos de sus habituales: Nicolas Saint-Ruf y Allan Saint-Maximin. Este último será baja debido a que es propiedad del AS Mónaco y eso le impide jugar contra ellos. Se prevé que el técnico salga con un 4-3-3, con Nangis en la punta de ataque. La convocatoria es la siguiente: Leca, Vincensini - Cioni, Djiku, Rose, El Kaoutari, Marange, Diallo, Bengtsson - Mostefa, Keita, Coulibaly, Danic, Ngando, Oniangué - Raspentino, Diallo, Nangis.

Por su parte, el AS Mónaco viaja a Bastia con la siguiente convocatoria: Subasic, De Sanctis, Seydou Sy, Diallo, Jemerson, Sidibé, Mendy, Glik, Touré, Fabinho, Bakayoko, N'Doram, Moutinho, Bernardo Silva, Dirar, Lemar, Falcao, Germain, Mbappé y Cardona. Una de las bajas más sensibles para Leonardo Jardim será de Boschilia que, en el último encuentro ante el FC Metz, se tuvo que retirar en camilla tras un mal apoyo de la rodilla.

