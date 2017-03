Jocelyn Gouvernnec: "Para ganar tenemos que estar al nivel"

Google Plus

Jocelyn Gouvernnec, técnico del Girondins de Burdeos / FOTO: skysports.com

La vigésima octava jornada de la Ligue1 empezará este viernes con un auténtico partidazo. Será, sin duda, el encuentro que centrará toda la atención. Y es que en el duelo entre Girondins de Burdeos y Olympique Lyonnais hay en juego, nada menos, que la cuarta plaza. Hasta la fecha, son Les Gones los que ocupan esa posición con 43 puntos, cuatro más que el conjunto dirigido por Jocelyn Gouvernnec. La escasa diferencia entre los dos equipos asegura un duelo a cara de perro en un Stade Matmut-Atlantique que presentará un lleno absoluto para animar a sus jugadores. Sobre el encuentro y el rival hablaron Gouvernnec y Bruno Génésio, los técnicos de ambos conjuntos.

Gouvernnec: “No nos tenemos que confundir de objetivo”

En los 13 partidos de 2017, el Girondins tiene un balance de nueve triunfos, dos empates y dos derrotas.

Y es que, para el técnico francés del Girondins de Burdeos lo más importante es ganar el partido y no la lucha por la cuarta plaza: “No nos centramos en la clasificación, hay que prestar la máxima atención al juego. No hay que confundirnos de objetivo”, aseguró ante los periodistas. Además, el galo confirmó que el objetivo de todo el equipo es seguir con la buena dinámica del 2017: “La ambición que tenemos es seguir con el ritmo de juego que estamos haciendo. Hay que seguir mejorando en defensa e intentar hacer el máximo daño posible a nuestros rivales”. Y es que desde que empezó el nuevo año, los de Jocelyn Gouvernnec han conseguido acumular unos registros que les permite luchar por el sueño europeo: de los 13 partidos que se han disputado, el balance es de nueve victorias, dos empates y dos derrotas –ambas contra el PSG–. Es por este motivo que el técnico lanzó un mensaje de optimismo de cara al encuentro ante el Olympique Lyonnais de este viernes: “Es un gran partido. Tenemos un buen equipo que está marcando goles, independientemente del rival. Será un partido que marcará nuestro nivel”.

"Somos similares. Ellos son un equipo más experimentado, nosotros estamos en fase de construcción", dijo Gouvernnec.

Sobre el Olympique Lyonnais, Gouvernnec destacó el gran nivel que tienen en la fase ofensiva: “Tienen mucho talento, especialmente arriba. Tienen a jugadores de gran nivel internacional”, aseguró el galo. Pese a esto, también confirmó la irregularidad de su rival: “Han ganado muchos partidos pero, también, han perdido muchos. Quizás esto es lo que les diferencia respeto a los primeros de la clasificación. Pero siguen siendo un equipo top”. Preguntado por si ambos equipos se parecían en características y juego, Jocelyn Gouvernnec dijo lo siguiente: “Hay algunas similitudes, pero ellos tienen más madurez y veteranía. Son un equipo más experimentado, nosotros todavía estamos en fase de construcción”. Por último, pese que el Olympique Lyonnais jugó entre semana partido de la Coupe de France, el técnico francés confirmó que eso no cambió la preparación que se hizo: “Jugaron, sí. Y no se si eso les afectará. Pero en nuestro caso eso no ha variado la preparación que hemos hecho”.

Bruno Génésio: “El partido nos evaluará antes de un mes muy cargado”

El Olympique afronta un mes de marzo con cinco partidos de máxima exigencia: Girondins, AS Roma (ida y vuelta), Toulouse y PSG.

A más de 500 kilómetros de Burdeos, Bruno Genesio hacía lo mismo que su colega de trabajo y comparecía ante los medios de comunicación. En sala de prensa, el técnico francés habló a poco más de 24 horas de enfrentarse con el Girondins de Burdeus, un conjunto que, junto a ellos, está peleando por la cuarta plaza, la última que daría acceso a Europa. Sobre el duelo, Génésio aseguró que será una prueba de fuego de cara al futuro inminente que le espera al equipo: “El partido en Burdeus nos evaluará como estamos antes de un mes muy cargado”. Y es que durante el mes de marzo, los de Bruno Génésio afrontarán cuatro duelos de máxima dificultad: Girondins de Burdeus, la eliminatoria de UEFA Europa League y PSG, que cerrará el tercer mes de año. Sin olvidar que, en medio, también habrá el partido ante el Toulouse, un conjunto que apura sus opciones europeas. Es por ello que al técnico francés se le preguntó por el estado de forma de sus jugadores. Sobre esto, Génésio confirmó tener a todos disponibles: “Todo el mundo está metido. A estas alturas tenemos menos lesiones que temporadas pasadas”. El hecho de tener a todos preparados, aumenta el nivel de competencia dentro de la plantilla, algo que considera positivo: “Es muy bueno para todos nosotros. Es lo mimos en París, Mónaco o en otros clubes”, confirmó ante los periodistas.

