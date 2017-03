Resultado Girondins de Burdeos vs Olympique de Lyon en vivo y en directo online Ligue 1 2017 (0-0)

Actualiza el contenido

5' Llega la primera tarjeta amarilla del encuentro, a Jérémy Morel (OL)

3' Primeros minutos de control del Girondins, con primero intento incluido por parte de Kebano.

1' Arrancó el encuentro en el Stade Malmut-Atlantique.

20:48 Los 22 jugadores ya en el terreno de juego. Minuto de silencio en homenaje a Raymond Kopa, campeón de Europa y leyenda del fútbol francés, que ha fallecido en el día de hoy.

20:42 Partido trascendental en la lucha por la cuarta plaza, una vez que la inconsistencia del Olympique de Lyon como visitante le ha alejado del trío de cabeza formado por Monaco, PSG y Niza.

20:35 Todo ya preparado para que en diez minutos arranque la jornada 28 de la Ligue 1 con un encuentro que promete ser espectacular.

20:31 Ambos entrenadores han preferido, pues, no arriesgar con los jugadores que eran duda en la previa del encuentro, Diego Rolan en el lado local y Mathieu Valbuena en los visitantes.

Junto al entrenador, Bruno Génésio, aguardan Gorgelin, Yanga-Mbiwa, Jallet, Ferri, Darder, Cornet y Mathieu Valbuena.

Por parte del Olympique de Lyon, los once elegidos son Anthony Lopes; Rafael da Silva, Mammana, Diakhaby, Morel; Gonalons, Tousart, Tolisso; Fekir, Memphis y Lacazette

Esperarán su turno en el banquillo, junto al técnico Jocelyn Gourvennec: Prior, Lewczuk, Pellenard, Ounas, Plasil, Ménez y Diego Rolan.

El Girondins de Burdeos forma con Carrasso; Gajic, Jovanovic, Pallois, Contento; Toulalan, Vada, Sankharé; Malcom, Kamano y Laborde.

20:18 Ya están confirmadas las alineaciones en ambos bandos. Novedad en el conjunto visitante, pues se queda en el banquillo Mathieu Valbuena.

20:15 Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL. En exactamente media hora arrancará el Girondins de Burdeos vs Olympique de Lyon.

Los jugadores del Girondins celebran uno de los goles conseguidos en el partido de la primera vuelta. | FOTO: Girondins.com

En la primera vuelta el Girondins hizo saltar la sorpresa en el Stade des Lumières, donde el Lyon todavía se mostraba imbatido, venciendo por 1-3. Aldo Kalulu anotó para los locales, pero Malcom, Grégory Sertic y Jérémy Menez aseguraron la victoria visitante.

Este colegiado ha dirigido al Lyon en cuatro ocasiones, con dos victorias (2-1 vs Bastia; 2-0 vs Angers) y dos derrotas (3-2 vs Caen; 2-1 vs Guingamp). Al Girondins sólo le ha dirigido un partido, que acabó en derrota (4-0 vs Montpellier).

El árbitro principal del encuentro será Frank Schneider, que esta temporada ha dirigido 15 encuentros de Ligue 1, uno de Copa de Francia y dos de Copa de la Liga.

El encuentro se disputará en el Stade Matmut Atlantique. | FOTO: Bordeaux-metropole.fr

El partido se disputará en el Stade Matmut Atlantique, con capacidad para 43.000 personas y que fue inaugurado en mayo de 2015. Fue construido con motivo de la celebración de la Eurocopa de Francia, en la que este escenario albergó cinco encuentros, entre los que destaca el partido de cuartos de final entre Italia y Alemania.

Alexandre Lacazette volverá a ser la principal amenaza ofensiva del Lyon. | FOTO: olweb.fr

En el lado visitante, atentos al delantero francés Alexandre Lacazette. El prolífico ariete, que suma 22 goles en 22 partidos, encabeza el tremendo arsenal ofensivo del que dispone Bruno Génésio. Además, el '10' del Lyon llega al partido en racha, pues ha anotado nueve tantos en las últimas ocho fechas del campeonato.

En el conjunto local, atentos a François Kamano. El joven atacante guineano es el máximo goleador del Girondins esta temporada, con seis goles. Salvo sorpresa, y a la espera de ver cómo evoluciona Diego Rolan, parece que será de la partida en el once de Jocelyn Gouvernnec.

