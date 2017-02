Previa Girondins de Burdeos - Lorient: unos octavos para soñar

Partido entre ambos de esta temporada en Ligue 1 (AFP- Nicolas Tucat)

Mañana se abren los octavos de final de la Copa de Francia con varios partidos, y qué mejor que abrir boca con un encuentro entre dos equipos de Ligue 1, como son el Girondins y el Lorient.

El equipo de "les merlus", entrenado por Casoni, no se encuentro en una situación muy estable en liga, ya que es el farolillo rojo de la clasificación con 22 puntos, a 6 de la salvación que la marca en estos momentos el Metz (con un partido menos). Llegan a esta eliminatoria tras eliminar en dieciseisavos al Chateauroux (equipo de 3ª división) con muchos problemas, pues llegaron a la prórroga con 2-2 y Cafú, héroe del conjunto naranja en ese partido, colocó el 2-3 definitivo sin necesidad de llegar a la tanda de penaltis. En Ligue 1 cosechan 3 derrotas consecutivas, la última de ellas el pasado sábado ante el Rennes por 1-0. Esta eliminatoria puede servir al equipo de un bálsamo importante, pues pasar a cuartos ya es algo serio, o puede que el club tenga la mira puesta en la salvación y dejen a un segundo plano el partido contra el Girondins, algo totalmente comprensible vista la marcha del equipo esta temporada.

"Les girondins" se muestran como un equipo muy compacto y que en las últimas jornadas ha ido mejorando tanto en juego como en resultados, algo que refleja la clasificación. El Girondins se encuentra en quinto lugar, tras arrebatárselo esta jornada al Saint Étienne, con 42 puntos, a 4 sólo de puestos europeos, posición que ocupa el Olympique de Lyon (con un partido menos). El cuadro dirigido por Gourvennec tuvo que vencer al Dijon por 2-1 para pasar a esta eliminatoria, también con sufrimiento tras ganar en el descuento. Un matiz importante es la trayectoria del equipo lejos de su estadio (es el cuarto equipo que más puntos consigue a domicilio), algo que se volvió a evidenciar con la victoria del pasado fin de semana en el estadio del Lille por 2-3.

Antecedentes entre ambos equipos

Los precedentes son totalmente demoledores a favor del Girondins en sus enfrentamientos contra el Lorient, pues el equipo visitante lleva más de 18 años sin ganar en terreno bordelés. El último encuentro entre ambos se produjo en noviembre del pasado año (actual temporada) con el resultado favorable para el Girondins, que venció por 2-1 con goles de Rolan y Kamano.

La última vez que se enfrentaron en la Copa de Francia data de 2003, en la que el cuadro girondino se llevó la victoria por 2-0.

En el Matmut Atlantique, las estadísticas reflejan que el Lorient no ha ganado nunca en este estadio, con cuatro empates y 11 derrotas. Ha recibido 28 goles y ha marcado 11.

A tener en cuenta

Hay varios jugadores a tener en cuenta en este partido.

En el Girondins destaca el jovencísimo guineano Kamano Francois, de tan solo 20 años, que lidera la tabla de goleadores de su equipo con 6 goles. Es una de las perlas de este equipo, respaldado por jugadores como Jeremy Toulalan, viejo conocido del fútbol francés y español (su paso por el Málaga) y por Jeremy Menez, internacional francés que destacó en equipos de gran calibre como Roma, PSG o Milán antes de aterrizar en Burdeos. Destaca también el uruguayo Diego Rolán, otro de los pilares básicos de este equipo, aunque no será de la partida ya que se encuentra lesionado.

En el Lorient debemos hablar del indiscutible jugador camerunés Benjamin Moukandjo, que a pesar de la situación de su equipo lleva 7 goles en Ligue1, al igual que su compañero ghanés Majeed Waris, pilares fundamentales para lograr la salvación. No nos podemos olvidar de jugadores como Sylvain Marveaux, Jimmy Cabot o Cafú, capaces de ponerle las cosas muy difíciles a su rival de copa.

Árbitro del encuentro

El partido será dirigido por Mikael Lesage. Este colegiado ha arbitrado un total de 18 encuentro de Ligue 1 esta temporada, mostrando 87 cartulinas amarillas y nueve cartulinas rojas.

Ha dirigido al Girondins en dos ocasiones, en las que no ha cosechado derrotas (0-3 vs Metz; 0-0 vs Niza). Al Lorient le ha arbitrado 3 veces, también sin cosechar derrotas (1-0 vs Lyon; 3-3 vs Metz; 2-1 vs Saint Étienne).

Onces iniciales

Parecen que ambos equipos pueden rotar con respecto a quienes jugaron en liga.

Girondins saldrá con: Carrasso; Gajic, Pallois, Lewczuk, Contento; Plasil, Arambarri, Vada, Malcom; Kamano, Menez.

Lorient jugará con: Lecomte; Bellugou, Lautoa, Ciani, Cabot; Philippoteaux, Waris, Wakaso, Cafú; Koffi, Moukandjo.