Bruno Génésio, durante la rueda de prensa previa al duelo ante el Girondins de Burdeos / FOTO: olweb.fr

Sobre el rival, el técnico francés aseguró que se enfrentará a un rival que es muy parecido a ellos en cuanto a las características de juego: “Se parecen a nosotros. Tienen un gran potencial ofensivo”, a la par que transmitió su fe en sus pupilos: “Pese a la dificultad del duelo, tengo plena confianza en mis jugadores y tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para vencer a un rival directo para la cuarta plaza”. Referente a las claves del encuentro, Bruno Génésio aseguró que todo pasa por tener una seriedad defensiva: “Los cuatro jugadores defensivos tienen que hacer un gran esfuerzo este viernes y en los partidos venideros. Para ser eficaces arriba, tenemos que estar sólidos en defensa”. Además, también dijo que una de los aspectos fundamentales es ser efectivos en ataque: “Hay que ser efectivos en la fase ofensiva de nuestro juego, ya que a la defensa le pedimos que se esfuerce al máximo. Los de arriba también”.

El técnico galo del Olympique Lyonnais, Bruno Génésio / FOTO: olweb.fr

"Siempre entrena bien. Tiene un gran rendimiento y es bueno para nosotros", fueron las palabras sobre Lucas Tousart.

Bruno Génésio habló también del retorno de Mathieu Valbuena, al que quiso elogiar en público: “Puede jugar en tres posiciones diferentes. Nos aporta esa posibilidad de tener varias opciones arribar. Es muy interesante que esté con nosotros para los partidos que tendremos durante el mes de marzo”. Hablando de nombres propios, el técnico francés también se refirió al rendimiento de uno de los grandes fichajes invernales, Memphis Depay. Tras el doblete en la pasada jornada, Génésio confirmó la total integración del jugador: “Su unión con el resto de compañeros es perfecta. Vemos un progreso diario que, después, se refleja en los partidos. Lo único que le queda es encontrar una casa, y espero que lo haga pronto”, aseguró entre risas. Por último también tuvo palabras bonitas para una de las revelaciones, Lucas Tousart: “Es un jugador muy joven que está haciendo grandes progresos. Siempre entrena bien y su premio es jugar. Está ofreciendo un gran rendimiento y eso es bueno para nosotros”, aseguró el técnico galo.

Anthony Lopes: “Hay que seguir trabajando para asegurar la cuarta plaza”

"Hemos agotado nuestros comodines", aseguró el guardameta francés.

También salió en rueda de prensa Anthony Lopes, el portero del conjunto de Génésio. Lo hizo este pasado miércoles y aseguró que el equipo está en una buena dinámica: “Podemos sacar conclusiones positivas pero nada es perfecto”, pero añadió: “Hay que seguir luchando por evitar perder más puntos contra equipos más débiles. Hemos agotado nuestras comodines y ahora tenemos que asegurar la cuarta plaza”, confirmó Lopes. Sobre el Girondins, el guardameta habló en la misma línea que su técnico: “Es un rival directo. Será un bonito partido pero nos tenemos que llevar los tres puntos. Enfrente tendremos un equipo que tiene el potencial y las cualidades para hacerlo muy bien”.

Anthony Lopes atendió a los medios de comunicación un día antes que su entrenador / FOTO: olweb.fr

Anthony Lopes habló, también, de sus compañeros Lucas Tousart y Memphis Depay. De Tousart, elogió su gran rendimiento y lo grande que es como futbolista y persona: “Es un talento nato. Está haciendo una gran temporada. Está en muy buena forma y confiamos mucho en él. Es muy tímido pero es enorme como compañero y eso es lo que le pedimos a un futbolista”. Sobre Depay, confirmó que se ha adaptado a la perfección pese a no hablar francés: “Está teniendo un gran rendimiento. Se ha adaptado muy rápido a nuestro juego y tiene un tremenda calidad. No habla francés pero en la plantilla hay muchos que hablan inglés, por lo que no tiene problemas de comunicación”.