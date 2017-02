Previa Olympique Lyon - Dijon: a despegar de una buena vez

Google Plus

Duelo con intereses distintos, pero con presentes similares. El Lyon viene de conseguir una impresionante goleada en Holanda ante el AZ Alkmaar por el partido de ida de los dieciseisavos de final de la Uefa Europa League, pero viene de caer en la última jornada de Ligue 1 ante el Guingamp en el Roudourou. Mientras que el Dijon llega a esta fecha 26 tras conseguir un importantísimo triunfo ante el Caen, rival directo en la lucha por la permanencia, y de los últimos quince puntos, ha conseguido sumar siete.

El Lyon de Bruno Génésio viene de una racha irregular que no parece terminar, pues de los últimos seis partidos sólo han logrado vencer en tres oportunidades, y en las otras tres han sido derrotados; en su último partido liguero, sucumbieron ante el Guingamp y demostraron que aún no son capaces ni de despegar, ni de convencer, haciendo peligrar seriamente su cuarta posición en la tabla, y pareciendo ser incapaz de luchar por terminar en el podio de la Ligue 1. El triunfo entre semana ante el AZ Alkmaar que lo tiene prácticamente en los octavos de final de la Europa League les da algo de respiro, pero no es suficiente para la exigente hinchada de los "leones".

Los visitantes de Olivier Dall Oglio derrotaron en la fecha 25 al Caen (rival directo en la lucha por la permanencia) 2-0, con anotaciones de Abeid y Diony. Y en sus últimos compromisos han conseguido dispares resultados, sumado el triunfo ante el Caen en la última fecha, han sabido derrotar al Lorient en su casa, pero perder contra el Metz, contra el PSG y empatar ante el Lille sin tantos. El Dijon se ubica actualmente en la decimosexta posición, producto de seis triunfos, nueve empates y diez caídas, estando dos puntos por encima del Caen, quien estaría el equipo que jugaría la promoción ante el tercero de la Ligue 2, por lo que la lucha por no descender está sumamente apretada.

A despegar de una buena vez

Los locales llegan posicionados en la cuarta ubicación, y con un partido menos, pero no pueden ceder más terreno, pues el Saint Étienne viene pisando fuerte y se encuentra a sólo un punto de los de Génésio, aunque éstos tienen un partido menos. En el último compromiso, ante el Guingamp, el Lyon comenzó muy bien, y Lacazette los había puesto por delante en el marcador (el delantero registra veinte goles en los veinte partidos que ha disputado en la actual Ligue 1), pero los leones se quedaron conforme avanzaba el encuentro y el Guingamp terminó remontando antes del descanso.

Ya en la segunda parte, el Lyon había salido con la obligación de ir a buscar una heroica remontada, pero pese a que Cornet, Guezzal, Depay y Lacazette se mostraron incisivos, fueron incapaces de generarle mayor peligro al Guingamp y terminaron siendo derrotados, sumando un nuevo capítulo a la irregularidad que está atravesando el Lyon.

El Dijon está decimosexto, peleando por no descender, y precisamente en la fecha anterior consiguió un triunfo muy importante ante un rival directo en la lucha por la permanencia, ante el Caen. En lo que fue un partido rico en ocasiones, con Abeid, Louis, Tavares o Santini como protagonistas de las mismas, sería el pivote argelino el que abriría el marcador al borde del descanso. En una gran maniobra de Diony por banda derecha, Abeid aprovecha el centro del delantero para establecer el 1-0. Santini pudo igualar en la jugada siguiente, pero no tuvo puntería en el mano a mano.

El guión de la segunda mitad fue idéntico, sucesión de oportunidades y el Dijon marcando en los minutos finales. Esta vez fue el asistente en el primer tanto, Diony, el que aprovechó un rechace de la defensa a disparo de Amalfitano. De esa forma, el Dijon superó al Caen en la tabla de posiciones y salió de la zona roja, la zona de descenso.

Valbuena, Lopes y Abeid, las bajas más sensibles

Bruno Genésio podrá contar prácticamente con el plantel completo. Rafael, quien había estado ausente en las últimas tres semanas por una lesión, vuelve a estar disponible, así como el holandés Memphis Depay, quien no pudo jugar durante la semana el partido de ida de los dieciseisavos de final de la UEL por ya haber disputado la competición anteriormente con el Manchester United. Con respecto a las bajas, el Lyon acusa ausencias notables. Valbuena se cae por lesión, y no se sabe cuándo volverá, mientras que el portero portugués Anthony Lopes, fue suspendido por una fecha por la comisión disciplinaria de la Ligue 1. El defensor camerunés N'Koulou, no ha sido considerado simplemente por decisión técnica.

Los visitantes sienten más bajas, ya que Olivier Dall Oglio no podrá contar con el suizo Vincent Rufri, quien se encuentra suspendido, mientras que por diversas lesiones, serán baja en la visita hombres importantísimos como Abeid, Melou(ausentes por problemas en el bíceps femoral) y Sammaritano (problemas lumbares). La buena noticia, y quizás la única para el Dijon, es que vuelve tras una lesión Jordan Loties, quien ha disputado once encuentros en liga y ha convertido dos goles, transformándose en una opción más que fiable en la zona defensiva.

Convocatorias:

Olympique Lyon: Gorgelin-Mocio-Diakhaby-Jallet-Mammana-Morel-Rafael-Rybus-Yanga Mbiwa-Darder-Ferri-Gonalons-Tolisso-Tousart-Cornet-Fekir-Guezzal-Lacazette-Depay.

Dijon: Leroy-Reynet-Abdelhamid-Chafik-Haddadi-Lang-Lotiès-Varrault – Amalfitano-Balmont-Belmonte-Kwon-Marié-Martin –Bahamboula- Bela-Diony-Tavares.

Posibles alineaciones: