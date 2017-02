Previa Niort - PSG: sin relajaciones en un partido "trampa"

El mes de marzo trae consigo de vuelta la Copa francesa. Tras un mes de parón, el tan apetecible torneo francés vuelve con fuerza. Y no solo se trae consigo el enfrentamiento entre Marsella y Mónaco, sino un precioso duelo entre el Niort y el PSG. La eliminatoria a partido único permitirá ver al equipo del jeque bajando al barro, pisando el césped del estadio de un humilde equipo que milita en la segunda división francesa. Plato muy apetecible para los amantes del fútbol clásico, del de toda la vida.

Sin confianzas

La coqueta región de Aquitania donde se encuentra la pequeña ciudad de Niort podría ser un destino idílico para Emery y los suyos. Un sitio tranquilo alejado de los focos mediáticos y la presión sería algo ideal para cualquiera visto el estrés del calendario. Toda una hipotética situación que seguramente tendrán en mente muchos aficionados del París en este momento. Incluso algunos jugadores y miembros del staff técnico del equipo verán el partido de mañana como algo plácido.

Pero si hay alguien en la capital que no se fía del Niort es Unai Emery. El técnico es consciente de los peligros que acarrea jugar en un campo así y ha tratado de analizar detalladamente a su rival: "tienen algunos jugadores interesantes, les gusta ir al frente con juego combativo y anotan muchos goles".

El propio Mónaco de Jardim requirió de 120 minutos y cinco goles para superar al Chambly en un partido donde los locales tuvieron a los monegascos contra las cuerdas

Y es que Unai ha vivido de sus propias carnes una eliminación ante un rival bastante inferior cuando era técnico del Sevilla. El Racing de Santander de la segunda división B fue su verdugo hace unos años cuando consiguió apear a su equipo de la Copa del rey en octavos. Aunque tampoco hay que mirar tan atrás o irse tan lejos para ver algo parecido. Hace apenas un mes, el Mónaco de Jardim requirió de 120 minutos y cinco goles para superar al Chambly en un partido en el que los locales tuvieron a los monegascos contra las cuerdas. Precisamente en esta misma competición.

Se espera que el entrenador vasco saque un once con algunos jugadores no habituales para dar minutos a todos los futbolistas. A pesar de esto, sus palabras no dejar lugar a duda: "la copa es una competición muy importante. Es la edición 100 del torneo, y somos los únicos, junto con el Marsella, en haberla ganado 10 veces. Estamos jugándola para ganarla. Hay muchas sorpresas en esta competición y no queremos que haya sorpresas que nos conciernan. Queremos ser competitivos y respetuosos, y tener un gran arranque de partido en este encuentro", rezaba el técnico vasco.

Un rival desconocido

El Niort por su parte, llega a la eliminatoria de octavos tras haber realizado un gran papel en la competición. El equipo que entrena Denis Renaud ha conseguido superar cuatro rondas en el torneo copero habiendo encajado tan solo un gol y afronta el partido de mañana como un premio a sus buenos resultados.

En la Ligue 2, la situación de los locales no es especialmente buena aunque si aceptable de acorde a sus aspiraciones de salvación. Los de Renaud ocupan la duodécima posición en el campeonato de la segunda división francesa. Sus últimos dos encuentros se han saldado con derrotas ante Red Star y Ajaccio. A pesar de esto, sus números como local son bastante buenos con un balance de 23 puntos en 14 partidos en casa.

Posibles alineaciones