El Girondins cuenta con las ausencias definitivas de Abdou Traoré, Nicolas Maurice-Belay, Thomas Touré, Youssouf Sabaly y Maxime Poundje. Por parte del Lyon, se han quedado fuera de la lista por lesión el argelino Rachid Ghezzal y el polaco Maciej Rybus.

Bruno Génésio confía en el gran caudal ofensivo que posee para asaltar el Stade Malmut-Atlantique. | FOTO: olweb.fr

Por su parte, Bruno Génésio, entrenador del Olympique de Lyon, mostró la confianza que alberga en las posibilidades de los suyos, aseverando: "Tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para vencer a un rival directo para la cuarta plaza". Asimismo, hizo especial hincapié en la labor de una retaguardia que tiene que hacer "un gran esfuerzo este viernes y en los partidos venideros".

El técnico local, Jocelyn Gouvernnec, aseguró en la previa del partido: "No nos centramos en la clasificación, hay que prestar la máxima atención al juego. No hay que confundirnos de objetivo”, centrando su mira en la lucha por ganar el partido y dejando en un segundo plano el duelo por el 4º lugar que ambos equipos mantienen.

El gol de Marouane Chamakh en la vuelta de la eliminatoria (1-0) no fue suficiente para dar a su equipo el pase a semifinales. | FOTO: Uefa.com

En el año 2010 estos dos equipos protagonizaron un precioso duelo en los cuartos de final de la UEFA Champions League. El Olympique de Lyon, que venía de eliminar al Real Madrid, se impuso por la mínima en la eliminatoria (3-2) a un Girondins de Burdeos, dirigido por Laurent Blanc en el banquillo y Yoann Gourcuff en el césped, que venía de ser campeón de liga el año anterior.

Se trata de uno de los duelos clásicos del fútbol francés, pues Girondins de Burdeos y Olympique de Lyon se han enfrentado entre ellos en 103 ocasiones, desde que lo hicieran por primera vez en 1951. El balance es realmente igualado, pues se registran 37 victorias del Girondins, 30 empates y 36 victorias del Lyon. El resultado que más veces se ha repetido a lo largo de la historia es el de 1-1.

Un gol de Nicolas Benezet dejó al Lyon sin botín en su visita al EA Guingamp. | FOTO: Eaguingamp.com

La última de estas derrotas llegó el 11 de febrero en Guingamp, por 2-1. Pese a que Alexandre Lacazette adelantó a los de Bruno Génésio, dos goles en 4 minutos del equipo de Bretaña fueron decisivos para mantener los tres puntos en el Stade du Roudourou.

Pese a presentar unos números totales aceptables lejos del Stade des Lumières, que le hacen ser el quinto mejor visitante del campeonato, el Lyon acumula tres encuentros ligueros seguidos perdiendo a domicilio, a los que se le debe unir la eliminación en Coupe de France en el Stade Vélodrome de Marsella.

El Olympique de Lyon está situado justo por delante de los locales en la clasificación, pues es 4º tras cosechar 15 victorias, diez derrotas y tan sólo un empate, con una diferencia goleadora de +23. El conjunto dirigido por Bruno Génésio afronta el choque inmerso en una dinámica positiva, tras un buen final de mes en el que arrollaron al Metz por 5-0.

El Girondins de Bordeaux buscará repetir la imagen ofrecida ante el Guingamp. | Foto: Girondins.com

En su último compromiso de Ligue 1 en el Stade Malmut Atlantique, el Girondins logró una sobria victoria ante el Guingamp por 3-0. Ese día anotaron François Kamano, Nicolas Pallois y Gaetan Laborde.

La racha de los de Jocelyn Gouvernnec es de dos victorias, un empate y dos derrotas en los últimos cinco encuentros disputados en su feudo, sumando, en total, 22 puntos en los 14 compromisos afrontados como local.

El Girondins de Burdeos afronta el partido colocado en la 5ª posición de la tabla, acumulando 11 victorias, nueve empates y siete derrotas, con una diferencia goleadora de +2. El conjunto local viene de ganar por 2-3 en Lille y de solventar con éxito su compromiso copero entre semana ante el Lorient.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Girondins de Burdeos vs Olympique de Lyon en vivo, perteneciente a la vigésimo octava jornada de la Ligue 1. El encuentro tendrá lugar en el Stade Malmut-Atlantique a partir de las 20.45h.